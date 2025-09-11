Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250911/meksika-cin-ve-asya-ulkelerinden-ithal-otomobillere-yuzde-50-gumruk-vergisi-planliyor-1099291523.html
Meksika, Çin ve Asya ülkelerinden ithal otomobillere yüzde 50 gümrük vergisi planlıyor
Meksika, Çin ve Asya ülkelerinden ithal otomobillere yüzde 50 gümrük vergisi planlıyor
Sputnik Türkiye
Meksika hükümeti, Çin ve bazı Asya ülkelerinden gelen otomobillere yüzde 50 oranında gümrük vergisi uygulamayı planlıyor. Bu karar, Washington’un artan... 11.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-11T15:07+0300
2025-09-11T15:14+0300
dünya
abd
donald trump
meksika
washington
abd
dünya ticaret örgütü (dtö)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/0e/1083802510_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_b66fdbc8b1396d61a920451ac13192f7.jpg
ABD’nin Meksika'ya Çin malı arabalara vergi artırımı yapmasıyla ilgili baskıları sonuç verdi. Meksika, Çin’den ithal edilen otomobillere rekor düzeyde gümrük vergisi getirmeye hazırlanıyor. Karar, sadece otomobil değil, onlarca sektörü de etkileyecek.Şu anda yüzde 15–20 seviyesinde olan vergi, yüzde 50’ye çıkarılacak. Bu oran, Dünya Ticaret Örgütü kurallarının izin verdiği en yüksek seviye. Tasarı sadece otomobilleri değil, çelik, oyuncak, motosiklet ve tekstil ürünlerini de kapsıyor. Ekonomi Bakanı Marcelo Ebrard, planı duyururken “Bu adım, ulusal üretimi ve yüz binlerce işçinin geleceğini korumak için atılıyor” dedi.ABD baskısının gölgesindeABD Başkanı Donald Trump, uzun süredir Çin mallarının Meksika üzerinden ABD pazarına girmesinden şikayetçiydi. Washington, Meksika’nın bir “arka kapı” haline gelmesinden endişe ediyor. Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum ise ABD ile ilişkileri bozmadan üreticilerini korumaya çalışıyor. Tasarı yasalaşırsa, tüketiciler için fiyat artışı kaçınılmaz olabilir.325 bin işçi için güvence Meksika Ekonomi Bakanlığı, yeni düzenlemenin 325 bin sanayi ve imalat işini koruyacağını açıkladı. Tasarıda ayrıca Güney Kore, Hindistan, Rusya, Tayland ve Türkiye’den gelen ürünlere de vergi uygulanması öngörülüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250830/trumpin-gumruk-vergilerine-mahkeme-engeli-yasaya-aykiri-bulundu-1098938935.html
meksika
washington
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/0e/1083802510_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3340d6407a2242203c947bf6b396ff54.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, donald trump, meksika, washington, abd, dünya ticaret örgütü (dtö)
abd, donald trump, meksika, washington, abd, dünya ticaret örgütü (dtö)

Meksika, Çin ve Asya ülkelerinden ithal otomobillere yüzde 50 gümrük vergisi planlıyor

15:07 11.09.2025 (güncellendi: 15:14 11.09.2025)
© AFP 2023 / STRÇin otomobil ihracat
Çin otomobil ihracat - Sputnik Türkiye, 1920, 11.09.2025
© AFP 2023 / STR
Abone ol
Meksika hükümeti, Çin ve bazı Asya ülkelerinden gelen otomobillere yüzde 50 oranında gümrük vergisi uygulamayı planlıyor. Bu karar, Washington’un artan baskısının ardından geldi ve iki ülke arasındaki ticari dengeleri doğrudan etkileyecek.
ABD’nin Meksika'ya Çin malı arabalara vergi artırımı yapmasıyla ilgili baskıları sonuç verdi. Meksika, Çin’den ithal edilen otomobillere rekor düzeyde gümrük vergisi getirmeye hazırlanıyor. Karar, sadece otomobil değil, onlarca sektörü de etkileyecek.
Şu anda yüzde 15–20 seviyesinde olan vergi, yüzde 50’ye çıkarılacak. Bu oran, Dünya Ticaret Örgütü kurallarının izin verdiği en yüksek seviye. Tasarı sadece otomobilleri değil, çelik, oyuncak, motosiklet ve tekstil ürünlerini de kapsıyor. Ekonomi Bakanı Marcelo Ebrard, planı duyururken “Bu adım, ulusal üretimi ve yüz binlerce işçinin geleceğini korumak için atılıyor” dedi.

ABD baskısının gölgesinde

ABD Başkanı Donald Trump, uzun süredir Çin mallarının Meksika üzerinden ABD pazarına girmesinden şikayetçiydi. Washington, Meksika’nın bir “arka kapı” haline gelmesinden endişe ediyor. Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum ise ABD ile ilişkileri bozmadan üreticilerini korumaya çalışıyor. Tasarı yasalaşırsa, tüketiciler için fiyat artışı kaçınılmaz olabilir.

325 bin işçi için güvence

Meksika Ekonomi Bakanlığı, yeni düzenlemenin 325 bin sanayi ve imalat işini koruyacağını açıkladı. Tasarıda ayrıca Güney Kore, Hindistan, Rusya, Tayland ve Türkiye’den gelen ürünlere de vergi uygulanması öngörülüyor.
Trump'ın gümrük vergileri: Neydi ne oldu? - Sputnik Türkiye, 1920, 30.08.2025
DÜNYA
Trump’ın gümrük vergilerine mahkeme 'engeli': Yasaya aykırı bulundu
30 Ağustos, 14:20
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала