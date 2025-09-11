https://anlatilaninotesi.com.tr/20250911/meksika-cin-ve-asya-ulkelerinden-ithal-otomobillere-yuzde-50-gumruk-vergisi-planliyor-1099291523.html

Meksika, Çin ve Asya ülkelerinden ithal otomobillere yüzde 50 gümrük vergisi planlıyor

Sputnik Türkiye

Meksika hükümeti, Çin ve bazı Asya ülkelerinden gelen otomobillere yüzde 50 oranında gümrük vergisi uygulamayı planlıyor. Bu karar, Washington’un artan... 11.09.2025, Sputnik Türkiye

ABD’nin Meksika'ya Çin malı arabalara vergi artırımı yapmasıyla ilgili baskıları sonuç verdi. Meksika, Çin’den ithal edilen otomobillere rekor düzeyde gümrük vergisi getirmeye hazırlanıyor. Karar, sadece otomobil değil, onlarca sektörü de etkileyecek.Şu anda yüzde 15–20 seviyesinde olan vergi, yüzde 50’ye çıkarılacak. Bu oran, Dünya Ticaret Örgütü kurallarının izin verdiği en yüksek seviye. Tasarı sadece otomobilleri değil, çelik, oyuncak, motosiklet ve tekstil ürünlerini de kapsıyor. Ekonomi Bakanı Marcelo Ebrard, planı duyururken “Bu adım, ulusal üretimi ve yüz binlerce işçinin geleceğini korumak için atılıyor” dedi.ABD baskısının gölgesindeABD Başkanı Donald Trump, uzun süredir Çin mallarının Meksika üzerinden ABD pazarına girmesinden şikayetçiydi. Washington, Meksika’nın bir “arka kapı” haline gelmesinden endişe ediyor. Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum ise ABD ile ilişkileri bozmadan üreticilerini korumaya çalışıyor. Tasarı yasalaşırsa, tüketiciler için fiyat artışı kaçınılmaz olabilir.325 bin işçi için güvence Meksika Ekonomi Bakanlığı, yeni düzenlemenin 325 bin sanayi ve imalat işini koruyacağını açıkladı. Tasarıda ayrıca Güney Kore, Hindistan, Rusya, Tayland ve Türkiye’den gelen ürünlere de vergi uygulanması öngörülüyor.

