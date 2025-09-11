Madencilik yasasıyla gelen tehditler neler?

“Temmuzun 19’unda bir torba kanun onaylandı. Zeytinlik alanların keyfi şekilde madenciliğe açılması halk tarafından tepki gördü. Muğla ve civarını içeren koordinatlar verildi. Bölgede termik santral işletmeciliği yapan işletmeler var ve bunların kömür üretmesi önünde zeytin ağaçları engel olarak görünüyordu. Zeytinlerin taşınacağının söylenmesi toplumda çok etki etmedi. Bölgenin önemli bir özelliği de hem turizm hem kültür bölgesi olması. Korunması büyük önem arz ediyor. Diyelim ki siz turizm alanında madencilik faaliyeti yürütmek istiyorsunuz, bakanlıktan izin almanız gerekiyor. Ancak bir değişiklik getirildi, dördüncü ayın sonunda bakanlık tarafından cevap gelmezse olumlu kabul ediliyor. Böylece madencilik faaliyetlerine açılıyor. Her alanda madencilik yapmak zorunda da değiliz. İlgili bakanlık olumsuz yanıt verse bile oluşturulan komisyonun olumlu yanıt vermesi madencilik faaliyetlerinin önünü açıyor.”