Ekonomiden siyasete, dış politikadan spora, dünya ve Türkiye’de olup bitenler sonuçlarıyla Güçlü Özgan ile Yeri ve Zamanı programında konuşuluyor.
Madencilik yasasıyla gelen tehditler neler?
Madencilik yasasıyla gelen tehditler neler?
Radyo Sputnik'teki Yeri ve Zamanı programında gazeteci Güçlü Özgan'ın bugünkü konuğu Türkiye Maden Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi Veyis Sır oldu. 11.09.2025
2025-09-11T13:24+0300
2025-09-11T13:24+0300
Zeytinlik, orman ve meraların madencilik faaliyetlerine açılmasının önünü açan torba kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşmıştı. Peki madencilik yasasıyla birlikte gelen yeni tehditler neler?Yeri ve Zamanı'na konuk olan Türkiye Maden Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi Veyis Sır, gazeteci Güçlü Özgan'ın sorularını yanıtladı.Sır, şöyle anlattı:'Kamu kuruluşları madenciliğin üretim tarafında olmalıdır'
Güçlü Özgan
Güçlü Özgan
13:24 11.09.2025
Güçlü Özgan
Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programında gazeteci Güçlü Özgan’ın bugünkü konuğu Türkiye Maden Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi Veyis Sır oldu.
Zeytinlik, orman ve meraların madencilik faaliyetlerine açılmasının önünü açan torba kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşmıştı. Peki madencilik yasasıyla birlikte gelen yeni tehditler neler?
Yeri ve Zamanı’na konuk olan Türkiye Maden Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi Veyis Sır, gazeteci Güçlü Özgan’ın sorularını yanıtladı.
Sır, şöyle anlattı:
“Temmuzun 19’unda bir torba kanun onaylandı. Zeytinlik alanların keyfi şekilde madenciliğe açılması halk tarafından tepki gördü. Muğla ve civarını içeren koordinatlar verildi. Bölgede termik santral işletmeciliği yapan işletmeler var ve bunların kömür üretmesi önünde zeytin ağaçları engel olarak görünüyordu. Zeytinlerin taşınacağının söylenmesi toplumda çok etki etmedi. Bölgenin önemli bir özelliği de hem turizm hem kültür bölgesi olması. Korunması büyük önem arz ediyor. Diyelim ki siz turizm alanında madencilik faaliyeti yürütmek istiyorsunuz, bakanlıktan izin almanız gerekiyor. Ancak bir değişiklik getirildi, dördüncü ayın sonunda bakanlık tarafından cevap gelmezse olumlu kabul ediliyor. Böylece madencilik faaliyetlerine açılıyor. Her alanda madencilik yapmak zorunda da değiliz. İlgili bakanlık olumsuz yanıt verse bile oluşturulan komisyonun olumlu yanıt vermesi madencilik faaliyetlerinin önünü açıyor.”

‘Kamu kuruluşları madenciliğin üretim tarafında olmalıdır’

“İşçi ağlığı ve iş güvenliği konusu madenlerde büyük bir problem haline dönüştü ve kazalar kronikleşti. İşçi sağlığı ve iş güvenliği yasası ne yazık ki emekçiyi korumuyor. Taşeronlaşmayı teşvik eden sendikalaşmayı önleyen bir yasa haline gelmiş durumda. Firmalar daha fazla kar odaklı çalışıyor. Kamu kuruluşları büyük havzalarda madenciliğin üretim tarafında olmalıdır. Türkiye kamu işletmeciliğinden vazgeçemez. Kamu kurumlarının üretimdeki egemenliği tamamen özel sektöre geçti. Ancak özel sektöre geçmesi ülkedeki ihtiyacı karşılamıyor.”
