‘Hizbullah silahlarını bırakırsa, Lübnan’ın güneyini İsrail’in işgal etmeyeceğini kim garanti edebilir?’

“Lübnan’daki durum uzun süredir planlanan bir şey. Hatırlarsanız birkaç sene önce Lübnan’da kriz başlamıştı. İnsanlar sokaklara inmişti. Lübnan’ın diğer ülkelerden ve IMF’den aldığı finansmanı sona erdirmek gibi bir tehdit var. Hizbullah silahsızlandırılmazsa, Lübnan’a sıcak para akışının ve kredinin kesileceği söylendi. Ancak yıllar önce bu başarılamadı. Hizbullah, devletin ordusundan daha güçlüydü. Dolayısıyla ilk önce ekonomik can suyu verildi. Geçen yıl İsrail ve Hizbullah arasında sıcak savaş şiddetlendi. İsrail, Hizbullah’ın üst düzey liderliğini ortadan kaldırdı. Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah ateşkese razı olmuştu ve bir hafta içerisinde suikastla öldürüldü.

Bu senaryoyu İran’da ve Doha’da da gördük. Bu artık alışılageldik bir senaryo. Şu anda Hizbullah zayıflamış durumda. ABD’nin desteklediği bir Lübnan Cumhurbaşkanı ve hükümeti var. Yıllardır cumhurbaşkanı seçilemiyor, hükümet kurulamıyordu. ABD ve İsrail’in baskısı neticesinde bu yeni Lübnan yönetimi, Hizbullah’ı silahsızlandırmayı kabul etti. Geçen yıl İsrail ve Hizbullah ateşkes imzaladı. Buna göre Hizbullah, Litani Nehri güneyinden çekilecekti. Orada sadece BM Barış Gücü UNIFIL ve Lübnan ordusu bulunacaktı. Hizbullah çekildi ancak İsrail ve Lübnan şimdi diyor ki ‘Hizbullah tüm ülkede silahsızlanmalı’. Tom Barrack iki buçuk ayda beş kere Lübnan’a gitti. Barrack da Lübnan kökenli, Maruni Hristiyan bir aileden geliyor. Dolayısıyla ABD bu konuda çok baskı uyguluyor. Hizbullah, görüşmeler konusunu Nebih Beri’ye emanet etti. Bakanlar kurulunda bu plan tartışılırken Emel Hareketi ve Hizbullah bakanları çekildi. Bağımsız Şii bakan da çekildi. Bakanlar kurulunu tüm Şii bakanlar terk etti. Dolayısıyla burada Şiiler blok olarak hareket ediyor. Bugün Başbakan Navaf Selam, Nebih Beri’yi ziyaret etti. Amaç Şii blokunu bölmek. Emel ve Hizbullah karşı karşıya gelmese dahi ittifakı zayıflatmak istiyorlar. Tom Barrack’ın sık ziyaretlerinin sebebi de bu. Ancak hala Şii ittifakı devam ediyor. Şimdiye kadar çok büyük toplumsal eylemler olmadı. Ama durum hala daha kapsamlı ve büyük bir konu.

Ayrıca Hizbullah’ın Lübnan ordusuna katılması ile ilgili iddialar da konuşuluyor. Ortadoğu’da her şey olabilir. 2012’de IŞİD, Lübnan’ın kuzeyine saldırdı. Lübnan ordusundan birkaç bölük gidip IŞİD saflarına katılıp Lübnan’a karşı savaşmıştı. Yani her şey yaşanabilir. Hizbullah’ın silahsızlandırılmasına Lübnan hükümeti onay verdi ama ortada somut bir plan yok. ‘Yıl sonuna kadar yapılacak’ deniliyor ama buna da çoğu kişi inanmıyor. Daha önce ateşkes masasına oturanları, silahlarını bırakanları İsrail öldürdü. Dolayısıyla Hizbullah silahsızlanır ve BM Barış Gücü ayrılırsa, İsrail’in önünde Lübnan’ın güneyini işgal etmek için hiçbir engel kalmayacak. Zaten daha önce işgal ettikleri için bu direniş, Hizbullah oluşturulmuştu. Gazze’de, Batı Şeria’da neler yaşandığını da görüyoruz. Neticede Lübnan’a güvence de verilemiyor. Hatta Tom Barrack da ‘Lübnan üzerine düşeni yaptı, sıra İsrail’de’ dedi. Ama İsrail de çekilmeyeceğini söylüyor. Çekilmesi gereken beş noktaya askeri üs kuran İsrail, gidip altıncı noktayı da işgal edip üs kurdu. Yani çekilmediği gibi daha da ileri gidiyor.

Lübnan topraklarından çekilme sözü de vermiyor. ‘Hizbullah silahlarını bıraksın ben belki çekilirim’ diyor. Lübnan hükümeti de diyor ki ‘Hizbullah’ı silahsızlandırıyoruz, İsrail de geri çekilsin’. Ama İsrail buna yanaşmıyor. Lübnan’ın da başka bir şansı yok gibi görünüyor. Gelecek krediye ve finansmana ihtiyaçları var. Lübnan ordusunun da yenilenmesi lazım. Güçsüz durumdalar. Eğitime ve ekipmana ihtiyaçları var. Zaten Tom Barrack da ‘Ya bizimle gelirsiniz ya geride kalırsınız, size baskı yapmıyorum’ demişti. Lübnan’ın başka çaresi yok gibi gözüküyor.”