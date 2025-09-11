Almanya’daki Kürt-Yahudi Kongresi neyi amaçlıyor?

Gazze’de insanlığın gözü önünde bir soykırım sürerken Almanya’da yapılan ‘Kürt–Yahudi Kongresi’, Kürtlere ve Yahudilere ayrımcılık yapıldığı iddiasına yaslanıyor; bu, büyük bir utanmazlık. Almanya başta olmak üzere Avrupa NATO ve ABD zorlamasıyla bir savaş aparatına dönüştü; Alman Şansölye ‘refah devleti sürdürülemez’ deyip yüzde 11 kesinti planlarken aynı tutarı Ukrayna’ya ve İsrail’e akıtıyor. Polonya’da ‘Rus İHA’sı’ bahanesiyle delilsiz biçimde ortamı germeleri gibi, yeryüzünü savaşa hazırlıyorlar. ‘Seçilmiş halklar’ derken Siyonistleri kastediyorum.

İngiliz emperyalizminin desteğiyle bir korsan devlet kurdular. Siyonizm BM’nin 1975’te ırkçılık olarak saptadığı, sonra ABD baskısıyla geri aldırdığı bir ideolojidir ve kendinden olmayan herkese düşmandır. Bugün bütün Orta Doğu’yu ateşe veriyorlar.

Almanya’daki kongrenin düzenleyicileri arasında Ali Ertan Toprak gibi açıkça Siyonist isimler var. İsrail devleti fiilen, Alman devleti ise temsil düzeyinde içinde, bir İsrail–Almanya ortak yapımı. Türkiye’de solu da Almanya’nın ‘Türkiye masası’ fonlar ve ‘demokrasi’ masallarıyla kontrol ediyor. itiraz eden bir sol bırakmadılar.