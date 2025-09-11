https://anlatilaninotesi.com.tr/20250911/almanyadaki-kurt-yahudi-kongresi-neyi-amacliyor-1099285594.html
Almanya’daki Kürt-Yahudi Kongresi neyi amaçlıyor?
Almanya’daki Kürt-Yahudi Kongresi neyi amaçlıyor?
ABD ve AB’nin desteğinde Filistin’de planlı bir soykırım sürerken “yeni Almanya”nın başkenti Berlin'de bir “Kürt-Yahudi Kongresi” düzenlendi. 11.09.2025, Sputnik Türkiye
7 Eylül'de Berlin'de yapılan etkinliğin düzenleyicisi "Yahudi-Alman Değerler Girişimi" ve "Almanya Kürt Toplumu"ydu. Kongrenin konusu Yahudi ve Kürt düşmanlığı, tabii İslamcı-milliyetçi ideolojilerin güçlenmesi.Yazar Orhan Gökdemir, Radyo Sputnik'te yayınlanan Fethi Yılmaz'la Yazı-Yorum programının konuğu oldu.Gökdemir, 7 Eylül'de Almanya'da düzenlenen Kürt-Yahudi Kongresi'nin neyi amaçladığını anlattı.Gökdemir, şunları söyledi:'Yapmamız gereken, sınırların belirsizleştirilmesine karşı sınırlarımıza sahip çıkmak'"Bugün Meclis'te yürüyen komisyon ve Öcalan bağlamında, İmralı tutanaklarında İsrail'in Suriye–Irak hattında Kürt hareketi üzerindeki nüfuzunu 'Gazzeleştirme' diye tarif edip buna karşı Türkiye'yle süreç yürütme iddiası vardı" diyen Gökdemir, sözlerini şöyle sürdürdü:
Almanya’daki Kürt-Yahudi Kongresi neyi amaçlıyor?
ABD ve AB’nin desteğinde Filistin’de planlı bir soykırım sürerken “yeni Almanya”nın başkenti Berlin'de bir “Kürt-Yahudi Kongresi” düzenlendi.
7 Eylül’de Berlin’de yapılan etkinliğin düzenleyicisi “Yahudi-Alman Değerler Girişimi” ve “Almanya Kürt Toplumu”ydu. Kongrenin konusu Yahudi ve Kürt düşmanlığı, tabii İslamcı-milliyetçi ideolojilerin güçlenmesi.
Yazar Orhan Gökdemir, Radyo Sputnik’te yayınlanan Fethi Yılmaz’la Yazı-Yorum programının konuğu oldu.
Gökdemir, 7 Eylül’de Almanya’da düzenlenen Kürt-Yahudi Kongresi’nin neyi amaçladığını anlattı.
Gökdemir, şunları söyledi:
Gazze’de insanlığın gözü önünde bir soykırım sürerken Almanya’da yapılan ‘Kürt–Yahudi Kongresi’, Kürtlere ve Yahudilere ayrımcılık yapıldığı iddiasına yaslanıyor; bu, büyük bir utanmazlık. Almanya başta olmak üzere Avrupa NATO ve ABD zorlamasıyla bir savaş aparatına dönüştü; Alman Şansölye ‘refah devleti sürdürülemez’ deyip yüzde 11 kesinti planlarken aynı tutarı Ukrayna’ya ve İsrail’e akıtıyor. Polonya’da ‘Rus İHA’sı’ bahanesiyle delilsiz biçimde ortamı germeleri gibi, yeryüzünü savaşa hazırlıyorlar. ‘Seçilmiş halklar’ derken Siyonistleri kastediyorum.
İngiliz emperyalizminin desteğiyle bir korsan devlet kurdular. Siyonizm BM’nin 1975’te ırkçılık olarak saptadığı, sonra ABD baskısıyla geri aldırdığı bir ideolojidir ve kendinden olmayan herkese düşmandır. Bugün bütün Orta Doğu’yu ateşe veriyorlar.
Almanya’daki kongrenin düzenleyicileri arasında Ali Ertan Toprak gibi açıkça Siyonist isimler var. İsrail devleti fiilen, Alman devleti ise temsil düzeyinde içinde, bir İsrail–Almanya ortak yapımı. Türkiye’de solu da Almanya’nın ‘Türkiye masası’ fonlar ve ‘demokrasi’ masallarıyla kontrol ediyor. itiraz eden bir sol bırakmadılar.
‘Yapmamız gereken, sınırların belirsizleştirilmesine karşı sınırlarımıza sahip çıkmak'
"Bugün Meclis’te yürüyen komisyon ve Öcalan bağlamında, İmralı tutanaklarında İsrail’in Suriye–Irak hattında Kürt hareketi üzerindeki nüfuzunu ‘Gazzeleştirme’ diye tarif edip buna karşı Türkiye’yle süreç yürütme iddiası vardı" diyen Gökdemir, sözlerini şöyle sürdürdü:
Almanya’daki bu kongre Barzani ailesinin İsrail’le kadim bağlarına ve ‘Kürtlerle Yahudiler akrabadır’ tezine yaslanarak Kürtlere başka bir pozisyon dayatıyor. Bu yüzden sonuç bildirgesinde Türkiye ve İran açıkça hedef gösteriliyor. Biz bunu eleştirince Kürt düşmanlığı deniyor ama Türkiye–İsrail hattındaki örtük ilişkiler de malum; soykırımın yakıtı Azerbaycan ve Türkiye üzerinden gidiyor.
‘Demokrasi ve insan hakları’ söylemi Soğuk Savaş’ın uydurduğu bir mit. Sovyetler ayaktayken buna ihtiyaçları vardı, şimdi ölçüsüzlük çağındayız: savaş harcamaları artarken yurttaşa destek kesiliyor. Bu kendi halkına ve dünyaya savaş ilanıdır. Yine de bu emperyalist saldırganlığın karşılığı olacak. Halklar yeniden ayağa kalkacak. Almanya’nın aparat olarak kullandığı diplomasız ‘figürler’ çıkabilir ama bunlardan bir şey çıkmaz. Bizim yapmamız gereken, sınırların belirsizleştirilmesine karşı sınırlarımıza sahip çıkmak ve bu sınırlar içinde cumhuriyeti yeniden ayağa kaldırmaktır.