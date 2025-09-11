2025’in ilk sekiz ayında en az 196 kadın öldürüldü

Resmi kayıtlara yansıyan kadın cinayetleri bunlar ama resmiyete yansımayan bir sürü cinayet olduğuna da eminim. Koruma kararı alınıp da uygulanamadığı için öldürülen kadınlar var ve ülke kadınını koruyamamış durumda. Hep soruyorum, siz denk gelirseniz mutlaka sorun: öldürülen kadınların eğitim düzeyi nedir?

Türkiye ortalamasının en az yarısı kadardır. Çünkü kadınlar mecbur kaldıkları için yanlarından ayrılamıyor, yaşam tehlikesi olsa bile uzaklaşamıyorlar. Bir kadın kendi hayatına dair karar aldığı için ‘öldür’ noktasına geliniyor. Kim dayak yediği yerde durur ki? Çaresiz olan durur. Gidecek yeri yoksa, nasıl yaşayacağını bilmiyorsa durur. Biz kadınları korumak için kadınları, erkeklerin giremeyeceği yerlere saklıyoruz. Kadını korumak bu değildir. Korumak, saldırgan erkeği ortalıktan kaldırmaktır. Şu an kadını saklıyoruz ve buna ‘koruma’ diyoruz. Çok yolumuz var; her şey eğitimden başlıyor ve yukarıya doğru sirayet ediyor. Danimarka’da kaç kadın cinayeti var, oturup konuşalım.