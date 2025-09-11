Türkiye
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemin nabzını tutuyoruz.Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini Gün Ortası’nda konuşuyoruz.
2025’in ilk sekiz ayında en az 196 kadın öldürüldü
2025'in ilk sekiz ayında en az 196 kadın öldürüldü
2025’in ilk sekiz ayında en az 196 kadın öldürüldü, 203 şüpheli kadın ölümü kayıtlara geçti. Faillerin çoğu eş, eski eş veya aile bireyleri olurken... 11.09.2025, Sputnik Türkiye
Gazeteci Serhat Ayan, Radyo Sputnik'te yayınlanan Okan Aslan'la Gün Ortası programının konuğu oldu.Serhat Ayan, kadın cinayetleriyle ilgili şunları söyledi:
2025’in ilk sekiz ayında en az 196 kadın öldürüldü, 203 şüpheli kadın ölümü kayıtlara geçti. Faillerin çoğu eş, eski eş veya aile bireyleri olurken, cinayetlerin büyük bölümü evlerde ve ateşli silahlarla işlendi. Koruma kararlarının uygulanmaması ve cezasızlık algısı ise kadınların yaşam hakkı için en kritik risk alanı olarak öne çıkıyor.
Gazeteci Serhat Ayan, Radyo Sputnik'te yayınlanan Okan Aslan'la Gün Ortası programının konuğu oldu.

Serhat Ayan, kadın cinayetleriyle ilgili şunları söyledi:

Resmi kayıtlara yansıyan kadın cinayetleri bunlar ama resmiyete yansımayan bir sürü cinayet olduğuna da eminim. Koruma kararı alınıp da uygulanamadığı için öldürülen kadınlar var ve ülke kadınını koruyamamış durumda. Hep soruyorum, siz denk gelirseniz mutlaka sorun: öldürülen kadınların eğitim düzeyi nedir?

Türkiye ortalamasının en az yarısı kadardır. Çünkü kadınlar mecbur kaldıkları için yanlarından ayrılamıyor, yaşam tehlikesi olsa bile uzaklaşamıyorlar. Bir kadın kendi hayatına dair karar aldığı için ‘öldür’ noktasına geliniyor. Kim dayak yediği yerde durur ki? Çaresiz olan durur. Gidecek yeri yoksa, nasıl yaşayacağını bilmiyorsa durur. Biz kadınları korumak için kadınları, erkeklerin giremeyeceği yerlere saklıyoruz. Kadını korumak bu değildir. Korumak, saldırgan erkeği ortalıktan kaldırmaktır. Şu an kadını saklıyoruz ve buna ‘koruma’ diyoruz. Çok yolumuz var; her şey eğitimden başlıyor ve yukarıya doğru sirayet ediyor. Danimarka’da kaç kadın cinayeti var, oturup konuşalım.

