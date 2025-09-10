Sanal kumar bağımlılığı 14 yaşa kadar indi

“Sanal kumarın yaygınlaşmasındaki en önemli faktör olarak kolay dijitalleşme gösteriliyor. Öğrencilerin büyük çoğunluğu kumarla ilk kez sosyal medya platformları aracılığıyla tanışıyor. Bir kontrol mekanizması oluşturulmalı. Çocuklar ve gençler böyle bir arayış içinde olmasalar bile bu riske maruz bırakılıyorlar. Tüm dünya genelinde sanal kumara katılım oranları artıyor. Ailenin refah düzeyi, ebeveynlerin baskısı ve ekonomik şartlar da bunda etkili oluyor. O ne okulda ne evde olan gençlerimiz var ya, bu şartlardaki gençler işsizlikle mücadele edip güvensiz ortamda yaşamak mecburiyetinde kalırken paraya kolay ulaşma derdindeler. Ortaya çıkan kazanma illüzyonuyla batağın içine düşüyorlar. Sadece 5 yıl içerisinde 375 bin yasa dışı bahis sitesi kapatılmış durumda.”