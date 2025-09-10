Sanal kumar bağımlılığı 14 yaşa kadar indi
Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programında gazeteci Güçlü Özgan’ın bugünkü konusu sanal kumar bağımlılığı oldu.
Türkiye’de 2019–2024 arasında toplam 375 bin 367 internet sitesi yasa dışı bahis ve kumar nedeniyle erişime kapatıldı. Dijitalleşme, kötü alışkanlıkları telefon ekranına sığdırırken hem dünyada hem Türkiye'de sanal kumar hızla yayılıyor.
İstanbul Planlama Ajansı’nın (İPA) sanal kumar bağımlılığı raporunu aktaran gazeteci Güçlü Özgan, yasadışı bahis bağımlılığının 14-15 yaşlarına kadar indiğini söyledi.
Özgan, şöyle konuştu:
“İstanbul Planlama Ajansı tarafından geçtiğimiz ay bir rapor yayınlandı. Özellikle sanal kumar bağımlılığıyla ilgili tespitler ve detaylar çok önemli. Akıllı telefonlar, ucuz internet paketleri, her an çevrimiçi olabilme imkanı bağımlılığı kolaylaştırıyor. Özellikle toplumsal yapıyı zedeleyen, ruh sağlığını etkileyen şans oyunlarından bahsediyoruz. Çocukların bile sosyal hayattan dışlanması gibi bir riskle karşı karşıyayız. Raporda uluslararası araştırma şirketlerinin verilerine de yer veriliyor. Mesela 2023’te düzenlenmiş küresel kumar endüstrisinin toplam kazancı 536 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bunun yüzde 25’i çevrimiçi kanallarla elde edildi. Avrupa’da 2023 yılı içerisinde 131 milyar Euro değerindeki pazarın yüzde 39’u sanal kumar gelirlerinden oluşuyor. Yasadışı bahis bağımlılığı 14-15’e kadar inmiş durumda.”
‘Çocuklar ve gençler maruz bırakılıyor’
“Sanal kumarın yaygınlaşmasındaki en önemli faktör olarak kolay dijitalleşme gösteriliyor. Öğrencilerin büyük çoğunluğu kumarla ilk kez sosyal medya platformları aracılığıyla tanışıyor. Bir kontrol mekanizması oluşturulmalı. Çocuklar ve gençler böyle bir arayış içinde olmasalar bile bu riske maruz bırakılıyorlar. Tüm dünya genelinde sanal kumara katılım oranları artıyor. Ailenin refah düzeyi, ebeveynlerin baskısı ve ekonomik şartlar da bunda etkili oluyor. O ne okulda ne evde olan gençlerimiz var ya, bu şartlardaki gençler işsizlikle mücadele edip güvensiz ortamda yaşamak mecburiyetinde kalırken paraya kolay ulaşma derdindeler. Ortaya çıkan kazanma illüzyonuyla batağın içine düşüyorlar. Sadece 5 yıl içerisinde 375 bin yasa dışı bahis sitesi kapatılmış durumda.”