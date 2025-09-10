https://anlatilaninotesi.com.tr/20250910/macronun-harcamalari-fransada-tepki-cekti-elysee-sarayinda-butce-acik-verdi-1099241964.html

Macron’un harcamaları Fransa'da tepki çekti: Elysee Sarayı'nda bütçe açık verdi

Macron’un harcamaları Fransa'da tepki çekti: Elysee Sarayı'nda bütçe açık verdi

Sputnik Türkiye

Fransa'da ekonomik krizin ve kemer sıkma önlemlerinin gündemde olduğu bir dönemde, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Elysee Sarayı'ndaki yüksek harcamaları

Fransa’da kemer sıkma tartışmaları sürerken Macron’un saray harcamaları tepki çekti.Fransız Sayıştayı’nın (Cour des Comptes) raporuna göre, 2024 yılında sarayın toplam gideri 123.3 milyon euro oldu. Geçen yıl 125 milyon euro olan bu rakamda kısmi bir düşüş yaşansa da, bütçede 8.3 milyon euroluk açık oluştu. Harcamaların 2017’ye kıyasla 23 milyon eurodan fazla arttığı vurgulandı.Kamuoyunda tepki çeken örnekler arasında 2023’te Kral Charles ve Kraliçe Camilla için düzenlenen görkemli resepsiyonun da bulunduğu ifade edildi. Yarım milyon euroya mal olan davette yalnızca şarap için 40 bin euro harcandığı belirtildi.Eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy’nin de 2007-2012 yılları arasında görevdeyken yalnızca bir Noel ağacı için 335 bin euro ödediği ortaya çıkmıştı.

fransa

