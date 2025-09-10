Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250910/macronun-harcamalari-fransada-tepki-cekti-elysee-sarayinda-butce-acik-verdi-1099241964.html
Macron’un harcamaları Fransa'da tepki çekti: Elysee Sarayı'nda bütçe açık verdi
Macron’un harcamaları Fransa'da tepki çekti: Elysee Sarayı'nda bütçe açık verdi
Sputnik Türkiye
Fransa'da ekonomik krizin ve kemer sıkma önlemlerinin gündemde olduğu bir dönemde, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Elysee Sarayı'ndaki yüksek harcamaları...
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250909/fransanin-yeni-basbakani-belli-oldu-savunma-bakani-sebastien-lecornu-1099239271.html
fransa
Macron’un harcamaları Fransa'da tepki çekti: Elysee Sarayı'nda bütçe açık verdi

Fransa’da ekonomik krizin ve kemer sıkma önlemlerinin gündemde olduğu bir dönemde, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Elysee Sarayı’ndaki yüksek harcamaları tartışma yarattı.
Fransa’da kemer sıkma tartışmaları sürerken Macron’un saray harcamaları tepki çekti.
Fransız Sayıştayı’nın (Cour des Comptes) raporuna göre, 2024 yılında sarayın toplam gideri 123.3 milyon euro oldu. Geçen yıl 125 milyon euro olan bu rakamda kısmi bir düşüş yaşansa da, bütçede 8.3 milyon euroluk açık oluştu. Harcamaların 2017’ye kıyasla 23 milyon eurodan fazla arttığı vurgulandı.
Kamuoyunda tepki çeken örnekler arasında 2023’te Kral Charles ve Kraliçe Camilla için düzenlenen görkemli resepsiyonun da bulunduğu ifade edildi. Yarım milyon euroya mal olan davette yalnızca şarap için 40 bin euro harcandığı belirtildi.
Eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy’nin de 2007-2012 yılları arasında görevdeyken yalnızca bir Noel ağacı için 335 bin euro ödediği ortaya çıkmıştı.
Sebastien Lecornu ve Emmanuel Macron - Sputnik Türkiye, 1920, 09.09.2025
DÜNYA
Fransa'nın yeni başbakanı belli oldu: Savunma Bakanı Sebastien Lecornu
Dün, 21:19
