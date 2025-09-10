https://anlatilaninotesi.com.tr/20250910/macronun-harcamalari-fransada-tepki-cekti-elysee-sarayinda-butce-acik-verdi-1099241964.html
Macron’un harcamaları Fransa'da tepki çekti: Elysee Sarayı'nda bütçe açık verdi
Macron’un harcamaları Fransa'da tepki çekti: Elysee Sarayı'nda bütçe açık verdi
Sputnik Türkiye
Fransa’da ekonomik krizin ve kemer sıkma önlemlerinin gündemde olduğu bir dönemde, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Elysee Sarayı’ndaki yüksek harcamaları... 10.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-10T00:30+0300
2025-09-10T00:30+0300
2025-09-10T00:30+0300
dünya
avrupa
fransa
elysee sarayı
bütçe
bütçe açığı
bütçe teklifi
bütçe fazlası
bütçe görüşmeleri
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/03/0a/1081554924_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_e59f6c152d8ac3fb169bc2130faaa237.jpg
Fransa’da kemer sıkma tartışmaları sürerken Macron’un saray harcamaları tepki çekti.Fransız Sayıştayı’nın (Cour des Comptes) raporuna göre, 2024 yılında sarayın toplam gideri 123.3 milyon euro oldu. Geçen yıl 125 milyon euro olan bu rakamda kısmi bir düşüş yaşansa da, bütçede 8.3 milyon euroluk açık oluştu. Harcamaların 2017’ye kıyasla 23 milyon eurodan fazla arttığı vurgulandı.Kamuoyunda tepki çeken örnekler arasında 2023’te Kral Charles ve Kraliçe Camilla için düzenlenen görkemli resepsiyonun da bulunduğu ifade edildi. Yarım milyon euroya mal olan davette yalnızca şarap için 40 bin euro harcandığı belirtildi.Eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy’nin de 2007-2012 yılları arasında görevdeyken yalnızca bir Noel ağacı için 335 bin euro ödediği ortaya çıkmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250909/fransanin-yeni-basbakani-belli-oldu-savunma-bakani-sebastien-lecornu-1099239271.html
fransa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/03/0a/1081554924_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b8ee89b654c55b54ae032f832bc94e17.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
avrupa, fransa, elysee sarayı, bütçe, bütçe açığı, bütçe teklifi, bütçe fazlası, bütçe görüşmeleri
avrupa, fransa, elysee sarayı, bütçe, bütçe açığı, bütçe teklifi, bütçe fazlası, bütçe görüşmeleri
Macron’un harcamaları Fransa'da tepki çekti: Elysee Sarayı'nda bütçe açık verdi
Fransa’da ekonomik krizin ve kemer sıkma önlemlerinin gündemde olduğu bir dönemde, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Elysee Sarayı’ndaki yüksek harcamaları tartışma yarattı.
Fransa’da kemer sıkma tartışmaları sürerken Macron’un saray harcamaları tepki çekti.
Fransız Sayıştayı’nın (Cour des Comptes) raporuna göre, 2024 yılında sarayın toplam gideri 123.3 milyon euro oldu. Geçen yıl 125 milyon euro olan bu rakamda kısmi bir düşüş yaşansa da, bütçede 8.3 milyon euroluk açık oluştu. Harcamaların 2017’ye kıyasla 23 milyon eurodan fazla arttığı vurgulandı.
Kamuoyunda tepki çeken örnekler arasında 2023’te Kral Charles ve Kraliçe Camilla için düzenlenen görkemli resepsiyonun da bulunduğu ifade edildi. Yarım milyon euroya mal olan davette yalnızca şarap için 40 bin euro harcandığı belirtildi.
Eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy’nin de 2007-2012 yılları arasında görevdeyken yalnızca bir Noel ağacı için 335 bin euro ödediği ortaya çıkmıştı.