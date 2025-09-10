https://anlatilaninotesi.com.tr/20250910/ali-gokcek-polis-polise-asker-askere-benzer-ama-bu-siyah-tisortlu-arkadaslar-hicbir-seye-benzemiyor-1099252073.html

Ali Gökçek: 'Polis polise, asker askere benzer ama bu siyah tişörtlü arkadaşlar hiçbir şeye benzemiyor'

Ali Gökçek: 'Polis polise, asker askere benzer ama bu siyah tişörtlü arkadaşlar hiçbir şeye benzemiyor'

Sputnik Türkiye

CHP İstanbul Milletvekili Ali Gökçek, iki gündür içinde bulunduğu CHP İstanbul İl Binası'ndan canlı yayına katılarak yaşadıklarını ve gözlemlerini aktardı. 10.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-10T11:24+0300

2025-09-10T11:24+0300

2025-09-10T11:24+0300

mustafa hoş i̇le yol arkadaşi

radyo

radyo sputnik

gürsel tekin

turan taşkın özer

hakan şeref olgun

chp

i̇yi̇ parti

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/0c/1087945685_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_f3c84d1967a259dac8bde9ddf5b731b3.jpg

CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin tedbir kararı ile birlikte Gürsel Tekin'in polis eşliğinde CHP İstanbul İl Binası'na girmesi sırasında yaşanan polis müdahalesini meclis gündemine taşıdı. Özer, İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.Turan Taşkın Özer, şu ifadeleri kullandı:"8 Eylül 2025 tarihinde, sabah saatlerinden itibaren il başkanlığı binası çevresinde yoğun polis ablukası oluşturulmuş, tedbir kararının icrası ise usule aykırı biçimde uygulanmaya çalışılmıştır. Bu süreçte milletvekilleri ile kolluk kuvvetleri arasında arbede yaşanmış, kolluk kuvvetlerinin kullandığı biber gazı ve orantısız güç nedeniyle çok sayıda kişi yaralanmıştır. Bu sırada, il binasının içinde, üzerlerinde siyah tişört bulunan polis, özel tim, çevik kuvvet veya herhangi bir resmi güvenlik görevlisini tanımlayıcı hiçbir ibare taşımayan kişilerin olduğu tespit edilmiştir. Bu kişilerce, görevlerini yapmaya çalışan, özellikle basın mensupları başta olmak üzere darbedilmiş, kötü muameleye maruz kalmışlardır. Söz konusu olay, kolluk kuvvetlerinin görev ve sorumluluklarını yerine getirme biçimine ilişkin ciddi soru işaretleri doğurmaktadır. Bahsi geçen kişilerin kimliği, il binasına nasıl girdikleri ve kolluğun bu şiddet eylemlerine neden engel olmadıkları derhal açıklığa kavuşturulmalıdır."Yaşanan olaylar sırasında CHP İstanbul İl Binası’nda bulunan ve o binadan Radyo Sputnik’te Mustafa Hoş’un hazırlayıp sunduğu Yol Arkadaşı programı canlı yayınına bağlanan CHP İstanbul Milletvekili Ali Gökçek, konuya ilişkin şunları söyledi:'2017 referandumuyla ilgili en kısa zamanda başvuru yapacağım'Diğer yandan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hakan Şeref Olgun, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin kararı sonrası, 2017'deki anayasa değişikliği referandumunun da mahkemelere açıldığını belirtti, bu konuda başvuruda bulunacağını söyleyerek şu sözleri kaydetti:

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Mustafa Hoş https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/0c/1087944891_0:0:1066:1066_100x100_80_0_0_d8776e702f597f7516859ec50f08f8c0.jpg

Mustafa Hoş https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/0c/1087944891_0:0:1066:1066_100x100_80_0_0_d8776e702f597f7516859ec50f08f8c0.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Mustafa Hoş https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/0c/1087944891_0:0:1066:1066_100x100_80_0_0_d8776e702f597f7516859ec50f08f8c0.jpg

radyo, radyo sputnik, gürsel tekin, turan taşkın özer, hakan şeref olgun, chp, i̇yi̇ parti