Ali Gökçek: 'Polis polise, asker askere benzer ama bu siyah tişörtlü arkadaşlar hiçbir şeye benzemiyor'
CHP İstanbul Milletvekili Ali Gökçek, iki gündür içinde bulunduğu CHP İstanbul İl Binası'ndan canlı yayına katılarak yaşadıklarını ve gözlemlerini aktardı. 10.09.2025, Sputnik Türkiye
CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin tedbir kararı ile birlikte Gürsel Tekin'in polis eşliğinde CHP İstanbul İl Binası'na girmesi sırasında yaşanan polis müdahalesini meclis gündemine taşıdı. Özer, İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.Turan Taşkın Özer, şu ifadeleri kullandı:"8 Eylül 2025 tarihinde, sabah saatlerinden itibaren il başkanlığı binası çevresinde yoğun polis ablukası oluşturulmuş, tedbir kararının icrası ise usule aykırı biçimde uygulanmaya çalışılmıştır. Bu süreçte milletvekilleri ile kolluk kuvvetleri arasında arbede yaşanmış, kolluk kuvvetlerinin kullandığı biber gazı ve orantısız güç nedeniyle çok sayıda kişi yaralanmıştır. Bu sırada, il binasının içinde, üzerlerinde siyah tişört bulunan polis, özel tim, çevik kuvvet veya herhangi bir resmi güvenlik görevlisini tanımlayıcı hiçbir ibare taşımayan kişilerin olduğu tespit edilmiştir. Bu kişilerce, görevlerini yapmaya çalışan, özellikle basın mensupları başta olmak üzere darbedilmiş, kötü muameleye maruz kalmışlardır. Söz konusu olay, kolluk kuvvetlerinin görev ve sorumluluklarını yerine getirme biçimine ilişkin ciddi soru işaretleri doğurmaktadır. Bahsi geçen kişilerin kimliği, il binasına nasıl girdikleri ve kolluğun bu şiddet eylemlerine neden engel olmadıkları derhal açıklığa kavuşturulmalıdır."Yaşanan olaylar sırasında CHP İstanbul İl Binası’nda bulunan ve o binadan Radyo Sputnik’te Mustafa Hoş’un hazırlayıp sunduğu Yol Arkadaşı programı canlı yayınına bağlanan CHP İstanbul Milletvekili Ali Gökçek, konuya ilişkin şunları söyledi:'2017 referandumuyla ilgili en kısa zamanda başvuru yapacağım'Diğer yandan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hakan Şeref Olgun, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin kararı sonrası, 2017'deki anayasa değişikliği referandumunun da mahkemelere açıldığını belirtti, bu konuda başvuruda bulunacağını söyleyerek şu sözleri kaydetti:
“Siyah tişörtlülerin kim olduklarını bilmiyoruz. Polis polise, asker askere benzer ama bu arkadaşlar hiçbir şeye benzemiyor. Numaraları olup olmadığını soruyorsunuz ama poliste de yok. Bize müdahale eden polislerde dahi sicil numarası yok. Sorularımızın cevabını veren de yok. Hangi kanuna göre bu kılık kıyafetle hangi kolluk kuvveti çalışmaktadır? Söylesinler. ‘Kimse kanunları reddedemez’ diyorlar ya, bu siyah tişörtlü arkadaşları açıklasınlar. Ellerindeki kalkanları açıklasınlar. Gazetecilere karşı kullandılar bu kalkanları. Basın odasından gazeteci arkadaşları tekme tokat çıkardılar. Emniyet güçleri bu siyah tişörtlülere nasıl alan açabiliyor? Polisler 'bilmiyoruz, cevap verme yetkimiz yok' dedi. Bakan Ali Yerlikaya da cevap vermedi. O da herhalde bu siyah tişörtlülerin kim olduğunu bulamadı ki cevap vermiyor.”
“Asliye Hukuk Mahkemesi ile böyle bir yol açarsanız, hiçbir partinin hukuki güvencesi kalmayacaktır. Bana göre bu tedbir kararı geçersizdir. Sen bugün kanuna aykırı karar verirsen, başka mahkeme de verebilir. Anlatmak istediğimiz şey bu. Kamu düzeninin bozulmasına meydan verilmemeli. 2017 referandumuyla ilgili çalışmamı yapıyorum. Hukuki bir başvuruyu yakın zamanda yapacağım."