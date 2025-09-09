https://anlatilaninotesi.com.tr/20250909/yurt-disi-cikis-harci-710-liradan-1000-liraya-yukseltildi-yeni-ucret-ne-zamandan-itibaren-gecerli-1099213429.html

Yurt dışı çıkış harcı 710 liradan 1000 liraya yükseltildi: Yeni ücret ne zamandan itibaren geçerli?

Yurt dışına çıkacakların ödeyeceği harç tutarına zam geldi. Yurt dışı harç tutarı 1000 lira oldu.

Yurt dışı çıkış harcına bir kez daha zam geldi. 710 lira olan harç bin liraya yükseltildi.Yurt dışı çıkış harcına zam Türkiye Cumhuriyeti pasaportuyla yurt dışına çıkacak yolculardan tahsil edilen harç tutarı 1000 lira olarak yeniden belirlendi.Yurt dışı çıkış harcı ne kadr?Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.Buna göre yurt dışına çıkacakların ödeyeceği harç tutarı 1000 lira oldu.Yurt dışına çıkışta zamlı harç ne zaman başlıyor?Bu kararın yayımını takip eden 10 günlük süreçte yapılacak yurt dışına çıkışlarda, önceki tutar üzerinden gerçekleştirilmiş harç ödemeleri için fark istenmeyecek. Söz konusu tutar daha önce 710 liraydı.Yurt dışı çıkış harcı nasıl ödeniyor?Yurt dışına çıkacak vatandaşların ödemek zorunda olduğu çıkış harcı artık Dijital Vergi Dairesi üzerinden yapılabiliyor. Gelir İdaresi Başkanlığı’nın dijital.gib.gov.tr adresi ve GİB Mobil uygulaması üzerinden gerçekleştirilen ödemeler, elektronik ortama aktarılıyor.Bankadan da yatırılıyorHarç ödemeleri ayrıca anlaşmalı Çıkış harcına son dönemde yapılan zamlar

