Süleyman Bülbül: 'Polis zoruyla içeri girdiniz. Biz de İstanbul İl Binası'nı kapattık'

Süleyman Bülbül: 'Polis zoruyla içeri girdiniz. Biz de İstanbul İl Binası'nı kapattık'

Radyo Sputnik'te Mustafa Hoş'un hazırlayıp sunduğu Yol Arkadaşı programına konuk olan CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, Gürsel Tekin'i "kayyum" olarak... 09.09.2025

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin, CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen başkan ve yönetimin tedbiren görevden uzaklaştırılması kararının ardından geçici olarak görevlendirilen Gürsel Tekin, polis eşliğinde CHP il binasına girdi. Tekin, şunları söyledi:“Bu bina, bu baba ocağı Özgür Çelik'e de yeter, bana da yeter, hepimize yeter. Biz burada birilerini kovmak, dövmek, itelemek, ötelemek için gelmedik. Sevgili kardeşim, sevgili Cumhuriyet Halk Partisi yöneticileri, sizlere rica ediyorum, sizlere yalvarıyorum. Bakın sağda solda kayyum dediniz, o dediniz, bu dediniz, bir sürü şeyler söylediniz. Koca koca grup başkanları, şunlar, bunlar... Orada kararda yazılı, biz çağrı heyetiyiz. Kayyum belediyelerimizde. Yani bugün bize göstermiş olduğunuz o tepkiyi keşke o gün belediyelerimize göstermiş olsaydınız.”CHP Genel Merkezi, Gürsel Tekin’in polis eşliğinde girdiği Sarıyer’deki İstanbul İl Başkanlığı binasını kapatma kararı aldı.Parti yönetimi, Sarıyer İlçe Seçim Kurulu’na yaptığı başvuruda olağanüstü İstanbul İl Kongresi düzenleneceğini ve yeni il başkanı ile yönetim seçilene kadar mevcut İl Başkanı Özgür Çelik’in görevlerini sürdüreceğini bildirdi.CHP Genel Merkezi, Özgür Çelik’in çalışmalarını yürüteceği yeni il başkanlığı adresini resmi olarak İstanbul Valiliği ve Yargıtay’a iletti. Böylece, olağanüstü kongre sürecine kadar İstanbul İl Başkanlığı çalışmaları yeni adresten yürütüleceği aktarıldı.Cumhuriyet Halk Partisi Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, yaşanan gelişmeleri Radyo Sputnik’te Mustafa Hoş’un hazırlayıp sunduğu Yol Arkadaşı programında değerlendirdi:

