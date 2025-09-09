Suça sürüklenen çocuk mu, yalnız kurt mu?

İzmir Balçova’daki Salih İşgören Polis Merkezi’ne sabah 05.50’de yapılan saldırıda, 16 yaşındaki, suç kaydı olmayan E.E.B.’nin babasının yıllar önce aldığı pompalı tüfekle önce nöbet kulübesine ateş açıp polis memuru Hasan Akın’ı, yakalama çalışması sırasında da o gün sivil kıyafetle ziyarete gelen birinci sınıf emniyet müdürü, polis başmüfettişi Muhsin Aydemir’i şehit ettiğini görüyoruz; iki polisimiz yaralı, bir vatandaşın da elinden hafif yaralandığı bilgisi var.

Mahallenin çocuğu olduğu için alanı iyi kullanmış; ‘öldü’ iddiaları doğru değil, hastanede. Ailesinin anlatımlarına göre bir süredir bazı sayfalara giriyor, biriyle temas kuruyor ve ‘siz kâfirsiniz’ gibi ifadeler kullanıyor; ayrıca ‘birazdan istişhad yapacağım, şehit olacağım’ diye başlayan ve ‘ey kâfirler yenileceksiniz’ diye biten bir mesaj paylaştığı iddia ediliyor.