https://anlatilaninotesi.com.tr/20250909/suca-suruklenen-cocuk-mu-yalniz-kurt-mu-1099218164.html
Suça sürüklenen çocuk mu, yalnız kurt mu?
Suça sürüklenen çocuk mu, yalnız kurt mu?
Sputnik Türkiye
İzmir’in Balçova ilçesindeki Salih İşgören Polis Merkezi’ne silahlı saldırı düzenledi. Saldırganın 16 yaşında olduğunu açıkladı. 09.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-09T11:23+0300
2025-09-09T11:23+0300
2025-09-09T11:40+0300
ceyhun bozkurt'la bölgeni̇n kalbi̇
balçova
i̇zmir
radyo sputnik
radyo
radyo
ceyhun bozkurt
saldırı
polis
şehit
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/09/1099218011_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_01162f04186e05c4acb37798ea3fbffe.jpg
Gazeteci Ceyhun Bozkurt, Radyo Sputnik’te yayınlanan Bölgenin Kalbi programında İzmir’in Balçova ilçesindeki Salih İşgören Polis Merkezi’ne düzenlenen silahlı saldırı hakkında konuştu. Bozkurt, şunları söyledi:'Çocukları koruyacak güçlü bir önleyici mekanizmaya ihtiyaç var'Bozkurt, konuya ilişkini şöyle sürdürdü:
balçova
i̇zmir
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/09/1099218011_400:0:1600:900_1920x0_80_0_0_1b656839554fc0e392d51ebd750d7ba7.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
balçova, i̇zmir, radyo sputnik, radyo, radyo, ceyhun bozkurt, saldırı, polis, şehit, türkiye, haberler
balçova, i̇zmir, radyo sputnik, radyo, radyo, ceyhun bozkurt, saldırı, polis, şehit, türkiye, haberler
Suça sürüklenen çocuk mu, yalnız kurt mu?
11:23 09.09.2025 (güncellendi: 11:40 09.09.2025)
İzmir’in Balçova ilçesindeki Salih İşgören Polis Merkezi’ne silahlı saldırı düzenledi. Saldırganın 16 yaşında olduğunu açıkladı.
Gazeteci Ceyhun Bozkurt, Radyo Sputnik’te yayınlanan Bölgenin Kalbi programında İzmir’in Balçova ilçesindeki Salih İşgören Polis Merkezi’ne düzenlenen silahlı saldırı hakkında konuştu.
Bozkurt, şunları söyledi:
İzmir Balçova’daki Salih İşgören Polis Merkezi’ne sabah 05.50’de yapılan saldırıda, 16 yaşındaki, suç kaydı olmayan E.E.B.’nin babasının yıllar önce aldığı pompalı tüfekle önce nöbet kulübesine ateş açıp polis memuru Hasan Akın’ı, yakalama çalışması sırasında da o gün sivil kıyafetle ziyarete gelen birinci sınıf emniyet müdürü, polis başmüfettişi Muhsin Aydemir’i şehit ettiğini görüyoruz; iki polisimiz yaralı, bir vatandaşın da elinden hafif yaralandığı bilgisi var.
Mahallenin çocuğu olduğu için alanı iyi kullanmış; ‘öldü’ iddiaları doğru değil, hastanede. Ailesinin anlatımlarına göre bir süredir bazı sayfalara giriyor, biriyle temas kuruyor ve ‘siz kâfirsiniz’ gibi ifadeler kullanıyor; ayrıca ‘birazdan istişhad yapacağım, şehit olacağım’ diye başlayan ve ‘ey kâfirler yenileceksiniz’ diye biten bir mesaj paylaştığı iddia ediliyor.
'Çocukları koruyacak güçlü bir önleyici mekanizmaya ihtiyaç var'
Bozkurt, konuya ilişkini şöyle sürdürdü:
Benim aklıma iki olasılık geliyor: ‘suça sürüklenen çocuk’ penceresi ve daha kuvvetli gördüğüm, DEAŞ ve türevlerinin kullandığı ‘yalnız kurt’ eylem tarzı. Netleşmiş bir sonuç yok ama emniyet ağırlıkla ikinci ihtimal üzerinde duruyor.
Annesi-babası, iki arkadaşı ve İstanbul’da bağlantılı olduğu söylenen İran vatandaşı bir kişi gözaltında. 16 yaşındaki bir gencin dijital mecralar üzerinden bu kadar hızlı radikalleşebildiğini düşündüğümüzde, aile, okul, devlet, sivil toplum koordinasyonuyla çocukları koruyacak güçlü bir önleyici mekanizmaya acilen ihtiyaç olduğunu özellikle vurguluyorum.