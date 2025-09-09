‘Sincan Uygur Özerk Bölgesi ile ilgili propagandaların gerçek olmadığını bir kez daha görmüş olduk’

“Çin ziyaretimizin bu kadar tepki görmesine bakarsak ziyaretin amacına ulaştığını söyleyebiliriz. Bu meselede, Türkiye açısından, Türkiye ile Çin’i karşı karşıya getirmek isteyen kuvvetler açısından, Orta Asya’da bulunarak büyük kuvvetlerin arasına girmek isteyen emperyalistlerin yansımaları var. Bu iş öyle sadece milliyetçilik meselesi düzleminde ele alınamaz. O kısmı kaşıyorlar fakat ortada büyük bir güç mücadelesi ve emperyalist hevesler var. Pakistan-Çin koridorunu, Güney Çin Denizi’ni ve Orta Asya’yı terörize etmek isteyen emperyalist politikalar var. Bu Kaşgar, Uygur, Sincan meselesi adına ne derseniz deyin, ABD açısından çok kritik bir mesele. Çünkü büyük küresel güç mücadelesinde Amerikan hegemonyasının sürdürülebilmesi için ABD’nin Çin’in Kuşak ve Yol projesini düğümlemesi gerekiyor. Bu düğümlenebilecek alanlardan en önemlisi Kaşgar. Orası, Çin’in Batı’ya açılan kapısı ve Pakistan’ın kuzeyi. Çin’in eskiden ABD denetimindeki takım adaların arasından geçerek Körfez’den petrol taşıdığı süreçler vardı. ABD zorluk çıkardığında Çin, enerji nakliyatında sıkıntı yaşayabiliyordu.

Çin, bunu değiştirmek için Hint Okyanusu’nda Pakistan’ın Gwadar Limanı’nı işletmeye başladı. Körfez’den gelen gemiler orada petrolü doğruca bırakıyor. Gwadar’daki boru hattı da Kaşgar’a petrolü taşıyor. Bu sebeple ABD, Belucistan üzerinden Pakistan’ı, Uygur meselesi üzerinden de Çin’i karıştırmaya çalışıyor. En temel meselelerden birisi bu. Diğer bir mesele de şu: SSCB dağılırken Amerika, Orta Asya’ya girmek istedi. O dönem Türkiye’ye gelen Amerikan Başkanı da ‘Türkiye, ABD için anahtar. Ya Asya’ya açılacak ya da Asya’ya kapatılacak bir anahtar’ dediler. ABD de Türkiye’nin Orta Asya’ya açılan bir anahtar olmasını istedi. Fethullah Gülen bir anda Orta Asya’da okullar açtı ve bu, o sürecin eseriydi. ABD, bu şekilde Orta Asya’ya girmiş oldu. Türkmenistan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan üzerinden İslamcı örgütleri destekleyen, bunları terörize eden Amerikancı bir yaklaşım ortaya çıktı. Bunun neticesinde Çin’i de etkileyen terör faaliyetleri başladı. Uygur bölgesinde de ilk terör eylemi 1992’de gerçekleşti. Bu sürece karşı 1996’da Şanghay Beşlisi kuruldu. Çin, Rusya ve üç Orta Asya Türk cumhuriyeti bir araya geldi. O tarihten sonra sınır güvenliği, Gülen’in okullarına karşı mücadele süreci başladı. O tarihten sonra terörü azaltmaya ve sıfırlamaya çalıştılar. İşte Uygur meselesi bu yüzden önemli.

ABD, bunu Çin’in yumuşak karnı olarak görüyor. Türkiye’yi, Azerbaycan’ı, Kazakistan’ı ve diğer Türk cumhuriyetlerini yanına alabileceğini düşünen ABD, NATO’cu-Turancı bölge ittifakını kaşıyan işler yaptı. Uygur meselesi bunun eseridir. Türkiye de emperyalist araçların yürüttüğü propaganda neticesinde ‘Uygurca yasak, ibadet yasak’ gibi propagandalara maruz kaldı. Gidip gördük. Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nde her yerde çift dilli tabela var. Dilin yasaklanmış olması mümkün değil. Şehirleri, çarşıları gezdik. Türkçe konuşarak anlaşabildik. Tanıştığımız pek çok ismin adı Arapça isimdi. İslamcı etki daha yüksek. Arap alfabesi kullanıyorlar zaten. Uygurca televizyon var. Her tabela çift dilli. Çin para birimlerinde sağ üst köşede rakamın altındaÇince ve Uygurca yazıyla paranın birimi de yazıyor. Dil yasaklanmış olamaz. ”