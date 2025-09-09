https://anlatilaninotesi.com.tr/20250909/fransada-islamofobik-saldiri-camilerin-onune-birakilan-domuz-baslari-krizi-buyuttu-1099237869.html

Fransa’da İslamofobik saldırı: Camilerin önüne bırakılan domuz başları krizi büyüttü

Fransa’da İslamofobik saldırı: Camilerin önüne bırakılan domuz başları krizi büyüttü

Sputnik Türkiye

Fransa’da Müslüman toplumuna yapılan olayda, Paris ve çevresindeki dokuz caminin önünde domuz başları bulundu. Beş tanesinin üzerinde Cumhurbaşkanı Emmanuel... 09.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-09T20:00+0300

2025-09-09T20:00+0300

2025-09-09T20:00+0300

dünya

avrupa

emmanuel macron

paris

paris savcılığı

i̇slamofobi

i̇slamofobik eylemler

cami

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/101949/01/1019490138_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_b8077ba12fa6be07b917e32013437bce.jpg

Paris Savcılığı, dört caminin Paris’te, beşinin ise başkentin çevresinde hedef alındığını açıkladı.Sabah saatlerinde camilerin kapısında domuz başlarını gören cemaat büyük panik yaşadı. Paris Emniyet Müdürü Laurent Nunez, olayın yabancı müdahaleyle bağlantılı olabileceğini öne sürerek, “Geçmişte benzer eylemlerin yabancı güçler tarafından yapıldığı kanıtlanmıştı. Bu ihtimali göz ardı edemeyiz” dedi.Fransa İnsan Hakları Komisyonu’nun verilerine göre, 2025’in ilk yarısında anti-Müslüman eylemler bir önceki yıla göre yüzde 81 arttı.Nefret suçları tırmanıyor Son yıllarda Fransa’da camiler ve Müslümanlara yönelik saldırılar artışta. Nisan ayında bir Malili, camide İslam’a hakaret eden saldırgan tarafından bıçaklanarak öldürülmüş, olay ülke genelinde protestolara yol açmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240202/kanada-basbakani-trudeau-islamofobinin-toplumumuzda-yeri-yok-1080310392.html

paris

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

avrupa, emmanuel macron, paris, paris savcılığı, i̇slamofobi, i̇slamofobik eylemler, cami