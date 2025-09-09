https://anlatilaninotesi.com.tr/20250909/fransada-islamofobik-saldiri-camilerin-onune-birakilan-domuz-baslari-krizi-buyuttu-1099237869.html
Fransa’da İslamofobik saldırı: Camilerin önüne bırakılan domuz başları krizi büyüttü
Fransa’da İslamofobik saldırı: Camilerin önüne bırakılan domuz başları krizi büyüttü
Fransa'da Müslüman toplumuna yapılan olayda, Paris ve çevresindeki dokuz caminin önünde domuz başları bulundu. Beş tanesinin üzerinde Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un adı yazılıydı. Olay, ülkede artan İslamofobi tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.
Paris Savcılığı, dört caminin Paris'te, beşinin ise başkentin çevresinde hedef alındığını açıkladı.
Sabah saatlerinde camilerin kapısında domuz başlarını gören cemaat büyük panik yaşadı. Paris Emniyet Müdürü Laurent Nunez, olayın yabancı müdahaleyle bağlantılı olabileceğini öne sürerek, "Geçmişte benzer eylemlerin yabancı güçler tarafından yapıldığı kanıtlanmıştı. Bu ihtimali göz ardı edemeyiz" dedi.
Fransa İnsan Hakları Komisyonu'nun verilerine göre, 2025'in ilk yarısında anti-Müslüman eylemler bir önceki yıla göre yüzde 81 arttı.
Nefret suçları tırmanıyor
Son yıllarda Fransa'da camiler ve Müslümanlara yönelik saldırılar artışta. Nisan ayında bir Malili, camide İslam'a hakaret eden saldırgan tarafından bıçaklanarak öldürülmüş, olay ülke genelinde protestolara yol açmıştı.
Fransa’da Müslüman toplumuna yapılan olayda, Paris ve çevresindeki dokuz caminin önünde domuz başları bulundu. Beş tanesinin üzerinde Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un adı yazılıydı. Olay, ülkede artan İslamofobi tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.
Paris Savcılığı, dört caminin Paris’te, beşinin ise başkentin çevresinde hedef alındığını açıkladı.
Sabah saatlerinde camilerin kapısında domuz başlarını gören cemaat büyük panik yaşadı. Paris Emniyet Müdürü Laurent Nunez, olayın yabancı müdahaleyle bağlantılı olabileceğini öne sürerek, “Geçmişte benzer eylemlerin yabancı güçler tarafından yapıldığı kanıtlanmıştı. Bu ihtimali göz ardı edemeyiz” dedi.
Fransa İnsan Hakları Komisyonu’nun verilerine göre, 2025’in ilk yarısında anti-Müslüman eylemler bir önceki yıla göre yüzde 81 arttı.
Nefret suçları tırmanıyor
Son yıllarda Fransa’da camiler ve Müslümanlara yönelik saldırılar artışta. Nisan ayında bir Malili, camide İslam’a hakaret eden saldırgan tarafından bıçaklanarak öldürülmüş, olay ülke genelinde protestolara yol açmıştı.