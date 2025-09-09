https://anlatilaninotesi.com.tr/20250909/emre-sirin-2028-icin-yuzde-8-enflasyon-hedefi-kgit-uzerinde-kalir-1099225640.html
Emre Şirin: '2028 için yüzde 8 enflasyon hedefi kâğıt üzerinde kalır'
Emre Şirin: '2028 için yüzde 8 enflasyon hedefi kâğıt üzerinde kalır'
Yatırım ve Finans Uzmanı Emre Şirin, Radyo Sputnik'te yayınlanan Okan Aslan'la Gün Ortası programının konuğu oldu. 09.09.2025
Yatırım ve Finans Uzmanu Emre Şirin, son dönemde yaşanan olayların enflasyona etkisi hakkında konuştu. Şirin, şunları söyledi:Şirin, konuşmasına şöyle devam etti:Şirin, yatırımcılara kısa vadeli önerilerini ise şöyle özetledi:“Bu ülke kaynak zengini; doğru kurgu ile hızlı toparlanır” diyen Şirin, sözlerini “Öngörülebilirlik ve hukuk olmadan ekonomi konuşmak, fren çekili araçla yokuş tırmanmaya benziyor. Önce zemin düzelecek; sonra para, yatırım ve istihdam zaten gelir” diyerek tamamladı.
Okan Aslan
Okan Aslan
Okan Aslan
13:27 09.09.2025 (güncellendi: 13:51 09.09.2025)
Yatırım ve Finans Uzmanı Emre Şirin, Radyo Sputnik’te yayınlanan Okan Aslan’la Gün Ortası programının konuğu oldu.
Yatırım ve Finans Uzmanu Emre Şirin, son dönemde yaşanan olayların enflasyona etkisi hakkında konuştu.
12 ay sonrası hanehalkı enflasyon beklentisi hâlâ yüzde 54’lerde. Dezenflasyon söylemi var ama pazara, faturaya, akaryakıta yansımıyor. Esnaf ‘yerine koyamam’ kaygısıyla fiyatlara risk primi yazıyor; talep öne çekiliyor; sonuç enflasyonun kendi kendini beslemesi.
Merkez Bankası, dövizi tutmaya çalışıyor ama böyle dönemlerde dolarizasyon hızlanır. Yurt dışı çıkış harcı gibi kalemlerle vergi ve zam yağmuru sürüyor. Orta Vadeli Program’da 2028 için yüzde 8 enflasyon hedefi kâğıt üzerinde kalır; hukukun üstünlüğü, kurumsal işleyiş ve öngörülebilirlik olmadan kalıcı fiyat istikrarı ve yatırım gelmez.
Şirin, konuşmasına şöyle devam etti:
Eğer köprü, otoyol gibi başlıklar tekrar pazara çıkıyorsa bu nakit ihtiyacının derinliğine işaret eder. Türkiye’nin genç nüfus, tarım, sanayi gibi güçlü potansiyelleri var. Fakat önce ‘sistem problemi’ çözülmeli. Yetkinin kişilere değil kurumlara dağıldığı, sorumlulukların işlediği bir düzen şart. Ağustos sonunda ‘borsada türbülans, altında ve gümüşte yükseliş’ uyarısı yaptım tablo oraya evrildi. Yatırımcılar sonucu konuşanlara değil, süreci zamanında okuyanlara kulak vermeli.
Şirin, yatırımcılara kısa vadeli önerilerini ise şöyle özetledi:
Panikleme, nakit yastığını koru, kur ve tek sepete yüklenme. Kısa vadede haber akışına hassas defansif şirketler, orta vadede ise ihracat geliri, düşük borçluluk ve güçlü nakit akımı olan firmalar öne çıkar. Altın ve gümüşteki hareketi ‘tek yön’ sanmayın. Kademeli alım-satım ve zarar-kes disiplini şart.
“Bu ülke kaynak zengini; doğru kurgu ile hızlı toparlanır” diyen Şirin, sözlerini “Öngörülebilirlik ve hukuk olmadan ekonomi konuşmak, fren çekili araçla yokuş tırmanmaya benziyor. Önce zemin düzelecek; sonra para, yatırım ve istihdam zaten gelir” diyerek tamamladı.