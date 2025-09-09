Emre Şirin: '2028 için yüzde 8 enflasyon hedefi kâğıt üzerinde kalır'

12 ay sonrası hanehalkı enflasyon beklentisi hâlâ yüzde 54’lerde. Dezenflasyon söylemi var ama pazara, faturaya, akaryakıta yansımıyor. Esnaf ‘yerine koyamam’ kaygısıyla fiyatlara risk primi yazıyor; talep öne çekiliyor; sonuç enflasyonun kendi kendini beslemesi.

Merkez Bankası, dövizi tutmaya çalışıyor ama böyle dönemlerde dolarizasyon hızlanır. Yurt dışı çıkış harcı gibi kalemlerle vergi ve zam yağmuru sürüyor. Orta Vadeli Program’da 2028 için yüzde 8 enflasyon hedefi kâğıt üzerinde kalır; hukukun üstünlüğü, kurumsal işleyiş ve öngörülebilirlik olmadan kalıcı fiyat istikrarı ve yatırım gelmez.