Ekonomiden siyasete, dış politikadan spora, dünya ve Türkiye’de olup bitenler sonuçlarıyla Güçlü Özgan ile Yeri ve Zamanı programında konuşuluyor.
5G tüm dertlere derman olacak mı?
5G tüm dertlere derman olacak mı?
Sputnik Türkiye
Gazeteci Güçlü Özgan’ın Radyo Sputnik’te hazırlayıp sunduğu Yeri ve Zamanı programında bugünkü konuğu Teknoloji Stratejisti Füsun Sarp Nebil oldu. 09.09.2025, Sputnik Türkiye
Resmi Gazete'de Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun 5G ihalesi duyurusu yayınlandı. Peki 5G tüm dertlere derman olacak mı, avantaj ve dezavantajları neler?Teknoloji Stratejisti Füsun Sarp Nebil, Radyo Sputnik'te gazeteci Güçlü Özgan'ın sorularını yanıtladı."Operatörlerin sırtına yük binecek, bunu vatandaştan çıkaracaklar" diyen Nebil, şöyle konuştu:
Güçlü Özgan
Güçlü Özgan
Gazeteci Güçlü Özgan’ın Radyo Sputnik’te hazırlayıp sunduğu Yeri ve Zamanı programında bugünkü konuğu Teknoloji Stratejisti Füsun Sarp Nebil oldu.
Resmi Gazete'de Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun 5G ihalesi duyurusu yayınlandı. Peki 5G tüm dertlere derman olacak mı, avantaj ve dezavantajları neler?
Teknoloji Stratejisti Füsun Sarp Nebil, Radyo Sputnik’te gazeteci Güçlü Özgan’ın sorularını yanıtladı.
“Operatörlerin sırtına yük binecek, bunu vatandaştan çıkaracaklar” diyen Nebil, şöyle konuştu:
“3G bu ülkeye kurulduktan 9 yıl sonra geldi. 4G’nin gelmesi 7 yılı buldu. 5G şebekelerinin kurulmasından bu yana da 7 yıl geçti. Normalde benim 5G neden gecikti diye bir yazı yazmam lazımdı. Ama onun yerine ‘Sırası mı?’ diye yazdım. Çünkü ekonomik sıkıntılarımız var, cari açığımız çok büyük, ödediğimiz borç faizleri çok yüksek. Bunların hepsini yaşıyoruz. 2.1 milyar dolar frekans ücreti ihaleyle satılacak. 87 milyarın üstünde bir parayı operatörler hükümete verecek. Nereye verecek, ben bilmiyorum. Depremde haberleşemiyoruz, bunun depreme harcanması gerekmiyor mu? Telefon faturalarımız üzerinde korkunç bir yük var. 34 lira telefon görüşmesi yaptığımız zaman 100 lira ödüyoruz. Türkiye internet hızında 180 ülke arasında yüzüncü sırada. İnternetimiz gayet yeterli diyorlar. Peki biz neden yüzüncüyüz? Bu soruya ne operatörler ne BTK cevap verebiliyor. Bizim şebekemiz kötü, Afrikalılarla aynı seviyedeyiz. Dünyada 5G teknolojisi henüz oturmadı. Evrensel hizmet diye bir para alınıyor. Gizledikleri için bilemiyoruz. Bugün 60-70 milyar liradır. Kar olmadığı için özel telefon firmalarının gitmediği bölgeler var. Devlet bu nedenle cirodan yani bizim cebimizden para kesiyor. Ama bunlar kullanılmıyor tam tersi Türk Telekom zam üstüne zam yapıyor. 5G ile ilgili her şey tamamlandığı zaman operatörlerin sırtına yük binecek, operatörler bunu vatandaştan çıkaracak.”
