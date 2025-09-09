Kuğulu Park’ta siyah kuğu sevinci: 5 yavru dünyaya geldi

Ankara’nın Çankaya ilçesinde bulunan ve yıllardır hem Ankaralıların hem de turistlerin uğrak noktası olan Kuğulu Park, yeni kuğu yavrularıyla renklendi.
Parktaki siyah kuğuların yumurtalarından çıkan 5 yavru, ilk kez gölete bırakıldı.
Ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği yavru kuğular, kısa sürede parkın en çok merak edilen canlıları haline geldi.
Kuğulu Park’ın adı, yıllardır burada yaşayan kuğulardan geliyor.
Beyaz kuğuların yanı sıra siyah kuğuların da bulunduğu park, bu yeni yavrularla birlikte doğaseverlerin ilgisini daha da artırdı.
Ankara’nın simge noktalarından Kuğulu Park, Tunalı Hilmi Caddesi, Atatürk Bulvarı ve Polonya Caddesi'nin arasında bulunuyor.
Bu üç cadde arasında geçiş noktası olarak işlev gören Kuğulu Park, 1958'de yapılmış, 70'lerde popüler hale gelmişti.
Park, Ankara Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu tarafından sit alanı olarak belirlendi.
