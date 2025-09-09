Türkiye
Yılın Astronomi Fotoğrafçısı Yarışmasının finalistleri
Politika, uluslararası ilişkiler, bilim, magazin, tarih, sanat gibi farklı alanlarda hazırlanan fotoğraf galerisi, video galerisi, infografik, hareketli grafik ve karikatürler.
Kuğulu Park’ta siyah kuğu sevinci: 5 yavru dünyaya geldi
Kuğulu Park’ta siyah kuğu sevinci: 5 yavru dünyaya geldi
Ankara'nın en bilinen simge noktalarından Kuğulu Park, bu kez sevindirici bir doğa olayıyla gündeme geldi. Parkta dünyaya gelen 5 siyah kuğu yavrusu... 09.09.2025
Kuğulu Park’ta siyah kuğu sevinci: 5 yavru dünyaya geldi

15:36 09.09.2025 (güncellendi: 15:37 09.09.2025)
Ankara’nın en bilinen simge noktalarından Kuğulu Park, bu kez sevindirici bir doğa olayıyla gündeme geldi. Parkta dünyaya gelen 5 siyah kuğu yavrusu, ziyaretçilerin ilgisiyle ilk kez suya bırakıldı.
Ankara’nın Çankaya ilçesinde bulunan ve yıllardır hem Ankaralıların hem de turistlerin uğrak noktası olan Kuğulu Park, yeni kuğu yavrularıyla renklendi.

Ankara’nın Çankaya ilçesinde bulunan ve yıllardır hem Ankaralıların hem de turistlerin uğrak noktası olan Kuğulu Park, yeni kuğu yavrularıyla renklendi.

Parktaki siyah kuğuların yumurtalarından çıkan 5 yavru, ilk kez gölete bırakıldı.

Parktaki siyah kuğuların yumurtalarından çıkan 5 yavru, ilk kez gölete bırakıldı.

Ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği yavru kuğular, kısa sürede parkın en çok merak edilen canlıları haline geldi.

Ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği yavru kuğular, kısa sürede parkın en çok merak edilen canlıları haline geldi.

Kuğulu Park’ın adı, yıllardır burada yaşayan kuğulardan geliyor.

Kuğulu Park’ın adı, yıllardır burada yaşayan kuğulardan geliyor.

Beyaz kuğuların yanı sıra siyah kuğuların da bulunduğu park, bu yeni yavrularla birlikte doğaseverlerin ilgisini daha da artırdı.

Beyaz kuğuların yanı sıra siyah kuğuların da bulunduğu park, bu yeni yavrularla birlikte doğaseverlerin ilgisini daha da artırdı.

Ankara’nın simge noktalarından Kuğulu Park, Tunalı Hilmi Caddesi, Atatürk Bulvarı ve Polonya Caddesi'nin arasında bulunuyor.

Ankara’nın simge noktalarından Kuğulu Park, Tunalı Hilmi Caddesi, Atatürk Bulvarı ve Polonya Caddesi'nin arasında bulunuyor.

Bu üç cadde arasında geçiş noktası olarak işlev gören Kuğulu Park, 1958'de yapılmış, 70'lerde popüler hale gelmişti.

Bu üç cadde arasında geçiş noktası olarak işlev gören Kuğulu Park, 1958'de yapılmış, 70'lerde popüler hale gelmişti.

Park, Ankara Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu tarafından sit alanı olarak belirlendi.

Park, Ankara Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu tarafından sit alanı olarak belirlendi.

