Kuğulu Park’ta siyah kuğu sevinci: 5 yavru dünyaya geldi

Ankara’nın en bilinen simge noktalarından Kuğulu Park, bu kez sevindirici bir doğa olayıyla gündeme geldi. Parkta dünyaya gelen 5 siyah kuğu yavrusu, ziyaretçilerin ilgisiyle ilk kez suya bırakıldı.