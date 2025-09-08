Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ni ziyaret eden gazeteci Karan: 'Uygur Özerk Bölgesi yatırımlarla gelişmiş durumda’

“Batı’nın belli kodlamaları var, başka toplumları anlamamızı zorlaştıran hususlar var orada. Onu dikkatten çıkarmamak gerekiyor. Biz Uygur Özerk Bölgesi’ne gittik. Doğu Çin’e giden arkadaşlar var ve Çin’in son derece geliştiğini çeşitli videolardan da izliyoruz.

6 günlük ziyarette Uygur Özerk Bölgesi’nin de büyük yatırımlarla geliştirildiğine tanıklık ettik. Her açıdan; tarım sektöründen serbest ticaret bölgelerine, hizmet sektörüne yatırım yapılan bir coğrafya. Tabii orada Uygurlar yaşıyor. Burası özerk bölge, dolayısıyla adıyla sanıyla Sincan Uygur Özerk Bölgesi. Çok geniş toprakları var. Yanında çöl olması dolayısıyla yerleşim alanı olarak daha küçük. Turfan’a gittik, muazzam bir coğrafya. Türk kültürünün izleri yaşatılıyor ve teşvik ediliyor. Özellikler folklör. Kaşkar’ın yüzde 90’ı Uygurlar. Tabelalarda Uygur dili var. Arap alfabesi kullanıyorlar. Arap alfabesi ile Uygurca yazıyorlar, Uygurca konuşuyorlar. Ben gece çıktım ve dolaştım. İnsanlarla da konuştum. Uygur Türkçesini birebir anlamak tabii ki zor ama kelimeleri seçebiliyorsunuz. Türkler de orada çok itibarlı. Dolaşırken esnaftan büyük itibar gördük.

Tabii ki bizim takip ettiğimiz bir program vardı ama istediğimiz soruları sorduk, boş vakitlerimizde dolaştık. Kendi dillerini konuşuyorlar, temsilcileri var. Medreseyi ziyaret ettik, imam ile konuştuk. Yaklaşık bin öğrencinin eğitim gördüğü akademileri gördük. Dolayısıyla Çin’de 56 farklı etnik grup yaşıyor. Çin Halk Cumhuriyeti demeleri ondan. Tabii üst etnik grup nasıl Türkiye’de Türklerse Çin’de de nüfus çoğunluğu bakımından da Çinliler. Ama sosyalist bir model var, buna Çin tipi sosyalizm diyorlar. Eğitim, sağlık bedava. Bir yandan muazzam yatırımlar yapıyorlar.”