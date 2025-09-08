https://anlatilaninotesi.com.tr/20250908/manifestin-turkiyede-onu-kesildi-1099183329.html
'Manifest’in Türkiye’de önü kesildi'
'Manifest’in Türkiye’de önü kesildi'
Sputnik Türkiye
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Küçükçiftlik Park'ta düzenlenen Manifest konserine soruşturma açıldığını duyurdu. 08.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-08T09:17+0300
2025-09-08T09:17+0300
2025-09-08T09:17+0300
seyi̇r hali̇
haberler
küçükçiftlik park
radyo sputnik
radyo
radyo
konser
soruşturma
manifest
manifest grubu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/12/1098659610_1:0:710:399_1920x0_80_0_0_226eaacb777ae329e3d4671fcfe48bf6.jpg
Grup hakkında "hayasızca hareketler" ve "teşhircilik" suçlarından resen soruşturma başlatıldığı bildirildi.Gazeteci Ali Çağatay, Radyo Sputnik’te yayınlanan Seyir Hali programında Manifest grubuna açılan soruşturma hakkında konuştu.Çağatay, konuya ilişkin şunları söyledi:
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Ali Çağatay
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg
Ali Çağatay
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/12/1098659610_178:0:710:399_1920x0_80_0_0_326ac370a473f79895dec7595e5c9079.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Ali Çağatay
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg
haberler, küçükçiftlik park, radyo sputnik, radyo, radyo, konser, soruşturma, manifest, manifest grubu, ali çağatay, seyir hali
haberler, küçükçiftlik park, radyo sputnik, radyo, radyo, konser, soruşturma, manifest, manifest grubu, ali çağatay, seyir hali
'Manifest’in Türkiye’de önü kesildi'
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Küçükçiftlik Park'ta düzenlenen Manifest konserine soruşturma açıldığını duyurdu.
Grup hakkında "hayasızca hareketler" ve "teşhircilik" suçlarından resen soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Gazeteci Ali Çağatay, Radyo Sputnik’te yayınlanan Seyir Hali programında Manifest grubuna açılan soruşturma hakkında konuştu.
Çağatay, konuya ilişkin şunları söyledi:
Manifest grubunun sahnede sergilediği performans değil, seyircilerin tempo tutarak attığı ‘hak, hukuk, adalet’ sloganlarıdır mesele. Bundan korkuyorlar. O sloganların yeni bir kıvılcım yaratabileceğini düşündükleri için grubu hedef aldılar. Sahnede Manifest’ten çok daha açık giyinen sanatçılar var. Onlara karşı hiçbir işlem yapılmıyor. Ama söz konusu olan gençlerin adalet talebini dillendirmesi olunca hemen yasak kararı geliyor.
Manifest’in Türkiye’de önü kesildi. Bundan sonra büyük ihtimalle yurtdışında konser vermek zorunda kalacaklar. Ancak şunu görmek lazım: Bu konserler, gençlerin iktidardan memnuniyetsizliğinin dışa vurulduğu alanlar. İktidar da bu memnuniyetsizliği gördüğü için müdahale ediyor. Konserdeki gençlerin sloganları, Türkiye’de yeni bir dönüşüm arayışının işaretiydi. Konserlerin, meydanların, mitinglerin siyasal değişimlerin nabzının tutulduğu yerler olduğunu unutmamak lazım. Hangi konserin, hangi etkinliğin ne zaman yasaklanacağını tahmin etmenin dahi mümkün değil.