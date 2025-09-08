Manifest grubunun sahnede sergilediği performans değil, seyircilerin tempo tutarak attığı ‘hak, hukuk, adalet’ sloganlarıdır mesele. Bundan korkuyorlar. O sloganların yeni bir kıvılcım yaratabileceğini düşündükleri için grubu hedef aldılar. Sahnede Manifest’ten çok daha açık giyinen sanatçılar var. Onlara karşı hiçbir işlem yapılmıyor. Ama söz konusu olan gençlerin adalet talebini dillendirmesi olunca hemen yasak kararı geliyor.

Manifest’in Türkiye’de önü kesildi. Bundan sonra büyük ihtimalle yurtdışında konser vermek zorunda kalacaklar. Ancak şunu görmek lazım: Bu konserler, gençlerin iktidardan memnuniyetsizliğinin dışa vurulduğu alanlar. İktidar da bu memnuniyetsizliği gördüğü için müdahale ediyor. Konserdeki gençlerin sloganları, Türkiye’de yeni bir dönüşüm arayışının işaretiydi. Konserlerin, meydanların, mitinglerin siyasal değişimlerin nabzının tutulduğu yerler olduğunu unutmamak lazım. Hangi konserin, hangi etkinliğin ne zaman yasaklanacağını tahmin etmenin dahi mümkün değil.