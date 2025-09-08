Türkiye
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250908/kabine-toplandi-gundemde-hangi-konular-var-1099201040.html
Kabine toplandı: Gündemde hangi konular var?
Kabine toplandı: Gündemde hangi konular var?
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı.
türki̇ye
türkiye
kabine toplantısı
ekonomi
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı. Kabine bugün önemli başlıkları görüşmek üzere toplandı.Beştepe'de saat 16.30'da başlayan toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlık ediyor.Suriye'deki gelişmeler masadaSuriye'deki gelişmeler, Terörsüz Türkiye süreci ve ekonomi kabinenin gündeminde yer alması beklenen konular. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "SDG bölgede kök salamayacak." mesajı vermişti.Suriye'de güvenlik ve diplomasi boyutundaki son gelişmeler, kabinede ele alınacak. Terörsüz Türkiye sürecininin sahadaki yansıması, PKK'nın silah bırakma süreci de gündemde olacak.Ekonomi gündemi Kabine ToplantısındaKabine toplantısında, enflasyonla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda gelinen son durum, ekonomideki gelişmeler ve yeni eğitim ve öğretim yılı süreci de gündeme gelecek konular arasında.İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, işgal planı ve bölgede yaşanan açlık dramı da kabinede değerlendirilecek.Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, millete sesleniş konuşması yapacak.
türki̇ye
Sputnik Türkiye
SON HABERLER
türkiye, kabine toplantısı, ekonomi
türkiye, kabine toplantısı, ekonomi

Kabine toplandı: Gündemde hangi konular var?

17:07 08.09.2025
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı. Kabine bugün önemli başlıkları görüşmek üzere toplandı.Beştepe'de saat 16.30'da başlayan toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlık ediyor.

Suriye'deki gelişmeler masada

Suriye'deki gelişmeler, Terörsüz Türkiye süreci ve ekonomi kabinenin gündeminde yer alması beklenen konular. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "SDG bölgede kök salamayacak." mesajı vermişti.

Suriye'de güvenlik ve diplomasi boyutundaki son gelişmeler, kabinede ele alınacak. Terörsüz Türkiye sürecininin sahadaki yansıması, PKK'nın silah bırakma süreci de gündemde olacak.

Ekonomi gündemi Kabine Toplantısında

Kabine toplantısında, enflasyonla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda gelinen son durum, ekonomideki gelişmeler ve yeni eğitim ve öğretim yılı süreci de gündeme gelecek konular arasında.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, işgal planı ve bölgede yaşanan açlık dramı da kabinede değerlendirilecek.

Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, millete sesleniş konuşması yapacak.
