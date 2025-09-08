https://anlatilaninotesi.com.tr/20250908/kabine-toplandi-gundemde-hangi-konular-var-1099201040.html
Kabine toplandı: Gündemde hangi konular var?
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı. 08.09.2025, Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı. Kabine bugün önemli başlıkları görüşmek üzere toplandı.Beştepe'de saat 16.30'da başlayan toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlık ediyor.Suriye'deki gelişmeler masadaSuriye'deki gelişmeler, Terörsüz Türkiye süreci ve ekonomi kabinenin gündeminde yer alması beklenen konular. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "SDG bölgede kök salamayacak." mesajı vermişti.Suriye'de güvenlik ve diplomasi boyutundaki son gelişmeler, kabinede ele alınacak. Terörsüz Türkiye sürecininin sahadaki yansıması, PKK'nın silah bırakma süreci de gündemde olacak.Ekonomi gündemi Kabine ToplantısındaKabine toplantısında, enflasyonla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda gelinen son durum, ekonomideki gelişmeler ve yeni eğitim ve öğretim yılı süreci de gündeme gelecek konular arasında.İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, işgal planı ve bölgede yaşanan açlık dramı da kabinede değerlendirilecek.Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, millete sesleniş konuşması yapacak.
