https://anlatilaninotesi.com.tr/20250908/kabine-toplandi-gundemde-hangi-konular-var-1099201040.html

Kabine toplandı: Gündemde hangi konular var?

Kabine toplandı: Gündemde hangi konular var?

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı. 08.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-08T17:07+0300

2025-09-08T17:07+0300

2025-09-08T17:07+0300

türki̇ye

türkiye

kabine toplantısı

ekonomi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/08/1099201184_0:137:3155:1912_1920x0_80_0_0_27fdc9349a8b257f7e941f27ec5875fd.jpg

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı. Kabine bugün önemli başlıkları görüşmek üzere toplandı.Beştepe'de saat 16.30'da başlayan toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlık ediyor.Suriye'deki gelişmeler masadaSuriye'deki gelişmeler, Terörsüz Türkiye süreci ve ekonomi kabinenin gündeminde yer alması beklenen konular. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "SDG bölgede kök salamayacak." mesajı vermişti.Suriye'de güvenlik ve diplomasi boyutundaki son gelişmeler, kabinede ele alınacak. Terörsüz Türkiye sürecininin sahadaki yansıması, PKK'nın silah bırakma süreci de gündemde olacak.Ekonomi gündemi Kabine ToplantısındaKabine toplantısında, enflasyonla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda gelinen son durum, ekonomideki gelişmeler ve yeni eğitim ve öğretim yılı süreci de gündeme gelecek konular arasında.İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, işgal planı ve bölgede yaşanan açlık dramı da kabinede değerlendirilecek.Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, millete sesleniş konuşması yapacak.

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, kabine toplantısı, ekonomi