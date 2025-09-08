https://anlatilaninotesi.com.tr/20250908/chpli-zeybek-gursel-tekin-kayyum-atanmasi-kararini-reddetmeli-1099196984.html
CHP’li Zeybek: Gürsel Tekin, kayyum atanması kararını reddetmeli
Gazeteci Güçlü Özgan’ın Radyo Sputnik’te hazırlayıp sunduğu Yeri ve Zamanı programında bugünkü konuğu CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek oldu. 08.09.2025, Sputnik Türkiye
CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi’nde başkan seçilen CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetimi, 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin kararıyla görevden alındı.Bu kararla birlikte CHP İstanbul il yönetimine Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap kayyum olarak görevlendirildi. Ancak Hasan Babacan ve Müjdat Gürbüz, aldıkları kararla kayyum heyetinden çekildi. Tekin’in il binasına gideceğini söylemesinin ardından çok sayıda CHP'li, geceyi partide geçirdi. Bugün öğlen saatlerinde il binası önünde açıklama yapan Tekin, vatandaşlar tarafından protesto edildi.Konuyla ilgili Yeri ve Zamanı programında gazeteci Güçlü Özgan’ın sorularını yanıtlayan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, şöyle konuştu:
CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi’nde başkan seçilen CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetimi, 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin kararıyla görevden alındı.
Bu kararla birlikte CHP İstanbul il yönetimine Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap kayyum olarak görevlendirildi. Ancak Hasan Babacan ve Müjdat Gürbüz, aldıkları kararla kayyum heyetinden çekildi. Tekin’in il binasına gideceğini söylemesinin ardından çok sayıda CHP'li, geceyi partide geçirdi. Bugün öğlen saatlerinde il binası önünde açıklama yapan Tekin, vatandaşlar tarafından protesto edildi.
Konuyla ilgili Yeri ve Zamanı programında gazeteci Güçlü Özgan’ın sorularını yanıtlayan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, şöyle konuştu:
“Binanın içinde ve çevresinde partililerimizin nöbeti devam ediyor. Emniyet güçlerinin de tüm yolları trafiğe kapatmış olması başka bir handikap. Şu anda CHP’lilerin milletvekili dışında hiçbir üyesi partinin il başkanlığına ulaşamıyor. Biz bir siyasi partiyiz, partinin burada bir gösterisi varsa biz ilgili kurula başvururuz emniyet de güvenlik önlemi alır. Partinin böyle bir talebi yokken nereden çıktı bu? Partinin genel başkanı talimat verip ‘Kayyumu sokmayacağız’ diyor. Bu saatten sonra kayyum pozisyonundaki kişinin de çağrıya uyması gerekir. CHP’nin 2 milyon üyesi genel başkanın her türlü söylemine bağlıdır. Ama görünen o ki CHP yargı eliyle darbe girişimiyle karşı karşıya. Şu anda il başkanlığında bekliyoruz, demokrasiye sahip çıkacağız. Bir adım geri atmayacağız. Eğer geri adım atarsak bu Türk demokrasisine diz çöktürmek anlamına gelir. Bir siyasal partinin il başkanlığına partililerin ulaşamaması ne demek? İktidar çok yanlış bir yolda gidiyor. Bunun ekonomik maliyeti de ortaya çıkacak. Biz bu millete verdiğimiz sözü yerine getirmek için tüm organlarımızla partinin yeni programını oluşturup ilk olağan kurultayda gündeme getireceğiz.”