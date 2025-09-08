CHP’li Zeybek: Gürsel Tekin, kayyum atanması kararını reddetmeli

“Binanın içinde ve çevresinde partililerimizin nöbeti devam ediyor. Emniyet güçlerinin de tüm yolları trafiğe kapatmış olması başka bir handikap. Şu anda CHP’lilerin milletvekili dışında hiçbir üyesi partinin il başkanlığına ulaşamıyor. Biz bir siyasi partiyiz, partinin burada bir gösterisi varsa biz ilgili kurula başvururuz emniyet de güvenlik önlemi alır. Partinin böyle bir talebi yokken nereden çıktı bu? Partinin genel başkanı talimat verip ‘Kayyumu sokmayacağız’ diyor. Bu saatten sonra kayyum pozisyonundaki kişinin de çağrıya uyması gerekir. CHP’nin 2 milyon üyesi genel başkanın her türlü söylemine bağlıdır. Ama görünen o ki CHP yargı eliyle darbe girişimiyle karşı karşıya. Şu anda il başkanlığında bekliyoruz, demokrasiye sahip çıkacağız. Bir adım geri atmayacağız. Eğer geri adım atarsak bu Türk demokrasisine diz çöktürmek anlamına gelir. Bir siyasal partinin il başkanlığına partililerin ulaşamaması ne demek? İktidar çok yanlış bir yolda gidiyor. Bunun ekonomik maliyeti de ortaya çıkacak. Biz bu millete verdiğimiz sözü yerine getirmek için tüm organlarımızla partinin yeni programını oluşturup ilk olağan kurultayda gündeme getireceğiz.”