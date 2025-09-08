Burcu Uğur: 'Hedef kayyumun kabul edilmemesi'

Sabah dokuz buçuk gibi il binasına geldiğimde partililerin koltuklarda uyuduğunu gördüm, polis yemek kutularının bile girişine izin vermemişti ama bu sorun daha sonra aşıldı. Gün boyunca partililer bina önünde nöbetlerini sürdürüyorlar, ‘Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz’ ve ‘Özgür İstanbul, özgür Türkiye’ sloganları sık sık atılıyor. Herkes net biçimde ‘Biz kayyumu istemiyoruz, buradayız, bulunduğumuz yerdeyiz’ diyor.

Polisler zaman zaman kuzey ve güneyden binaya doğru yaklaşsa da bu durum gerginlik yaratmıyor çünkü partililer yalnızca bina sınırları içinde kalıyor, dışarıda biz gazeteciler ve milletvekilleri var. Gürsel Tekin’in geleceğine dair bilgiler bu yönde ve burada kimse gerilim istemiyor. Herkes bugüne odaklanmış durumda, hedef kayyumun kabul edilmemesi.