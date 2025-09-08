https://anlatilaninotesi.com.tr/20250908/burcu-ugur-hedef-kayyumun-kabul-edilmemesi-1099192427.html
Burcu Uğur: 'Hedef kayyumun kabul edilmemesi'
Burcu Uğur: 'Hedef kayyumun kabul edilmemesi'
CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde bekleyiş sürüyor, son gelişmeler neler?Gazeteci Burcu Uğur, Radyo Sputnik’te yayınlanan Gün Ortası programında anlattı.Uğur, şunları söyledi:
Okan Aslan
Okan Aslan
CHP İstanbul Gençlik Kolları'nın 7 Eylül akşamı il binası önünde toplanma çağrısının ardından kalabalıklar binaya doğru yola çıkarken İstanbul Valiliği altı ilçede eylem ve etkinlikleri yasakladı.
CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde bekleyiş sürüyor, son gelişmeler neler?
Gazeteci Burcu Uğur, Radyo Sputnik’te yayınlanan Gün Ortası programında anlattı.
Sabah dokuz buçuk gibi il binasına geldiğimde partililerin koltuklarda uyuduğunu gördüm, polis yemek kutularının bile girişine izin vermemişti ama bu sorun daha sonra aşıldı. Gün boyunca partililer bina önünde nöbetlerini sürdürüyorlar, ‘Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz’ ve ‘Özgür İstanbul, özgür Türkiye’ sloganları sık sık atılıyor. Herkes net biçimde ‘Biz kayyumu istemiyoruz, buradayız, bulunduğumuz yerdeyiz’ diyor.
Polisler zaman zaman kuzey ve güneyden binaya doğru yaklaşsa da bu durum gerginlik yaratmıyor çünkü partililer yalnızca bina sınırları içinde kalıyor, dışarıda biz gazeteciler ve milletvekilleri var. Gürsel Tekin’in geleceğine dair bilgiler bu yönde ve burada kimse gerilim istemiyor. Herkes bugüne odaklanmış durumda, hedef kayyumun kabul edilmemesi.