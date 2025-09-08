https://anlatilaninotesi.com.tr/20250908/2025-dikey-gecis-sinavi-yerlestirme-sonuclari-aciklandi-1099197734.html

2025 Dikey Geçiş Sınavı yerleştirme sonuçları açıklandı

2025 Dikey Geçiş Sınavı yerleştirme sonuçları açıklandı

Sputnik Türkiye

2025 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) yerleştirme sonuçları açıklandı. 08.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-08T14:32+0300

2025-09-08T14:32+0300

2025-09-08T15:36+0300

türki̇ye

dikey geçiş sınavı (dgs)

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/05/1a/1071601673_0:0:853:479_1920x0_80_0_0_65513f9cf659ea0da99f8d73f246b713.png

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 28 Ağustos-4 Eylül tarihlerinde tercihleri alınan 2025 Dikey Geçiş Sınavı'nın (2025-DGS) yerleştirme işlemleri tamamlandı.Yerleştirme sonuçları nasıl öğrenilir?Adaylar, yerleştirme sonuçlarına, https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.Bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından 11-17 Eylül tarihleri arasında yapılacak.Elektronik kayıt yaptırmak isteyen adaylar, "e-Devlet Kapısı"ndaki "Üniversite E-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, "https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit" adresinden 11-15 Eylül tarihleri arasında (15 Eylül'de saat 23.59'a kadar) elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek.Elektronik kayıt yapan adayların, ders kayıt işlemlerinde sorun yaşamamaları için e-kayıt işlemlerinin başarıyla gerçekleştirildiğine dair yazıyı ekranda görmeleri gerekiyor.Elektronik kayıt işlemlerini tamamlayan adayların, üniversitelerinin web sitesinde belirtilen belgeleri, ilgili tarih aralığında elden teslim etmesi gerekiyor.

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

2025 dikey geçiş sınavı yerleştirme sonuçları açıklandı, dgs sonuçları, dgs sonuç öğrenme, dgs açıklandı mı