SGK Uzmanı Melis Elmen anlattı: Büyük şehirlerde gıda enflasyonu yüzde 70’in üzerinde

“Gıda ve alkolsüz içeceklerde yıllık artış yüzde 33.28 olarak açıklandı. Sizce öyle mi? Bana göre öyle değil. Büyük şehirdeki gıda harcamasıyla ve gıda alım fiyatlarıyla küçük bir yerdeki gıda fiyat ve alımları aynı değil. Peki TÜİK verilerinde bu neye göre hesaplanıyor? 81 ile göre ortalama alınıyor ve en düşük fiyat baz alınıyor. Örnek veriyorum o gün peynirde indirim var 50 lira olarak satılıyor ama normalde ben onu 150 liraya alıyorum, onlar 50 lirayı baz alıyor. Yani büyük şehirlerde en az yüzde 70’in üzerinde bu bana göre. Ulaştırma aynı şekilde yüzde 24 artmış konut ise yüzde 23 artmış. Düşen ne var derseniz hiçbir şey yok. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise dezenflasyon sürecinin kesintisiz devam ettiğini söyledi.”