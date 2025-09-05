Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
MELİS ELMEN'LE ÇALIŞMA HAYATIM
Ne zaman emekli olurum?’, ‘Ne kadar prim ödemem lazım?’, ‘Emekli maaşıma yüzde kaç zam gelir?’, ‘Tazminat hakkım var mı?’... SGK Uzmanı Melis Elmen, her cuma saat 15.00’te Çalışma Hayatım programında kafanıza takılan soruları yanıtlıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250905/sgk-uzmani-melis-elmen-anlatti-buyuk-sehirlerde-gida-enflasyonu-yuzde-70in-uzerinde-1099144842.html
SGK Uzmanı Melis Elmen anlattı: Büyük şehirlerde gıda enflasyonu yüzde 70’in üzerinde
SGK Uzmanı Melis Elmen anlattı: Büyük şehirlerde gıda enflasyonu yüzde 70’in üzerinde
Sputnik Türkiye
SGK Uzmanı Melis Elmen, Radyo Sputnik’teki hazırlayıp sunduğu Çalışma Hayatım programında bugün, açıklanan enflasyon rakamlarını değerlendirdi. 05.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-05T17:21+0300
2025-09-05T17:21+0300
meli̇s elmen'le çalişma hayatim
radyo sputnik
radyo
radyo
mehmet şimşek
tüi̇k
hazine
melis elmen
enflasyon
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/14/1091823014_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_6f227c51971ac6cfa00a81c6f519ccc0.png
Sosyal Güvenlik Uzmanı Melis Elmen, her cuma Radyo Sputnik’te hazırlayıp sunduğu Çalışma Hayatım programında bu hafta, ağustos ayı enflasyon rakamlarını değerlendirdi.Gıda ve alkolsüz içeceklerdeki artışın büyük şehirlerde en az yüzde 70 olduğunu söyleyen Elmen, şöyle konuştu:
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Melis Elmen
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/15/1090648251_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_ab8cc7e8c68d0fcbcc6464aa954285e7.jpg
Melis Elmen
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/15/1090648251_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_ab8cc7e8c68d0fcbcc6464aa954285e7.jpg
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/14/1091823014_909:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_85b81e0c4d64acb57777008ccb45c4aa.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
melis elmen, çalışma hayatım, tüik, enflasyon, hazine, mehmet şimşek
melis elmen, çalışma hayatım, tüik, enflasyon, hazine, mehmet şimşek

SGK Uzmanı Melis Elmen anlattı: Büyük şehirlerde gıda enflasyonu yüzde 70’in üzerinde

17:21 05.09.2025
SGK Uzmanı Melis Elmen: Asgari ücret için rakamın bir an önce açıklanması gerekiyor
SGK Uzmanı Melis Elmen: Asgari ücret için rakamın bir an önce açıklanması gerekiyor - Sputnik Türkiye, 1920, 05.09.2025
Abone ol
- Sputnik Türkiye
Melis Elmen
Tüm yazılar
SGK Uzmanı Melis Elmen, Radyo Sputnik’teki hazırlayıp sunduğu Çalışma Hayatım programında bugün, açıklanan enflasyon rakamlarını değerlendirdi.
Sosyal Güvenlik Uzmanı Melis Elmen, her cuma Radyo Sputnik’te hazırlayıp sunduğu Çalışma Hayatım programında bu hafta, ağustos ayı enflasyon rakamlarını değerlendirdi.
Gıda ve alkolsüz içeceklerdeki artışın büyük şehirlerde en az yüzde 70 olduğunu söyleyen Elmen, şöyle konuştu:
“Gıda ve alkolsüz içeceklerde yıllık artış yüzde 33.28 olarak açıklandı. Sizce öyle mi? Bana göre öyle değil. Büyük şehirdeki gıda harcamasıyla ve gıda alım fiyatlarıyla küçük bir yerdeki gıda fiyat ve alımları aynı değil. Peki TÜİK verilerinde bu neye göre hesaplanıyor? 81 ile göre ortalama alınıyor ve en düşük fiyat baz alınıyor. Örnek veriyorum o gün peynirde indirim var 50 lira olarak satılıyor ama normalde ben onu 150 liraya alıyorum, onlar 50 lirayı baz alıyor. Yani büyük şehirlerde en az yüzde 70’in üzerinde bu bana göre. Ulaştırma aynı şekilde yüzde 24 artmış konut ise yüzde 23 artmış. Düşen ne var derseniz hiçbir şey yok. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise dezenflasyon sürecinin kesintisiz devam ettiğini söyledi.”
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала