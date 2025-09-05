Radyo Sputnik'te duyurdu: Bir kişi daha CHP İstanbul çağrı heyetinden ayrıldı

Daha önce böyle sert bir ortam maalesef görmedim. Siyaseti radikalizmden uzak yaptık, keskin tavırlı olmadık. Kendimize göre dünyamız var. Biz Necmettin Erbakan’a karşı siyaset yaptık ama Erbakan’dan nefret etmedim. Bu mantıkla büyütüldük biz. Açılmış bir mahkeme olduğu belliydi. İl başkanlık binasıyla da ilgili tapuyla ilgili mahkeme var. Görevlendirme alındı, bu bir kayyum değil çağrı heyeti. Kayyum demek yanlıştır. Partimiz, kimliklerden önemlidir. Bizim isimlerimiz orada yazılmasa, devlet kadrolarından birileri göreve yazılabilirdi. Partimiz zarar görmesin diye partimizin İstanbul ordu komutanlığının idari merkezi olan il başkanlığının kontrolünün bir süre, mahkeme sonuçlanana kadar bekçiliğini yapma görevini aldık. İl yönetimi düşürülüyor mahkeme süreci devam ediyor. Geçici bir görevlendirme. İdaresine sahip olmak için görevlendirildik. Benim aldığım kararı en sonda söyleyebilirim. Ben kimsenin baskısı altında almadan YSK açıklamadan kararımı aldım. Bunların şahitleri bizleri dinliyor. Hepsi ideolojik bir mahallenin yiğit evlatları. Sizin yetkilinize de söyledim 18’deki canlı yayına bağlanıp beyanını sizin çok değer verdiğim Sputnik Radyo’da açıklarım diye söyledim. Kula kul olmayan bir zihniyetten gelen bir insanım. CHP’nin üst kimliği tüm kişiliklerden üstündür. Kişiler gelip geçicidir bizde biat kültürü yoktur. Kendi hür kararımla açıklanan çağrı heyeti kadrosundan affımı istedim ve ayrılıyorum. Gürsel Tekin, bu partinin her kademesinde görev yapmış bir insandır, iyi niyetle çıktığı yoldur. Partinin de kesinlikle sirkelenmesi gerektiğine inanıyorum. Süreç kötü yönetiliyor.