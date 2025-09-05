Radyo Sputnik'te duyurdu: Bir kişi daha CHP İstanbul çağrı heyetinden ayrıldı
'Murat Çalık canından endişe ediyor: Beni yalnız bırakmayın'
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları CHP yönetimine atanan 5 kişilik heyette yer alan Müjdat Gürbüz, bilim insanı Furkan Dölek’in kız kardeşi Esra Dölek, Metin Lokumcu’nun oğlu Ulaş Lokumcu ve Gazeteci Furkan Karabay’ın avukatı Enes Ermaner oldu.
CHP yönetimine atanan 5 kişilik heyette yer alan Müjdat Gürbüz, ilk kez Radyo Sputnik’e konuk olarak son gelişmeleri aktardı. ABD’de kayıp olarak aranan ardından tutukevinde olduğu öğrenilen bilim insanı Furkan Dölek’in kız kardeşi Esra Dölek yaşananları anlattı. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde işten çıkarılan Metin Lokumcu’nun oğlu Ulaş Lokumcu da canlı yayında olanları aktarırken, günler sonra hakkında iddianame hazırlanan Gazeteci Furkan Karabay’ın avukatı Enes Ermaner de süreci anlattı.
‘Kendi hür kararımla açıklanan çağrı heyeti kadrosundan affımı istedim ve ayrılıyorum'
CHP yönetimine atanan 5 kişilik heyette yer alan Müjdat Gürbüz, ilk kez Radyo Sputnik’e konuk oldu. Gürbüz şunları söyledi:
Daha önce böyle sert bir ortam maalesef görmedim. Siyaseti radikalizmden uzak yaptık, keskin tavırlı olmadık. Kendimize göre dünyamız var. Biz Necmettin Erbakan’a karşı siyaset yaptık ama Erbakan’dan nefret etmedim. Bu mantıkla büyütüldük biz. Açılmış bir mahkeme olduğu belliydi. İl başkanlık binasıyla da ilgili tapuyla ilgili mahkeme var. Görevlendirme alındı, bu bir kayyum değil çağrı heyeti. Kayyum demek yanlıştır. Partimiz, kimliklerden önemlidir. Bizim isimlerimiz orada yazılmasa, devlet kadrolarından birileri göreve yazılabilirdi. Partimiz zarar görmesin diye partimizin İstanbul ordu komutanlığının idari merkezi olan il başkanlığının kontrolünün bir süre, mahkeme sonuçlanana kadar bekçiliğini yapma görevini aldık. İl yönetimi düşürülüyor mahkeme süreci devam ediyor. Geçici bir görevlendirme. İdaresine sahip olmak için görevlendirildik. Benim aldığım kararı en sonda söyleyebilirim. Ben kimsenin baskısı altında almadan YSK açıklamadan kararımı aldım. Bunların şahitleri bizleri dinliyor. Hepsi ideolojik bir mahallenin yiğit evlatları. Sizin yetkilinize de söyledim 18’deki canlı yayına bağlanıp beyanını sizin çok değer verdiğim Sputnik Radyo’da açıklarım diye söyledim. Kula kul olmayan bir zihniyetten gelen bir insanım. CHP’nin üst kimliği tüm kişiliklerden üstündür. Kişiler gelip geçicidir bizde biat kültürü yoktur. Kendi hür kararımla açıklanan çağrı heyeti kadrosundan affımı istedim ve ayrılıyorum. Gürsel Tekin, bu partinin her kademesinde görev yapmış bir insandır, iyi niyetle çıktığı yoldur. Partinin de kesinlikle sirkelenmesi gerektiğine inanıyorum. Süreç kötü yönetiliyor.