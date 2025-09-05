https://anlatilaninotesi.com.tr/20250905/istanbulda-pazartesi-gunu-toplu-ulasim-ucretsiz-olacak-ucretsiz-ulasim-hangi-saatler-arasinda-1099142315.html
İstanbul'da pazartesi günü toplu ulaşım ücretsiz olacak: Ücretsiz ulaşım hangi saatler arasında geçerli?
İstanbul'da okulların açılacağı pazartesi günü toplu taşıma 06.00 ve 16.00 saatleri arasında ücretsiz olacak.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 2025-2026 eğitim öğretim yılının başlayacağı 8 Eylül Pazartesi günü 06.00 ila 16.00 saatlerinde toplu ulaşımın ücretsiz olacağını duyurdu. Okul servis araçları da İSPARK'ın 112 otoparkını ilk gün ücretsiz kullanabilecek.Hangi saatler arasında ulaşım ücretsiz?İBB'den yapılan açıklamaya göre, belediye tarafından 2025-2026 eğitim öğretim yılının başlayacak olmasıyla ilgili bir takım kararlar alındı.Bu kapsamda, okulların açılacağı pazartesi günü 06.00 ila 16.00 saatlerinde İBB'ye bağlı toplu ulaşım araçları ücretsiz hizmet verecek.Okulların açılması ve kış sefer planına geçişle birlikte toplu ulaşımda sefer artışları yaşanacak.Kentteki trafik yoğunluğun azaltılması için zabıta ekipleri, trafik denetimi ve yönlendirmesi yapacak.Okul servis araçları, İSPARK'ın 112 otoparkını ilk gün ücretsiz kullanabilecek.İBB ayrıca 6-7 Eylül'de Saraçhane'deki 50. Yıl Parkı'nda çeşitli etkinlikler düzenleyecek.
16:11 05.09.2025 (güncellendi: 16:30 05.09.2025)
