İlhan Cihaner: CHP Kurultayı iptal edilirse, kopuş siyaseti gündeme gelir
14:24 05.09.2025 (güncellendi: 14:26 05.09.2025)
yeri ve zamanı
Gazeteci Güçlü Özgan’ın Radyo Sputnik’te hazırlayıp sunduğu Yeri ve Zamanı programında bugünkü konuğu eski Cumhuriyet Başsavcısı ve eski CHP Milletvekili İlhan Cihaner oldu.
CHP’de, İstanbul İl Yönetimi’nin görevden alınmasının ardından gözler, CHP Kurultayı ve olağanüstü kurultayının iptali istemiyle açılan davaya çevrildi. İddiaları değerlendiren eski Cumhuriyet Başsavcısı İlhan Cihaner, Yeri ve Zamanı programında gazeteci Güçlü Özgan’ın sorularını yanıtladı.
Süreç durdurulmazsa bu durumun demokrasinin felç olması demek olduğunu vurgulayan Cihaner, şunları söyledi:
“Umarım YSK kendi yetkisini bypass eder. İyi kötü işleyen bir seçim sistemimiz vardı, şimdi giderek muhalefetsizleştirmeye doğru gidiyor süreç. Fakat bunun siyasi sonuçları çok önemli. Bu durum sadece CHP’yi değil demokrasiyle ilgili söz söyleyen ya da söyleyecek herkesi ilgilendiren bir durum. Zaten İstanbul kongresinin iptali bence partinin kurultayının iptaline zemin hazırlamak maksatlı yapıldı ve karar da bunun için verildi. Eğer YSK ya da İstinaf bu süreci durdurmazsa bu durum demokrasinin felç olması demek. İstanbul’daki kararı isteyen Ankara Mahkemesi kararı dayanak gösterip kurultayla ilgili tedbir kararı da verebilir. Bu karar yürürlükte kaldığı an Türkiye’de yapılan hiçbir seçimin garantisi yoktur.”
‘CHP içinde kaotik bir yapı oluşturmak istediler’
“CHP’de hepimizi kaygılandıran bir süreç işliyor. İstedikleri de buydu, parti içinde bir kaotik yapı oluşması istendi. Partililer ise bir çözüm yolu bulup bunun bir iç kavgaya dönüşmesine engel olmalı. Aksi halde bu durum tüm Türkiye’ye mal olacak. CHP şu an iktidar değişikliğinin favori partisi. Partinin giderek felç olma haline engel olacak güçlü demokratik bir refleksi örgütlemek gerek. Bu durum çok partili siyasi hayattan tek partili hayata dönüşün ve otoriter bile diyemeyeceğimiz bir yapının yoluna taş döşüyor.”
‘Tek bir CHP’li bu tarz görevlendirmeleri kabul etmemeli’
“Kılıçdaroğlu’nun ağzından bu süreci olumlayan bir söz duymadık. Partideki yöneticilerin bunu mutlaka çözmesi lazım. Artık 38. Kurultayı geride bırakmamız lazım. Yeni bir kurultay süreci başlıyor, hesapların orada görülmesi lazım. Topluma, medyaya, akademiye bu kadar baskı olan bir dönemde artık 38. Kurultayın hesabının 39. Kurultayda görülmesi lazım. Tek bir CHP’linin bu tarz görevlendirmeleri kabul etmemesi lazım. Burada bir kopuş siyasetinin gündeme gelmesi lazım. Bu kadar belirsizliğin olduğu yerde siyaset yapılamaz.”