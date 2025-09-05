İlhan Cihaner: CHP Kurultayı iptal edilirse, kopuş siyaseti gündeme gelir

“Umarım YSK kendi yetkisini bypass eder. İyi kötü işleyen bir seçim sistemimiz vardı, şimdi giderek muhalefetsizleştirmeye doğru gidiyor süreç. Fakat bunun siyasi sonuçları çok önemli. Bu durum sadece CHP’yi değil demokrasiyle ilgili söz söyleyen ya da söyleyecek herkesi ilgilendiren bir durum. Zaten İstanbul kongresinin iptali bence partinin kurultayının iptaline zemin hazırlamak maksatlı yapıldı ve karar da bunun için verildi. Eğer YSK ya da İstinaf bu süreci durdurmazsa bu durum demokrasinin felç olması demek. İstanbul’daki kararı isteyen Ankara Mahkemesi kararı dayanak gösterip kurultayla ilgili tedbir kararı da verebilir. Bu karar yürürlükte kaldığı an Türkiye’de yapılan hiçbir seçimin garantisi yoktur.”