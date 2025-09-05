Google’a erişim probleminin nedenleri

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250905/googlea-erisim-probleminin-nedenleri-1099132845.html
Gazeteci Serhat Ayan, Radyo Sputnik’te hazırlayıp sunduğu Yapay Zeka Günlüğü programında bugün, Google’ın ve diğer temel hizmetlerinin çökmesini değerlendirdi. 05.09.2025, Sputnik Türkiye
Google’ın Gmail, Google Drive, Google Play ve diğer temel hizmetleri çöktü. Konuya dair şirketten henüz resmi bir açıklama gelmedi. Teknoloji devi, yaklaşık bir saatin ardından yeniden erişime açıldı.Gazeteci Serhat Ayan, konuyu Yapay Zeka Günlüğü programında derinlemesine ele aldı. Ayan, şunları anlattı:
2025
Google’ın Gmail, Google Drive, Google Play ve diğer temel hizmetleri çöktü. Konuya dair şirketten henüz resmi bir açıklama gelmedi. Teknoloji devi, yaklaşık bir saatin ardından yeniden erişime açıldı.
Gazeteci Serhat Ayan, konuyu Yapay Zeka Günlüğü programında derinlemesine ele aldı. Ayan, şunları anlattı:
“Sabah bir uyandık ülkenin gündemi değişmiş. İnternete giremeyince fark ettik. Google etrafındaki hemen hemen her şeyde ciddi bir kesinti olduğu öğrenildi. Başta Türkiye olmak üzere başka birçok ülkede de temel servislere erişim sağlanamadı. Ulaştırma Bakanlığı erişim sorunları nedeniyle teknik rapor talep ettiklerini açıkladı. Bazı durumlarda kesinti teknik değil bilinçli bir erişim kısıtlaması şeklinde de olabiliyor. Bazı durumlarda ise bakım çalışmaları veya saldırılar gerçekleşebiliyor. Normal şartlarda Google alt yapısında bir sorun varsa operatörler kesilmez. Ancak burada bir karşılıklı birbirine bağlı olma durumu var. Türkiye’deki operatörler Google’a uluslararası bir omurga üzerinden trafik taşıyorlar. İnternet değişim noktalarına biraz suç atıldı. Bu konuda Türkiye’deki en önemli isimlerden biri olan firmayı arayıp sordum, o tarafta bir sorun olmadığını söylediler. Diğer yandan operatörlerin koruyucu önlemleri de söz konusu olabilir.”