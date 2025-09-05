CHP’li Yılmaz Ateş: CHP erken seçimi gündeminden çıkarmalı

“Bu olay bir Ekrem İmamoğlu olayı değildir. Bu, CHP’ye yönelik bir çökertme operasyonudur. Bu operasyonun düğmesine 2010’da basıldı. Deniz Bey pazartesi günü istifa etti. Salı günü ben, Önder Sav, Onur Öymen ve Mustafa Özyürek onların önce aldığı bir randevu nedeniyle Deniz Beyin evine gittik. Deniz Bey orada kısa bir değerlendirme yaptı. ‘Arkadaşlar böyle bir olay oldu. Bundan sonra ben yokum. Ama bu olaydan da hayırlı bir sonuç çıkarabiliriz. Yeter ki birlik ve bütünlüğümüzü bozmayalım. Siz içeride, ben dışarıda partiyi iktidara getirebiliriz’ dedi.

Ben Deniz Beye ‘Bu olay sizin şahsınızda CHP’ye karşı yapılan bir çökertme operasyonudur. Biz buna direnmeliyiz’ dedim. O zaman arkadaşlarımız emperyal güçlerin CHP’yi devre dışı bırakma operasyonunu anlayamadılar. ‘Deniz Beyi koruyamazsak geleni hiç koruyamayız’ dedim. Ama dinlemediler ve sonuçlarını gördük. Şimdi Ekrem İmamoğlu olayında getirip getirip Ekrem İmamoğlu’nun kendi bireysel kişiliğine bağlıyorlar. Bu CHP’ye komple yöneltilmiş bir operasyondur. Çünkü şunu biliyorlar; CHP’yi çökertmeden demokratik, laik, üniter ulus devletini çökertemezler.”