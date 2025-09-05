https://anlatilaninotesi.com.tr/20250905/bakan-goktas-duyurdu-yasli-ve-engelli-ayliklari-hesaplara-yatirildi-mi-1099135487.html
Bakan Göktaş duyurdu: Yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatırıldı mı?
Bakan Göktaş duyurdu: Yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatırıldı mı?
Sputnik Türkiye
Eylül ayına yönelik 7.1 milyar lira tutarındaki yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatırılmaya başlandı. 05.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-05T12:35+0300
2025-09-05T12:35+0300
2025-09-05T12:35+0300
ekonomi̇
yaşlılık maaşı
mahinur özdemir göktaş
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/03/1097557257_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d3c9f6ce87c3614bbf41e4662a63ec9b.jpg
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, eylül ayına yönelik 7,1 milyar lira tutarındaki yaşlı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırmaya başladıklarını duyurdu.Göktaş yaptığı açıklamada da "Bu doğrultuda eylül ayı için 4 milyar lira yaşlı aylığı, 3,1 milyar lira engelli aylığı olmak üzere toplam 7,1 milyar lira tutarındaki yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırmaya başladık. Ödemelerin tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.Yaşlılık ve engelli maaşı ne kadar?
https://anlatilaninotesi.com.tr/20230623/bakan-goktas-duyurdu-engelli-ve-yasli-ayligi-odemeleri-bugun-yapilacak-1072779321.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/03/1097557257_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3c7c882e5010c24cca982cd7e9d79f31.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
yaşlılık aylığı ne kadar. engelli maaşı ne kadar, eylül ayı engelli maaşı, eylül ayı yaşlılık aylığı
yaşlılık aylığı ne kadar. engelli maaşı ne kadar, eylül ayı engelli maaşı, eylül ayı yaşlılık aylığı
Bakan Göktaş duyurdu: Yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatırıldı mı?
Eylül ayına yönelik 7.1 milyar lira tutarındaki yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatırılmaya başlandı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, eylül ayına yönelik 7,1 milyar lira tutarındaki yaşlı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırmaya başladıklarını duyurdu.
Göktaş yaptığı açıklamada da "Bu doğrultuda eylül ayı için 4 milyar lira yaşlı aylığı, 3,1 milyar lira engelli aylığı olmak üzere toplam 7,1 milyar lira tutarındaki yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırmaya başladık. Ödemelerin tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.
Yaşlılık ve engelli maaşı ne kadar?
65 yaş aylığı: 5315.6 TL
Yüzde 40-69 arası engelli aylığı: 4243.2 TL
Yüzde 70 ve üzeri engelli aylığı: 6363.8 TL