Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler
Bakan Göktaş duyurdu: Yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatırıldı mı?
Bakan Göktaş duyurdu: Yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatırıldı mı?
Eylül ayına yönelik 7.1 milyar lira tutarındaki yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatırılmaya başlandı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, eylül ayına yönelik 7,1 milyar lira tutarındaki yaşlı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırmaya başladıklarını duyurdu.Göktaş yaptığı açıklamada da "Bu doğrultuda eylül ayı için 4 milyar lira yaşlı aylığı, 3,1 milyar lira engelli aylığı olmak üzere toplam 7,1 milyar lira tutarındaki yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırmaya başladık. Ödemelerin tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.Yaşlılık ve engelli maaşı ne kadar?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, eylül ayına yönelik 7,1 milyar lira tutarındaki yaşlı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırmaya başladıklarını duyurdu.
Göktaş yaptığı açıklamada da "Bu doğrultuda eylül ayı için 4 milyar lira yaşlı aylığı, 3,1 milyar lira engelli aylığı olmak üzere toplam 7,1 milyar lira tutarındaki yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırmaya başladık. Ödemelerin tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Yaşlılık ve engelli maaşı ne kadar?

65 yaş aylığı: 5315.6 TL

Yüzde 40-69 arası engelli aylığı: 4243.2 TL

Yüzde 70 ve üzeri engelli aylığı: 6363.8 TL

Türk lirası - Sputnik Türkiye, 1920, 23.06.2023
EKONOMİ
Bakan Göktaş duyurdu: Engelli ve yaşlı aylığı ödemeleri bugün yapılacak
23 Haziran 2023, 10:59
