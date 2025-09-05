https://anlatilaninotesi.com.tr/20250905/bakan-goktas-duyurdu-yasli-ve-engelli-ayliklari-hesaplara-yatirildi-mi-1099135487.html

Bakan Göktaş duyurdu: Yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatırıldı mı?

Eylül ayına yönelik 7.1 milyar lira tutarındaki yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatırılmaya başlandı. 05.09.2025, Sputnik Türkiye

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, eylül ayına yönelik 7,1 milyar lira tutarındaki yaşlı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırmaya başladıklarını duyurdu.Göktaş yaptığı açıklamada da "Bu doğrultuda eylül ayı için 4 milyar lira yaşlı aylığı, 3,1 milyar lira engelli aylığı olmak üzere toplam 7,1 milyar lira tutarındaki yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırmaya başladık. Ödemelerin tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.Yaşlılık ve engelli maaşı ne kadar?

