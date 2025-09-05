https://anlatilaninotesi.com.tr/20250905/bakan-bayraktar-soma-termik-santrali-yeniden-calismaya-baslayacak-1099144569.html
Bakan Bayraktar: Soma Termik Santrali yeniden çalışmaya başlayacak
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Soma Termik Santrali’ni ziyaret etti.Bakan Alparslan Bayraktar, Soma Termik Santrali’nin bu ay içinde belirlenecek yeni işletmeciyle yeniden faaliyete başlayacağını belirterek, “Soma için önemli bir enerji kaynağını yeniden ekonomiye kazandırıyoruz” dedi.Santralin yeniden üretime başlamasıyla bölgedeki enerji arz güvenliğine katkı sağlanacağı vurgulandı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Manisa'nın Soma ilçesinde yaptığı açıklamada, Soma Termik Santrali’nin yeniden devreye alınacağını duyurdu.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Soma Termik Santrali’ni ziyaret etti.
Bakan Alparslan Bayraktar, Soma Termik Santrali’nin bu ay içinde belirlenecek yeni işletmeciyle yeniden faaliyete başlayacağını belirterek, “Soma için önemli bir enerji kaynağını yeniden ekonomiye kazandırıyoruz” dedi.
Santralin yeniden üretime başlamasıyla bölgedeki enerji arz güvenliğine katkı sağlanacağı vurgulandı.