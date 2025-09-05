Türkiye
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250905/bakan-bayraktar-soma-termik-santrali-yeniden-calismaya-baslayacak-1099144569.html
Bakan Bayraktar: Soma Termik Santrali yeniden çalışmaya başlayacak
Bakan Bayraktar: Soma Termik Santrali yeniden çalışmaya başlayacak
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Manisa'nın Soma ilçesinde yaptığı açıklamada, Soma Termik Santrali'nin yeniden devreye alınacağını... 05.09.2025
türki̇ye
alparslan bayraktar
enerji
enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı
yenilenebilir enerji
soma
soma maden kazası
soma kömürleri a.ş
soma kömür i̇şletmeleri
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/05/1099144395_0:204:3109:1953_1920x0_80_0_0_37f43df290030d30cb61db28df0d314e.jpg
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Soma Termik Santrali'ni ziyaret etti.Bakan Alparslan Bayraktar, Soma Termik Santrali'nin bu ay içinde belirlenecek yeni işletmeciyle yeniden faaliyete başlayacağını belirterek, "Soma için önemli bir enerji kaynağını yeniden ekonomiye kazandırıyoruz" dedi.Santralin yeniden üretime başlamasıyla bölgedeki enerji arz güvenliğine katkı sağlanacağı vurgulandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240508/2014-yilindaki-soma-maden-faciasina-iliskin-28-kamu-gorevlisinin-yargilanmasina-baslandi-1083617635.html
türki̇ye
soma
SON HABERLER
alparslan bayraktar, enerji, enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı, yenilenebilir enerji, soma, soma maden kazası, soma kömürleri a.ş, soma kömür i̇şletmeleri
alparslan bayraktar, enerji, enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı, yenilenebilir enerji, soma, soma maden kazası, soma kömürleri a.ş, soma kömür i̇şletmeleri

Bakan Bayraktar: Soma Termik Santrali yeniden çalışmaya başlayacak

17:14 05.09.2025
© AA / Mehmet Emin MengüarslanAlparslan Bayraktar
Alparslan Bayraktar - Sputnik Türkiye, 1920, 05.09.2025
© AA / Mehmet Emin Mengüarslan
Abone ol
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Manisa'nın Soma ilçesinde yaptığı açıklamada, Soma Termik Santrali'nin yeniden devreye alınacağını duyurdu.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Soma Termik Santrali'ni ziyaret etti.
Bakan Alparslan Bayraktar, Soma Termik Santrali'nin bu ay içinde belirlenecek yeni işletmeciyle yeniden faaliyete başlayacağını belirterek, "Soma için önemli bir enerji kaynağını yeniden ekonomiye kazandırıyoruz" dedi.
Santralin yeniden üretime başlamasıyla bölgedeki enerji arz güvenliğine katkı sağlanacağı vurgulandı.
Manisa'nın Soma ilçesinde 10 yıl önce 301 işçinin hayatını kaybettiği maden faciasıyla ilgili haklarında dava açılan 28 kamu görevlisinin yargılanmasına başlandı - Sputnik Türkiye, 1920, 08.05.2024
TÜRKİYE
2014 yılındaki Soma maden faciasına ilişkin 28 kamu görevlisinin yargılanmasına başlandı
8 Mayıs 2024, 19:02
