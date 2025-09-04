https://anlatilaninotesi.com.tr/20250904/sekersiz-iceceklerde-gizli-tehlike-hafiza-kaybi-riski-2-kat-artiyor-1099107342.html

Şekersiz içeceklerde gizli tehlike: Hafıza kaybı riski 2 kat artıyor

Brezilya’da 13 bin kişi üzerinde yapılan geniş çaplı bir araştırmaya göre, aspartam ve sakarin gibi tatlandırıcıları en çok tüketenlerin, hafıza ve düşünme becerileri en az tüketenlere göre yüzde 62 daha hızlı geriliyor. Bu, beynin yaklaşık 1.5 yıl erken yaşlanmasına denk geliyor. Araştırmayı yöneten Doç. Claudia Kimie Suemoto, “Şekersiz tatlandırıcılar genelde sağlıklı bir alternatif gibi görülüyor ama uzun vadede beyin sağlığı üzerinde olumsuz etkileri olabilir” sözleriyle uyarıyor.Tatlandırıcılar masum değil Aspartam, sakarin, ksilitol ve eritritol gibi tatlandırıcıların tamamı, bilişsel düşüşle ilişkilendirildi. Yalnızca tagatoz adlı tatlandırıcıda bu bağlantıya rastlanmadı. Özellikle diyabet hastalarında bu olumsuz etkinin çok daha güçlü olduğu belirtildi.Araştırmaya göre, 60 yaş üzerindeki kişilerde tatlandırıcı tüketimi ile beyin sağlığındaki düşüş arasında belirgin bir bağ bulunamadı. Ancak orta yaş grubunda tatlandırıcılar ciddi risk oluşturuyor.Daha önce de uyarılmıştı Yapay tatlandırıcıların yan etkileri uzun süredir tartışılıyor. Daha önce yapılan araştırmalar, bu maddelerin tip 2 diyabet ve kalp-damar hastalıkları riskini artırabileceğini göstermişti. Ayrıca Dünya Sağlık Örgütü, aspartamı insanlar için “muhtemel kanserojen” olarak sınıflandırıyor.

