https://anlatilaninotesi.com.tr/20250904/sekersiz-iceceklerde-gizli-tehlike-hafiza-kaybi-riski-2-kat-artiyor-1099107342.html
Şekersiz içeceklerde gizli tehlike: Hafıza kaybı riski 2 kat artıyor
Şekersiz içeceklerde gizli tehlike: Hafıza kaybı riski 2 kat artıyor
Sputnik Türkiye
Şekersiz içecek ve tatlılardaki yapay tatlandırıcıların, beynin yaşlanma sürecini hızlandırabileceği ortaya çıktı. Uzmanlara göre bu maddeleri fazla... 04.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-04T16:31+0300
2025-09-04T16:31+0300
2025-09-04T16:31+0300
sağlik
dünya sağlık örgütü (dsö)
aspartam
yapay tatlandırıcı
hafıza kaybı
şekersiz içecek
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/02/1c/1067577946_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_abe76234129fff0f887e5399d234beed.jpg
Brezilya’da 13 bin kişi üzerinde yapılan geniş çaplı bir araştırmaya göre, aspartam ve sakarin gibi tatlandırıcıları en çok tüketenlerin, hafıza ve düşünme becerileri en az tüketenlere göre yüzde 62 daha hızlı geriliyor. Bu, beynin yaklaşık 1.5 yıl erken yaşlanmasına denk geliyor. Araştırmayı yöneten Doç. Claudia Kimie Suemoto, “Şekersiz tatlandırıcılar genelde sağlıklı bir alternatif gibi görülüyor ama uzun vadede beyin sağlığı üzerinde olumsuz etkileri olabilir” sözleriyle uyarıyor.Tatlandırıcılar masum değil Aspartam, sakarin, ksilitol ve eritritol gibi tatlandırıcıların tamamı, bilişsel düşüşle ilişkilendirildi. Yalnızca tagatoz adlı tatlandırıcıda bu bağlantıya rastlanmadı. Özellikle diyabet hastalarında bu olumsuz etkinin çok daha güçlü olduğu belirtildi.Araştırmaya göre, 60 yaş üzerindeki kişilerde tatlandırıcı tüketimi ile beyin sağlığındaki düşüş arasında belirgin bir bağ bulunamadı. Ancak orta yaş grubunda tatlandırıcılar ciddi risk oluşturuyor.Daha önce de uyarılmıştı Yapay tatlandırıcıların yan etkileri uzun süredir tartışılıyor. Daha önce yapılan araştırmalar, bu maddelerin tip 2 diyabet ve kalp-damar hastalıkları riskini artırabileceğini göstermişti. Ayrıca Dünya Sağlık Örgütü, aspartamı insanlar için “muhtemel kanserojen” olarak sınıflandırıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240607/bilim-insanlari-uyardi-yapay-tatlandirici-ksilitol-kalp-krizi-ve-felce-neden-olabilir-1084601191.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/02/1c/1067577946_105:0:753:486_1920x0_80_0_0_373b40acd100d759130705f6aa4674bf.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
dünya sağlık örgütü (dsö), aspartam, yapay tatlandırıcı, hafıza kaybı, şekersiz içecek
dünya sağlık örgütü (dsö), aspartam, yapay tatlandırıcı, hafıza kaybı, şekersiz içecek
Şekersiz içeceklerde gizli tehlike: Hafıza kaybı riski 2 kat artıyor
Şekersiz içecek ve tatlılardaki yapay tatlandırıcıların, beynin yaşlanma sürecini hızlandırabileceği ortaya çıktı. Uzmanlara göre bu maddeleri fazla tüketenler, hafıza ve düşünme gücünde ciddi kayıplar yaşıyor.
Brezilya’da 13 bin kişi üzerinde yapılan geniş çaplı bir araştırmaya göre, aspartam ve sakarin gibi tatlandırıcıları en çok tüketenlerin, hafıza ve düşünme becerileri en az tüketenlere göre yüzde 62 daha hızlı geriliyor. Bu, beynin yaklaşık 1.5 yıl erken yaşlanmasına denk geliyor. Araştırmayı yöneten Doç. Claudia Kimie Suemoto, “Şekersiz tatlandırıcılar genelde sağlıklı bir alternatif gibi görülüyor ama uzun vadede beyin sağlığı üzerinde olumsuz etkileri olabilir” sözleriyle uyarıyor.
Tatlandırıcılar masum değil
Aspartam, sakarin, ksilitol ve eritritol gibi tatlandırıcıların tamamı, bilişsel düşüşle ilişkilendirildi. Yalnızca tagatoz adlı tatlandırıcıda bu bağlantıya rastlanmadı. Özellikle diyabet hastalarında bu olumsuz etkinin çok daha güçlü olduğu belirtildi.
Araştırmaya göre, 60 yaş üzerindeki kişilerde tatlandırıcı tüketimi ile beyin sağlığındaki düşüş arasında belirgin bir bağ bulunamadı. Ancak orta yaş grubunda tatlandırıcılar ciddi risk oluşturuyor.
Yapay tatlandırıcıların yan etkileri uzun süredir tartışılıyor. Daha önce yapılan araştırmalar, bu maddelerin tip 2 diyabet ve kalp-damar hastalıkları riskini artırabileceğini göstermişti. Ayrıca Dünya Sağlık Örgütü, aspartamı insanlar için “muhtemel kanserojen” olarak sınıflandırıyor.