Niyazi Koyuncu: 'Müzik benim için özgürlük'
Müzisyen Niyazi Koyuncu, Radyo Sputnik'te yayınlanan Gün Ortası programında Okan Aslan'ın konuğu oldu. 04.09.2025
Niyazi Koyuncu, sahne deneyimlerinden özel hayatına, abisi Kazım Koyuncu’nun müzik mirasından yeni projelerine kadar pek çok konuda değerlendirmelerde bulundu.
Müzik hayatına tesadüflerle başladığını anlatan sanatçı şunları söyledi:
İlk profesyonel sahnem Eskişehir’de lösemi hastası bir çocuk için düzenlenen dayanışma gecesinde oldu. Normalde başka bir müzisyen çalacaktı ama son anda gelemedi. Ben gitarımla çıktım, bütün sahneyi götürdüm. Hoşuma da gitti, ondan sonra zaten bu yola girmiş oldum.
Futbolcu olma hayali olduğunu da dile getiren Koyuncu, sözlerini şöyle sürdürdü:
Adem Büyük ve Serdar Özbayraktar’la birlikte ‘geleceğin yıldızları’ listesine girmiştik. Ancak futbolun içindeki baskıcı yapıya uyum sağlayamayacağımı gördüm, müziğe yöneldim. Futbolu çok sevdim ama yolum farklı çizildi.
Abisi Kazım Koyuncu’nun ve yakın zamanda hayatını kaybeden Volkan Konak’ın bıraktığı boşluğa da değinen sanatçı sözlerini şöyle sürdürdü:
Kazım Koyuncu ve Volkan Konak Karadeniz’in sesiydi. Onları çok erken kaybettik, öksüz kaldık. Biz gençlere büyük bir sorumluluk düştü. Abim bir devrim yaptı, Lazca rock müziğin öncüsüydü. O mirası yaşatmaya çalışıyoruz.
Koyuncu, yıllar önce Facebook’tan kendisine ulaşan Brezilyalı bir kadın akademisyenin mektubunu hiç unutmadığını anlattı:
Yıllar önce Facebook’tan bir mesaj aldım, Brezilyalı bir akademisyen kadın uzun bir mektup yazmıştı; Fatih Akın’ın filminde abimin sesini duymuş, o sesin yüreğine dokunduğunu, defalarca dinlediğini, araştırınca vefat ettiğini öğrenip çok üzüldüğünü anlatıyordu, “Koyuncu” soyadıyla mavi tikli hesabımı görünce bana başsağlığı dilemişti; maaşlarının düşük olduğunu, Türkiye’nin çok uzak olduğunu ama emekli olduğunda ilk işinin Hopa’ya gelip Kazım abimin mezarında “Dido”yu çalmak olacağını söylemişti; mektubu ağlayarak yazdığını ifade etmişti ve ben de o an müziğin sınırları, dilleri, kıtaları aşan ne kadar güçlü bir şey olduğunu bir kez daha hissettim.
Yeni projelerinden de bahseden Koyuncu, üç yeni şarkının hazırlıklarının sürdüğünü ve önümüzdeki aylarda Avrupa turnesine çıkacaklarını açıkladı. “Müziğimiz Belçika’dan Londra’ya kadar çok farklı kitlelere ulaşıyor. Bazen üç yabancı konserimize gelse bile bizim için çok kıymetli. Çünkü müzik, siyasetten de spordan da güçlü; kültürünü en iyi şekilde tanıtabilmenin yolu” dedi. Koyuncu, sahneyi “varoluş” olarak tanımlarken, müziğin kendisi için “özgürlük” anlamına geldiğini söyledi.