Niyazi Koyuncu: 'Müzik benim için özgürlük'

Müzisyen Niyazi Koyuncu, Radyo Sputnik’te yayınlanan Gün Ortası programında Okan Aslan’ın konuğu oldu. 04.09.2025, Sputnik Türkiye

Niyazi Koyuncu, sahne deneyimlerinden özel hayatına, abisi Kazım Koyuncu’nun müzik mirasından yeni projelerine kadar pek çok konuda değerlendirmelerde bulundu.Müzik hayatına tesadüflerle başladığını anlatan sanatçı şunları söyledi: Futbolcu olma hayali olduğunu da dile getiren Koyuncu, sözlerini şöyle sürdürdü:Abisi Kazım Koyuncu’nun ve yakın zamanda hayatını kaybeden Volkan Konak’ın bıraktığı boşluğa da değinen sanatçı sözlerini şöyle sürdürdü:Koyuncu, yıllar önce Facebook’tan kendisine ulaşan Brezilyalı bir kadın akademisyenin mektubunu hiç unutmadığını anlattı:Yeni projelerinden de bahseden Koyuncu, üç yeni şarkının hazırlıklarının sürdüğünü ve önümüzdeki aylarda Avrupa turnesine çıkacaklarını açıkladı. “Müziğimiz Belçika’dan Londra’ya kadar çok farklı kitlelere ulaşıyor. Bazen üç yabancı konserimize gelse bile bizim için çok kıymetli. Çünkü müzik, siyasetten de spordan da güçlü; kültürünü en iyi şekilde tanıtabilmenin yolu” dedi. Koyuncu, sahneyi “varoluş” olarak tanımlarken, müziğin kendisi için “özgürlük” anlamına geldiğini söyledi.

