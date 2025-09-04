Türkiye
Milli Savunma Bakanlığı'ndan SDG açıklaması
Milli Savunma Bakanlığı'ndan SDG açıklaması
MSB kaynakları tarafından yapılan açıklamada, 'SDG terör örgütü, Suriye ordusuna entegrasyon sürecine uymalı, Suriye'nin siyasi birliği ve toprak bütünlüğüne... 04.09.2025
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan haftalık bilgilendirme toplantısında son gelişmelerle ilgili açıklamalar yapıldı. Bakanlık kaynakları tarafından yapılan açıklamada, "SDG terör örgütünün silahsızlanma ve Suriye devletine entegrasyon taahhütlerini yerine getirmemesi Suriye'nin birlik, bütünlüğü ile ulusal güvenliğimize tehdit oluşturmaktadır" denildi. 'Türkiye her türlü desteği verecektir'Açıklamada, "SDG terör örgütü, Suriye ordusuna entegrasyon sürecine uymalı, Suriye'nin siyasi birliği ve toprak bütünlüğüne zarar verecek her türlü eylem ve söylemden vazgeçmelidir. Türkiye bu sürecin takipçisi olmaya devam edecek ve gerektiğinde hem kendi güvenliği hem de Suriye'nin istikrarına katkı sağlamak için Suriye'ye her türlü desteği verecektir." ifadeleri kullanıldı.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan SDG açıklaması

12:16 04.09.2025 (güncellendi: 12:24 04.09.2025)
MSB kaynakları tarafından yapılan açıklamada, 'SDG terör örgütü, Suriye ordusuna entegrasyon sürecine uymalı, Suriye'nin siyasi birliği ve toprak bütünlüğüne zarar verecek her türlü eylem ve söylemden vazgeçmelidir' ifadeleri kullanıldı.
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan haftalık bilgilendirme toplantısında son gelişmelerle ilgili açıklamalar yapıldı. Bakanlık kaynakları tarafından yapılan açıklamada, "SDG terör örgütünün silahsızlanma ve Suriye devletine entegrasyon taahhütlerini yerine getirmemesi Suriye'nin birlik, bütünlüğü ile ulusal güvenliğimize tehdit oluşturmaktadır" denildi.

'Türkiye her türlü desteği verecektir'

Açıklamada, "SDG terör örgütü, Suriye ordusuna entegrasyon sürecine uymalı, Suriye'nin siyasi birliği ve toprak bütünlüğüne zarar verecek her türlü eylem ve söylemden vazgeçmelidir. Türkiye bu sürecin takipçisi olmaya devam edecek ve gerektiğinde hem kendi güvenliği hem de Suriye'nin istikrarına katkı sağlamak için Suriye'ye her türlü desteği verecektir." ifadeleri kullanıldı.
