'Kremline uçuş: Rusya Başkanlık uçağı hakkında

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in uluslararası toplantılara taşıyan İl-96-300PU, Rusya başkanlık uçağı olarak ta biliniyor. 04.09.2025, Sputnik Türkiye
Yerli yapım İl-96-300PU, bir uçaktan daha fazlası olup devletin seyyar yönetim merkezi olarak kullanılıyor. Uçak gelişmiş savunma sistemleri ve güvenli iletişim ağı ile donatılmış durumda. ‘Hava Konutu’ da denilen uçakta ofis, toplantı odaları, sağlık birimi ve yaşam alanları yer alıyor. Başkanlık uçağı, azami güvenlik amacıyla yedek bir uçakla birlikte uçuyor.Uçak ile ilgili ilginç detaylar Sputnik’in infografiğinde.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in uluslararası toplantılara taşıyan İl-96-300PU, Rusya başkanlık uçağı olarak ta biliniyor.
Yerli yapım İl-96-300PU, bir uçaktan daha fazlası olup devletin seyyar yönetim merkezi olarak kullanılıyor. Uçak gelişmiş savunma sistemleri ve güvenli iletişim ağı ile donatılmış durumda.
‘Hava Konutu’ da denilen uçakta ofis, toplantı odaları, sağlık birimi ve yaşam alanları yer alıyor. Başkanlık uçağı, azami güvenlik amacıyla yedek bir uçakla birlikte uçuyor.
Uçak ile ilgili ilginç detaylar Sputnik’in infografiğinde.