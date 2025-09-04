https://anlatilaninotesi.com.tr/20250904/kremline-ucus-rusya-baskanlik-ucagi-hakkinda-1099116260.html

'Kremline uçuş: Rusya Başkanlık uçağı hakkında

'Kremline uçuş: Rusya Başkanlık uçağı hakkında

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in uluslararası toplantılara taşıyan İl-96-300PU, Rusya başkanlık uçağı olarak ta biliniyor. 04.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-04T21:52+0300

2025-09-04T21:52+0300

2025-09-04T21:52+0300

multi̇medya

i̇nfografi̇k

rusya

vladimir putin

uçak

kremlin

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/04/1099116736_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_eb8b323e5f81cafb3a99a805e00dcc0f.png

Yerli yapım İl-96-300PU, bir uçaktan daha fazlası olup devletin seyyar yönetim merkezi olarak kullanılıyor. Uçak gelişmiş savunma sistemleri ve güvenli iletişim ağı ile donatılmış durumda. ‘Hava Konutu’ da denilen uçakta ofis, toplantı odaları, sağlık birimi ve yaşam alanları yer alıyor. Başkanlık uçağı, azami güvenlik amacıyla yedek bir uçakla birlikte uçuyor.Uçak ile ilgili ilginç detaylar Sputnik’in infografiğinde.

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

'Kremline uçuş: Rusya Başkanlık uçağı hakkında Sputnik Türkiye 'Kremline uçuş: Rusya Başkanlık uçağı hakkında 2025-09-04T21:52+0300 true PT1M17S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

i̇nfografi̇k, rusya, vladimir putin, uçak, kremlin, видео