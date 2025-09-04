https://anlatilaninotesi.com.tr/20250904/hirsizlik-icin-girdigi-evde-sese-uyanan-ev-sahibi-kadini-bicakladi-1099089993.html
Hırsızlık için girdiği evde, sese uyanan ev sahibi kadını bıçakladı
Hırsızlık için girdiği evde, sese uyanan ev sahibi kadını bıçakladı
04.09.2025
Konya Selçuklu'da bir eve hırsızlık için giren bir kişi, evde üç çocuğuyla birlikte yaşayan kadının seslere uyanması üzerine bıçaklayarak yaraladı. Kaçan hırsız polis tarafından yakalandı.Tanınmamak için kıyafetlerini mezarlıkta değiştirmişKonya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Feritpaşa Mahallesi'ndeki evinde 3 çocuğuyla yaşayan H.K'nin, 27 Ağustos'ta hırsızlık için balkondan giren kişi tarafından bıçakla yaralanmasıyla ilgili çalışma başlattı.Polis, kaçan şüphelinin tanınmamak için bölgedeki mezarlıkta kıyafetlerini değiştirdiğini belirledi.Kentteki pansiyonda kaldığı tespit edilen R.S, düzenlenen operasyonla saklandığı adreste yakalandı. Gözaltına alınan R.S'nin emniyetteki ifadesinde, hırsızlık amacıyla eve girdiğini, sesler üzerine uyanan ev sahibi kadına bıçakla saldırıp kaçtığını söylediği öğrenildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
