Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250904/hirsizlik-icin-girdigi-evde-sese-uyanan-ev-sahibi-kadini-bicakladi-1099089993.html
Hırsızlık için girdiği evde, sese uyanan ev sahibi kadını bıçakladı
Hırsızlık için girdiği evde, sese uyanan ev sahibi kadını bıçakladı
Sputnik Türkiye
Konya'da hırsızlık yapmak için girdiği evde ev sahibi kadını bıçaklayan şüpheli yakalandı. 04.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-04T11:03+0300
2025-09-04T11:03+0300
türki̇ye
hırsızlık
nitelikli hırsızlık
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/03/17/1044092531_0:0:1993:1121_1920x0_80_0_0_7cb90b30ea35a6afc57f83cd3f025582.jpg
Konya Selçuklu'da bir eve hırsızlık için giren bir kişi, evde üç çocuğuyla birlikte yaşayan kadının seslere uyanması üzerine bıçaklayarak yaraladı. Kaçan hırsız polis tarafından yakalandı.Tanınmamak için kıyafetlerini mezarlıkta değiştirmişKonya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Feritpaşa Mahallesi'ndeki evinde 3 çocuğuyla yaşayan H.K'nin, 27 Ağustos'ta hırsızlık için balkondan giren kişi tarafından bıçakla yaralanmasıyla ilgili çalışma başlattı.Polis, kaçan şüphelinin tanınmamak için bölgedeki mezarlıkta kıyafetlerini değiştirdiğini belirledi.Kentteki pansiyonda kaldığı tespit edilen R.S, düzenlenen operasyonla saklandığı adreste yakalandı. Gözaltına alınan R.S'nin emniyetteki ifadesinde, hırsızlık amacıyla eve girdiğini, sesler üzerine uyanan ev sahibi kadına bıçakla saldırıp kaçtığını söylediği öğrenildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250903/sahte-seyhin-175-milyon-liralik-mal-varligina-el-konuldu-muska-icin-500-lira-dua-icin-300-lira-1099067387.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/03/17/1044092531_15:0:1510:1121_1920x0_80_0_0_7fce1dcc67a7504b5503de2755268a48.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
hırsızlık, nitelikli hırsızlık
hırsızlık, nitelikli hırsızlık

Hırsızlık için girdiği evde, sese uyanan ev sahibi kadını bıçakladı

11:03 04.09.2025
© AAGözaltı - tutuklama - polis
Gözaltı - tutuklama - polis - Sputnik Türkiye, 1920, 04.09.2025
© AA
Abone ol
Konya'da hırsızlık yapmak için girdiği evde ev sahibi kadını bıçaklayan şüpheli yakalandı.
Konya Selçuklu'da bir eve hırsızlık için giren bir kişi, evde üç çocuğuyla birlikte yaşayan kadının seslere uyanması üzerine bıçaklayarak yaraladı. Kaçan hırsız polis tarafından yakalandı.

Tanınmamak için kıyafetlerini mezarlıkta değiştirmiş

Konya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Feritpaşa Mahallesi'ndeki evinde 3 çocuğuyla yaşayan H.K'nin, 27 Ağustos'ta hırsızlık için balkondan giren kişi tarafından bıçakla yaralanmasıyla ilgili çalışma başlattı.
Polis, kaçan şüphelinin tanınmamak için bölgedeki mezarlıkta kıyafetlerini değiştirdiğini belirledi.
Kentteki pansiyonda kaldığı tespit edilen R.S, düzenlenen operasyonla saklandığı adreste yakalandı.
Gözaltına alınan R.S'nin emniyetteki ifadesinde, hırsızlık amacıyla eve girdiğini, sesler üzerine uyanan ev sahibi kadına bıçakla saldırıp kaçtığını söylediği öğrenildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Eroinlerin arasına yakalanmamak için muska saklamışlar - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2025
YAŞAM
Sahte şeyhin 175 milyon liralık mal varlığına el konuldu: Muska için 500 lira, dua için 300 lira istediği ortaya çıktı
Dün, 15:01
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала