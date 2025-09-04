Hangi ülkeler yolcu uçağı üretiyor?

Rusya’nın Sukhoi, Yakovlev, Ilyushin ve Tupolev markalarıyla yolcu uçağı ürettiğini, Japonya’nın ise Mitsubishi üzerinden geliştirme çalışmalarını sürdürmesine rağmen dünyanın üçüncü büyük ekonomisi olmasına karşın hâlâ ticari yolcu uçağı üretemediğini hatırlatalım.

Türkiye’nin de 2018 yılından bu yana yolcu uçağı projesi gündeminde. Küresel uçak pazarının yüzde 90’ı Boeing ve Airbus tarafından kontrol ediliyor. Türkiye bu alanda çaba gösteriyor ama hâkimiyetin iki dev üretici tarafından paylaşıldığı bir pazara girmek son derece zor.