https://anlatilaninotesi.com.tr/20250904/hangi-ulkeler-yolcu-ucagi-uretiyor-1099086851.html
Hangi ülkeler yolcu uçağı üretiyor?
Hangi ülkeler yolcu uçağı üretiyor?
Sputnik Türkiye
Gazeteci Ali Çağatay, Radyo Sputnik’te yayınlanan Seyir Hali programında yolcu uçağı üreten ülkeler üzerine değerlendirmelerde bulundu. 04.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-04T09:19+0300
2025-09-04T09:19+0300
2025-09-04T09:20+0300
seyi̇r hali̇
haberler
burkina faso
abd
japonya
çin
radyo sputnik
radyo
radyo
ali çağatay
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/12/1098659610_1:0:710:399_1920x0_80_0_0_226eaacb777ae329e3d4671fcfe48bf6.jpg
Ali Çağatay, Brezilya’nın Boeing ve Airbus ile yarışabilecek düzeyde uçaklar ürettiğini belirtti.Çağatay, şunları söyledi:Boeing’in 737, 777 ve 787 Dreamliner modelleriyle dünyanın en büyük üreticisi olduğunu, Airbus’ın ise A320, A330, A350, A220 ve A380 modelleriyle ikinci sırada yer aldığını belirten Çağatay, şöyle konuştu:Çağatay, şöyle devam etti:
burkina faso
abd
japonya
çin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Ali Çağatay
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg
Ali Çağatay
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/12/1098659610_178:0:710:399_1920x0_80_0_0_326ac370a473f79895dec7595e5c9079.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Ali Çağatay
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg
haberler, burkina faso, abd, japonya, çin, radyo sputnik, radyo, radyo, ali çağatay, seyir hali, uçak, yolcu uçağı
haberler, burkina faso, abd, japonya, çin, radyo sputnik, radyo, radyo, ali çağatay, seyir hali, uçak, yolcu uçağı
Hangi ülkeler yolcu uçağı üretiyor?
09:19 04.09.2025 (güncellendi: 09:20 04.09.2025)
Gazeteci Ali Çağatay, Radyo Sputnik’te yayınlanan Seyir Hali programında yolcu uçağı üreten ülkeler üzerine değerlendirmelerde bulundu.
Ali Çağatay, Brezilya’nın Boeing ve Airbus ile yarışabilecek düzeyde uçaklar ürettiğini belirtti.
Çağatay, şunları söyledi:
Brezilya bugün dünyanın üçüncü büyük uçak üreticisidir. Burkina Faso gidip Boeing ya da Airbus’tan uçak almayı bilmiyor mu? Elbette biliyor ama tercihini Brezilya’dan yana yapıyor. Kanada, Bombardier markasıyla önemli bir noktaya geldiği ancak ABD’nin baskılarıyla üretimden geri çekildi. Eğer Kanada 2000’lerdeki hızla devam etseydi bugün Boeing’i zorlayabilecek konuma gelmiş olacaktı. Ancak buna izin verilmedi.
Boeing’in 737, 777 ve 787 Dreamliner modelleriyle dünyanın en büyük üreticisi olduğunu, Airbus’ın ise A320, A330, A350, A220 ve A380 modelleriyle ikinci sırada yer aldığını belirten Çağatay, şöyle konuştu:
Brezilya’nın Embraer markası daha çok dar gövdeli uçaklara odaklanıyor, Çin ise Comac markasıyla 737’ye rakip uçaklar geliştiriyor ancak şimdilik sadece iç hatlarda kullanılabiliyor; uluslararası havacılık otoriteleri izin vermediği sürece bu uçakların küresel pazara girmesi mümkün değil.
Çağatay, şöyle devam etti:
Rusya’nın Sukhoi, Yakovlev, Ilyushin ve Tupolev markalarıyla yolcu uçağı ürettiğini, Japonya’nın ise Mitsubishi üzerinden geliştirme çalışmalarını sürdürmesine rağmen dünyanın üçüncü büyük ekonomisi olmasına karşın hâlâ ticari yolcu uçağı üretemediğini hatırlatalım.
Türkiye’nin de 2018 yılından bu yana yolcu uçağı projesi gündeminde. Küresel uçak pazarının yüzde 90’ı Boeing ve Airbus tarafından kontrol ediliyor. Türkiye bu alanda çaba gösteriyor ama hâkimiyetin iki dev üretici tarafından paylaşıldığı bir pazara girmek son derece zor.