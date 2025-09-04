https://anlatilaninotesi.com.tr/20250904/emlak-vergisi-artisina-duzenleme-sinyali-1099097074.html
Emlak vergisi artışına düzenleme sinyali
Emlak vergisi artışına düzenleme sinyali
Gazeteci Güçlü Özgan'ın Radyo Sputnik'te hazırlayıp sunduğu Yeri ve Zamanı programında bugünkü konusu son günlerde tepki çeken emlak vergisi artışı oldu.
Hükümet emlak vergisi artışına gelen tepkilerden sonra yeni bir düzenleme için ekim ayını işaret etti. Çok sayıda vatandaş artışa tepki göstererek dava açma hazırlığına girdi.Konuyu Yeri ve Zamanı programında değerlendiren gazeteci Güçlü Özgan, 2017’de benzer bir tablonun yaşandığını hatırlatarak şunları söyledi:
Gazeteci Güçlü Özgan’ın Radyo Sputnik’te hazırlayıp sunduğu Yeri ve Zamanı programında bugünkü konusu son günlerde tepki çeken emlak vergisi artışı oldu.
Hükümet emlak vergisi artışına gelen tepkilerden sonra yeni bir düzenleme için ekim ayını işaret etti. Çok sayıda vatandaş artışa tepki göstererek dava açma hazırlığına girdi.
Konuyu Yeri ve Zamanı programında değerlendiren gazeteci Güçlü Özgan, 2017’de benzer bir tablonun yaşandığını hatırlatarak şunları söyledi:
“Emlak vergisi tartışmaları devam ediyor. Ama hükümetten gelen bazı açıklamalar var. Rayiç bedel bazı yerlerde yüzde 500’e varan artışlarla karşı karşıya kaldı. Büyük şehirlerde bu oranın 14 kata kadar arttığını görüyoruz. Ödenecek vergiler de aynı oranda artıyor. Buna bir tepki de var. Eğer 8 Eylül’e kadar ilgili mahkemelere başvurursanız yeni bir değerlendirme yapılabilir. Ama hükümet bu rahatsızlığın farkında. Şimdi ortaya çıkan tabloda ise AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir bu konuda bir açıklamada bulundu. “2026’daki emlak vergilerinde gerçek piyasa koşullarını yansıtmayan bu rayiç bedel artışlarına izin vermeyeceğiz” dedi. Ekim ayında harekete geçileceğini söyledi. 8 Eylül Pazartesi gününe kadar Vergi Mahkemesi’ne itiraz edilebiliyor. 2017’de de bugün yaşanan tabloyu yaşamıştık. Yine takdir komisyonunun verdiği yeni emlak vergisi kararına ilişkin hükümet tarafı ‘4 yıl önceki oranın yüzde 50’sini geçemez’ diye bir karar almıştı. Yine davalar açılmıştı. Karar alınınca davaların hepsi düşmüştü. Şimdi de muhtemelen benzer bir karar gelecek ve o davalar yine düşecek. Gelen tepkiler de bunu gösteriyor”