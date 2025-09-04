Emlak vergisi artışına düzenleme sinyali

“Emlak vergisi tartışmaları devam ediyor. Ama hükümetten gelen bazı açıklamalar var. Rayiç bedel bazı yerlerde yüzde 500’e varan artışlarla karşı karşıya kaldı. Büyük şehirlerde bu oranın 14 kata kadar arttığını görüyoruz. Ödenecek vergiler de aynı oranda artıyor. Buna bir tepki de var. Eğer 8 Eylül’e kadar ilgili mahkemelere başvurursanız yeni bir değerlendirme yapılabilir. Ama hükümet bu rahatsızlığın farkında. Şimdi ortaya çıkan tabloda ise AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir bu konuda bir açıklamada bulundu. “2026’daki emlak vergilerinde gerçek piyasa koşullarını yansıtmayan bu rayiç bedel artışlarına izin vermeyeceğiz” dedi. Ekim ayında harekete geçileceğini söyledi. 8 Eylül Pazartesi gününe kadar Vergi Mahkemesi’ne itiraz edilebiliyor. 2017’de de bugün yaşanan tabloyu yaşamıştık. Yine takdir komisyonunun verdiği yeni emlak vergisi kararına ilişkin hükümet tarafı ‘4 yıl önceki oranın yüzde 50’sini geçemez’ diye bir karar almıştı. Yine davalar açılmıştı. Karar alınınca davaların hepsi düşmüştü. Şimdi de muhtemelen benzer bir karar gelecek ve o davalar yine düşecek. Gelen tepkiler de bunu gösteriyor”