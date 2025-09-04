https://anlatilaninotesi.com.tr/20250904/cinin-nukleer-uclusu-kara-hava-ve-hava-tabanli-fuzeler-1099115945.html

Çin’in nükleer üçlüsü: Kara, hava ve hava tabanlı füzeler

Çin halkının Japon işgalcilerine karşı verdiği direniş savaşında ve İkinci Dünya Savaşı’nda kazanılan zaferin 80. yıldönümü dolayısıyla Pekin’de görkemli bir... 04.09.2025, Sputnik Türkiye

Askeri geçitte Çin ilk kez, stratejik nükleer üçlüsünün unsurlarını sergiledi. Çin’in stratejik nükleer üçlüsünün içerdiği füzeler, Sputnik’in infografiğinde.

