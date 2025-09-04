https://anlatilaninotesi.com.tr/20250904/cinin-nukleer-uclusu-kara-hava-ve-hava-tabanli-fuzeler-1099115945.html
Çin’in nükleer üçlüsü: Kara, hava ve hava tabanlı füzeler
Çin’in nükleer üçlüsü: Kara, hava ve hava tabanlı füzeler
Sputnik Türkiye
Çin halkının Japon işgalcilerine karşı verdiği direniş savaşında ve İkinci Dünya Savaşı’nda kazanılan zaferin 80. yıldönümü dolayısıyla Pekin’de görkemli bir... 04.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-04T21:46+0300
2025-09-04T21:46+0300
2025-09-04T21:46+0300
multi̇medya
i̇nfografi̇k
çin
nükleer füze
japonya
zafer'in 80. yıldönümü
i̇kinci dünya savaşı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/04/1099115790_3:0:1283:720_1920x0_80_0_0_d6d1bcc47d35701d631bcf4ce542fd63.png
Askeri geçitte Çin ilk kez, stratejik nükleer üçlüsünün unsurlarını sergiledi. Çin’in stratejik nükleer üçlüsünün içerdiği füzeler, Sputnik’in infografiğinde.
çin
japonya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/04/1099115790_163:0:1123:720_1920x0_80_0_0_85d99178340565542f158ab9da8180b5.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
i̇nfografi̇k, çin, nükleer füze, japonya, zafer'in 80. yıldönümü, i̇kinci dünya savaşı, инфографика
i̇nfografi̇k, çin, nükleer füze, japonya, zafer'in 80. yıldönümü, i̇kinci dünya savaşı, инфографика
Çin’in nükleer üçlüsü: Kara, hava ve hava tabanlı füzeler
Çin halkının Japon işgalcilerine karşı verdiği direniş savaşında ve İkinci Dünya Savaşı’nda kazanılan zaferin 80. yıldönümü dolayısıyla Pekin’de görkemli bir askeri geçit töreni düzenlendi.
Askeri geçitte Çin ilk kez, stratejik nükleer üçlüsünün unsurlarını sergiledi.
Çin’in stratejik nükleer üçlüsünün içerdiği füzeler, Sputnik’in infografiğinde.