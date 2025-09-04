Türkiye
Çin’in nükleer üçlüsü: Kara, hava ve hava tabanlı füzeler
Çin’in nükleer üçlüsü: Kara, hava ve hava tabanlı füzeler
Sputnik Türkiye
Çin halkının Japon işgalcilerine karşı verdiği direniş savaşında ve İkinci Dünya Savaşı'nda kazanılan zaferin 80. yıldönümü dolayısıyla Pekin'de görkemli bir... 04.09.2025
Askeri geçitte Çin ilk kez, stratejik nükleer üçlüsünün unsurlarını sergiledi. Çin’in stratejik nükleer üçlüsünün içerdiği füzeler, Sputnik’in infografiğinde.
Çin’in nükleer üçlüsü: Kara, hava ve hava tabanlı füzeler

21:46 04.09.2025
Çin halkının Japon işgalcilerine karşı verdiği direniş savaşında ve İkinci Dünya Savaşı’nda kazanılan zaferin 80. yıldönümü dolayısıyla Pekin’de görkemli bir askeri geçit töreni düzenlendi.
Askeri geçitte Çin ilk kez, stratejik nükleer üçlüsünün unsurlarını sergiledi.
Çin’in stratejik nükleer üçlüsünün içerdiği füzeler, Sputnik’in infografiğinde.
