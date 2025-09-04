https://anlatilaninotesi.com.tr/20250904/cezaevlerindeki-son-durum-ne-1099096868.html
Cezaevlerindeki son durum ne?
Cezaevlerindeki son durum ne?
Sputnik Türkiye
Cezaevlerindeki son durum ne? Gazeteci Fethi Yılmaz, Radyo Sputnik’te yayınlanan Yazı-Yorum programında anlattı. 04.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-04T12:46+0300
2025-09-04T12:46+0300
2025-09-04T12:47+0300
fethi̇ yilmaz’la yazi-yorum
haberler
türkiye
radyo sputnik
radyo
radyo
cezaevi
tutuklu
hükümlü
ceza ve tevkifevleri genel müdürlüğü
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/02/1099016785_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_5ade4846a20c0348f5a53a887938bf28.jpg
Gazeteci Fethi Yılmaz, cezaevlerindeki son tabloyu değerlendirdi. Yılmaz, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nün son raporuna göre 1 Eylül 2025 itibarıyla cezaevlerinde 419 bin 194 kişinin bulunduğunu belirterek şunları söyledi:'Ekonomik kriz ve yüksek enflasyon suç oranlarını artırıyor'Marmara Cezaevi’nde görülen uyuz vakalarını hatırlatan Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Fethi Yılmaz
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/19/1070148892_0:0:1536:1536_100x100_80_0_0_4120fed203a4ad40821e0f67a71f66e3.jpg
Fethi Yılmaz
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/19/1070148892_0:0:1536:1536_100x100_80_0_0_4120fed203a4ad40821e0f67a71f66e3.jpg
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/02/1099016785_909:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_804abdf3dc614fefab4a4a796237c443.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Fethi Yılmaz
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/19/1070148892_0:0:1536:1536_100x100_80_0_0_4120fed203a4ad40821e0f67a71f66e3.jpg
haberler, türkiye, radyo sputnik, radyo, radyo, cezaevi, tutuklu, hükümlü, ceza ve tevkifevleri genel müdürlüğü, fethi yılmaz
haberler, türkiye, radyo sputnik, radyo, radyo, cezaevi, tutuklu, hükümlü, ceza ve tevkifevleri genel müdürlüğü, fethi yılmaz
Cezaevlerindeki son durum ne?
12:46 04.09.2025 (güncellendi: 12:47 04.09.2025)
Cezaevlerindeki son durum ne? Gazeteci Fethi Yılmaz, Radyo Sputnik’te yayınlanan Yazı-Yorum programında anlattı.
Gazeteci Fethi Yılmaz, cezaevlerindeki son tabloyu değerlendirdi.
Yılmaz, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nün son raporuna göre 1 Eylül 2025 itibarıyla cezaevlerinde 419 bin 194 kişinin bulunduğunu belirterek şunları söyledi:
Geçen yıl bu sayı 350 bin civarındaydı. Bir yılda yaklaşık 70 bin kişilik artış yaşandı. Türkiye’de 406 cezaevi var ve toplam kapasiteleri 299 bin 42. Bugün 120 binin üzerinde tutuklu ve hükümlünün yatacak yeri yok. Cezaevlerindeki aşırı yoğunluğun koğuşlarda ciddi sorunlara yol açıyor. 40 kişilik koğuşlarda 60’ın üzerinde mahkûm kalıyor, ranzaların üzerine ek yatak koyuluyor, kimileri gece yer yatağında uyuyor.
'Ekonomik kriz ve yüksek enflasyon suç oranlarını artırıyor'
Marmara Cezaevi’nde görülen uyuz vakalarını hatırlatan Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:
Mahkûmlar, revirden temin ettikleri ilaçlarla kendi imkânlarıyla tedavi olmaya çalışıyor. Cezaevlerinde her ay 6 ila 9 bin kişinin giriş yaptığını, tahliyelere rağmen sayı yükseliyor.
Ekonomik kriz ve yüksek enflasyon suç oranlarını artırıyor. Nitekim 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel de 1991’de enflasyonun olduğu yerde suç oranlarının, yolsuzluğun ve ahlaksızlığın artacağını söylemişti. Bugün tablo maalesef tam olarak budur.