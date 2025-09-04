Cezaevlerindeki son durum ne?

Mahkûmlar, revirden temin ettikleri ilaçlarla kendi imkânlarıyla tedavi olmaya çalışıyor. Cezaevlerinde her ay 6 ila 9 bin kişinin giriş yaptığını, tahliyelere rağmen sayı yükseliyor.

Ekonomik kriz ve yüksek enflasyon suç oranlarını artırıyor. Nitekim 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel de 1991’de enflasyonun olduğu yerde suç oranlarının, yolsuzluğun ve ahlaksızlığın artacağını söylemişti. Bugün tablo maalesef tam olarak budur.