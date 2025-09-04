Türkiye
Yılın Astronomi Fotoğrafçısı Yarışmasının finalistleri - Sputnik Türkiye, 1920
Peru’da Ychsma kültürüne ait 800 yıllık arkeolojik kalıntılar bulundu
Peru’da Ychsma kültürüne ait 800 yıllık arkeolojik kalıntılar bulundu
Lima’da yapılan kazılarda, M.S. 1200-1470 dönemine tarihlenen seramikler ve genç bireylere ait üç mezar ortaya çıkarıldı. Keşif, Ychsma kültürünün cenaze... 04.09.2025, Sputnik Türkiye
Peru’da Ychsma kültürüne ait 800 yıllık arkeolojik kalıntılar bulundu

13:45 04.09.2025
Lima’da yapılan kazılarda, M.S. 1200-1470 dönemine tarihlenen seramikler ve genç bireylere ait üç mezar ortaya çıkarıldı. Keşif, Ychsma kültürünün cenaze gelenekleri ve kentsel yaşamla uyumuna ışık tutuyor.
© AA / Klebher Vasquez

Peru’nun başkenti Lima’da gerçekleştirilen arkeolojik kazılarda, Ychsma kültürüne ait olduğu belirlenen önemli kalıntılar gün yüzüne çıkarıldı.

Peru’nun başkenti Lima’da gerçekleştirilen arkeolojik kazılarda, Ychsma kültürüne ait olduğu belirlenen önemli kalıntılar gün yüzüne çıkarıldı.

Arkeologlar, bölgede M.S. 1200 ile 1470 yılları arasına tarihlenen seramikler ile genç bireylere ait olduğu düşünülen üç mezar tespit etti.

Arkeologlar, bölgede M.S. 1200 ile 1470 yılları arasına tarihlenen seramikler ile genç bireylere ait olduğu düşünülen üç mezar tespit etti.

Uzmanlara göre bu bulgular, yalnızca Ychsma kültürünün cenaze törenleri hakkında değil, aynı zamanda bu kültürün geleneklerinin Lima Vadisi’nin kentsel gelişimiyle nasıl iç içe geçtiğini anlamak açısından da kritik bilgiler sunuyor.

Uzmanlara göre bu bulgular, yalnızca Ychsma kültürünün cenaze törenleri hakkında değil, aynı zamanda bu kültürün geleneklerinin Lima Vadisi’nin kentsel gelişimiyle nasıl iç içe geçtiğini anlamak açısından da kritik bilgiler sunuyor.

Lima çevresinde daha önce de Ychsma kültürüne ait çeşitli eserler ortaya çıkarılmıştı.

Lima çevresinde daha önce de Ychsma kültürüne ait çeşitli eserler ortaya çıkarılmıştı.

Peru Kültür Bakanlığı, kazıların devam ettiğini ve elde edilen eserlerin korunarak inceleneceğini açıkladı.

Peru Kültür Bakanlığı, kazıların devam ettiğini ve elde edilen eserlerin korunarak inceleneceğini açıkladı.

