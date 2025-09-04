https://anlatilaninotesi.com.tr/20250904/1099100611.html
Peru’da Ychsma kültürüne ait 800 yıllık arkeolojik kalıntılar bulundu
Lima’da yapılan kazılarda, M.S. 1200-1470 dönemine tarihlenen seramikler ve genç bireylere ait üç mezar ortaya çıkarıldı. Keşif, Ychsma kültürünün cenaze... 04.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-04T13:45+0300
2025-09-04T13:45+0300
2025-09-04T13:45+0300
peru
lima
2025
Lima’da yapılan kazılarda, M.S. 1200-1470 dönemine tarihlenen seramikler ve genç bireylere ait üç mezar ortaya çıkarıldı. Keşif, Ychsma kültürünün cenaze gelenekleri ve kentsel yaşamla uyumuna ışık tutuyor.
© AA / Klebher Vasquez
Peru’nun başkenti Lima’da gerçekleştirilen arkeolojik kazılarda, Ychsma kültürüne ait olduğu belirlenen önemli kalıntılar gün yüzüne çıkarıldı.
© AA / Klebher Vasquez
Arkeologlar, bölgede M.S. 1200 ile 1470 yılları arasına tarihlenen seramikler ile genç bireylere ait olduğu düşünülen üç mezar tespit etti.
© AA / Klebher Vasquez
Uzmanlara göre bu bulgular, yalnızca Ychsma kültürünün cenaze törenleri hakkında değil, aynı zamanda bu kültürün geleneklerinin Lima Vadisi’nin kentsel gelişimiyle nasıl iç içe geçtiğini anlamak açısından da kritik bilgiler sunuyor.
© AA / Klebher Vasquez
Lima çevresinde daha önce de Ychsma kültürüne ait çeşitli eserler ortaya çıkarılmıştı.
© AA / Klebher Vasquez
Peru Kültür Bakanlığı, kazıların devam ettiğini ve elde edilen eserlerin korunarak inceleneceğini açıkladı.
