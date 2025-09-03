https://anlatilaninotesi.com.tr/20250903/yabanci-plakali-araci-inceleyen-polisler-supheli-madde-nedeniyle--tedavi-altina-alindi-9-polisten-1099038752.html

Yabancı plakalı aracı inceleyen polisler şüpheli madde nedeniyle tedavi altına alındı: 9 polisten biri taburcu edildi

Yabancı plakalı aracı inceleyen polisler şüpheli madde nedeniyle tedavi altına alındı: 9 polisten biri taburcu edildi

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri otoyoldaki uygulama sırasında etkisi altında kaldıkları şüpheli maddeden dolayı... 03.09.2025

Bolu Valiliği'nin açıklamasına göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince dün Anadolu Otoyolu İstanbul istikameti üzerinde uygulama yapıldı ve bu sırada, yabancı plakalı bir araç durduruldu.Araçta yapılan kontrollerde, benzin deposunda bulunan şüpheli maddenin kokusundan etkilenen 9 polis Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.Yapılan açıklamaya göre 2 personel hayati tehlikesi bulunmamakla birlikte tedbiren gözlem amaçlı yoğun bakım ünitesinde, 3 personel serviste, 3 personel ise ayakta tedavileri devam etmekte olup, 1 personel taburcu edildi.Valiliğin açıklamasında "Konuyla ilgili gerekli adli ve idari işlemler başlatılmış olup, kamuoyuna gelişmeler hakkında ayrıca bilgi verilecektir. Olaydan etkilenen ve tedavileri devam eden personelimize acil şifalar diliyoruz" ifadeleri yer aldı.

