https://anlatilaninotesi.com.tr/20250903/yabanci-plakali-araci-inceleyen-polisler-supheli-madde-nedeniyle--tedavi-altina-alindi-9-polisten-1099038752.html
Yabancı plakalı aracı inceleyen polisler şüpheli madde nedeniyle tedavi altına alındı: 9 polisten biri taburcu edildi
Yabancı plakalı aracı inceleyen polisler şüpheli madde nedeniyle tedavi altına alındı: 9 polisten biri taburcu edildi
Sputnik Türkiye
Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri otoyoldaki uygulama sırasında etkisi altında kaldıkları şüpheli maddeden dolayı... 03.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-03T02:28+0300
2025-09-03T02:28+0300
2025-09-03T02:28+0300
bolu i̇l emniyet müdürlüğü
bolu valiliği
türki̇ye
polis
şüpheli
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/03/1099038844_0:153:3072:1881_1920x0_80_0_0_39a23ca80688730c0578558168b73e15.jpg
Bolu Valiliği'nin açıklamasına göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince dün Anadolu Otoyolu İstanbul istikameti üzerinde uygulama yapıldı ve bu sırada, yabancı plakalı bir araç durduruldu.Araçta yapılan kontrollerde, benzin deposunda bulunan şüpheli maddenin kokusundan etkilenen 9 polis Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.Yapılan açıklamaya göre 2 personel hayati tehlikesi bulunmamakla birlikte tedbiren gözlem amaçlı yoğun bakım ünitesinde, 3 personel serviste, 3 personel ise ayakta tedavileri devam etmekte olup, 1 personel taburcu edildi.Valiliğin açıklamasında "Konuyla ilgili gerekli adli ve idari işlemler başlatılmış olup, kamuoyuna gelişmeler hakkında ayrıca bilgi verilecektir. Olaydan etkilenen ve tedavileri devam eden personelimize acil şifalar diliyoruz" ifadeleri yer aldı.
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/03/1099038844_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_6b62e79bb8afc34230d1c434c4c4fa5f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
bolu i̇l emniyet müdürlüğü, bolu valiliği, polis, şüpheli
bolu i̇l emniyet müdürlüğü, bolu valiliği, polis, şüpheli
Yabancı plakalı aracı inceleyen polisler şüpheli madde nedeniyle tedavi altına alındı: 9 polisten biri taburcu edildi
Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri otoyoldaki uygulama sırasında etkisi altında kaldıkları şüpheli maddeden dolayı hastanede tedavi altına alındı.
Bolu Valiliği'nin açıklamasına göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince dün Anadolu Otoyolu İstanbul istikameti üzerinde uygulama yapıldı ve bu sırada, yabancı plakalı bir araç durduruldu.
Araçta yapılan kontrollerde, benzin deposunda bulunan şüpheli maddenin kokusundan etkilenen 9 polis Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yapılan açıklamaya göre 2 personel hayati tehlikesi bulunmamakla birlikte tedbiren gözlem amaçlı yoğun bakım ünitesinde, 3 personel serviste, 3 personel ise ayakta tedavileri devam etmekte olup, 1 personel taburcu edildi.
Valiliğin açıklamasında "Konuyla ilgili gerekli adli ve idari işlemler başlatılmış olup, kamuoyuna gelişmeler hakkında ayrıca bilgi verilecektir. Olaydan etkilenen ve tedavileri devam eden personelimize acil şifalar diliyoruz" ifadeleri yer aldı.