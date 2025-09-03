https://anlatilaninotesi.com.tr/20250903/sanliurfada-yolcu-otobusu-devrildi-cok-sayida-yarali-var-1099047881.html

Şanlıurfa'da yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var

Şanlıurfa'da yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var

Sputnik Türkiye

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde devrilen yolcu otobüsündeki 30 kişi yaralandı. 03.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-03T10:23+0300

2025-09-03T10:23+0300

2025-09-03T10:50+0300

türki̇ye

şanlıurfa

kaza

son dakika

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/03/1099048352_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0f1e7cacb66c7c4941da39e06718f90d.jpg

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde yolcu otobüsü devrildi.Yolcu otobüsü devrildiŞ.A. (59) idaresindeki 65 BJ 321 plakalı yolcu otobüsü, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Şanlıurfa-Gaziantep bölümü Suruç yol ayrımı yakınlarında devrildi.30 yaralı hastanelere sevk edildiKazada yaralanan 30 kişi, sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.Otobüs istikameti neresiydi?Van'dan hareket eden yolcu otobüsünün Hatay'a gittiği öğrenildi.1 yolcunun durumu ciddiŞanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, kazada yaralanan kişileri hastanede ziyaret ederek, durumları hakkında bilgi aldı.Şıldak, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, yolcu otobüsünün yoldan çıkarak devrilmesi sonucu 30 kişinin yaralandığını belirterek, "Yaralılarımız en hızlı şekilde hastanelere nakledilerek tedavi altına alınmıştır. 1 yolcu hariç yaralılarımızın genel sağlık durumları iyidir. Bütün yaralı vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

türki̇ye

şanlıurfa

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

şanlıurfa'da yolcu otobüsü devrildi: çok sayıda yaralı var