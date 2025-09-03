https://anlatilaninotesi.com.tr/20250903/sanliurfada-yolcu-otobusu-devrildi-cok-sayida-yarali-var-1099047881.html
Şanlıurfa'da yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var
Şanlıurfa'da yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde devrilen yolcu otobüsündeki 30 kişi yaralandı. 03.09.2025
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde yolcu otobüsü devrildi.Yolcu otobüsü devrildiŞ.A. (59) idaresindeki 65 BJ 321 plakalı yolcu otobüsü, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Şanlıurfa-Gaziantep bölümü Suruç yol ayrımı yakınlarında devrildi.30 yaralı hastanelere sevk edildiKazada yaralanan 30 kişi, sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.Otobüs istikameti neresiydi?Van'dan hareket eden yolcu otobüsünün Hatay'a gittiği öğrenildi.1 yolcunun durumu ciddiŞanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, kazada yaralanan kişileri hastanede ziyaret ederek, durumları hakkında bilgi aldı.Şıldak, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, yolcu otobüsünün yoldan çıkarak devrilmesi sonucu 30 kişinin yaralandığını belirterek, "Yaralılarımız en hızlı şekilde hastanelere nakledilerek tedavi altına alınmıştır. 1 yolcu hariç yaralılarımızın genel sağlık durumları iyidir. Bütün yaralı vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.
Şanlıurfa'da yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var
10:23 03.09.2025 (güncellendi: 10:50 03.09.2025)
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde devrilen yolcu otobüsündeki 30 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde yolcu otobüsü devrildi.
Ş.A. (59) idaresindeki 65 BJ 321 plakalı yolcu otobüsü, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Şanlıurfa-Gaziantep bölümü Suruç yol ayrımı yakınlarında devrildi.
30 yaralı hastanelere sevk edildi
Kazada yaralanan 30 kişi, sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Otobüs istikameti neresiydi?
Van'dan hareket eden yolcu otobüsünün Hatay'a gittiği öğrenildi.
Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, kazada yaralanan kişileri hastanede ziyaret ederek, durumları hakkında bilgi aldı.
Şıldak, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, yolcu otobüsünün yoldan çıkarak devrilmesi sonucu 30 kişinin yaralandığını belirterek, "Yaralılarımız en hızlı şekilde hastanelere nakledilerek tedavi altına alınmıştır. 1 yolcu hariç yaralılarımızın genel sağlık durumları iyidir. Bütün yaralı vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.