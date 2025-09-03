Türkiye
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Lavrov: Biz görüşmelerin devam etmesini umuyoruz
Lavrov: Biz görüşmelerin devam etmesini umuyoruz
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova'nın Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelerin devam etmesini beklediğini söyledi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova’nın Ukrayna ile yürütülen müzakerelerin devam etmesini beklediğini ve heyet başkanlarının doğrudan temas halinde olduğunu belirtti. Lavrov, yaptığı açıklamada, şöyle konuştu:Lavrov, Ukrayna krizinin barışçıl yollarla çözülmesinin Rusya için öncelik olmaya devam ettiğini vurguladı.Ayrıca Lavrov, "Donbass’ta insanları kurtarmaya yönelik özel askeri operasyonun başlamasının ardından Kiev müzakereler talep etti ve biz derhal kabul ettik. Görüşmeler Şubat–Nisan 2022’de önce Belarus’ta, sonra Türkiye’de yapıldı. Hatta çatışmanın barışçıl sona erdirilmesine dair anlaşmalar ön protokollerle imzalanmaya yakındı ancak Kiev rejimi, Batılı danışmanlarının tavsiyesi üzerine barış anlaşmasını imzalamaktan vazgeçti ve çatışmayı sürdürmeyi seçti" ifadelerini kullandı.Konuşmasında Lavrov, Ukrayna’da kalıcı barışın sağlanabilmesi için çatışmanın temel nedenlerinin ortadan kaldırılması gerektiğini vurgulayarak, Rusya’nın güvenliğine yönelik tehditlerin ortadan kaldırılması gerektiğini açıkladı.Lavrov, yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:Lavrov, insani ve hukuki boyutun da önemine dikkat çekti: Açıklamalarında Lavrov, Rusya’nın Eylül ayında BM Genel Kurulu’nun 80. oturumu kapsamında düzenlenecek yüksek düzeyli hafta boyunca Filistin meselesinin çözümünü sağlamak için çalışacağını açıkladı. Lavrov, Rusya’nın bu konuda kendi görüşünü paylaşan ülkelerle birlikte hareket edeceğini belirterek, şöyle konuştu:Lavrov, bu anlayışla Rusya’nın 28-30 Temmuz tarihlerinde New York’ta düzenlenen Orta Doğu Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferansı’nda aktif rol aldığını hatırlatarak, "Bu formatta çalışmalar, BM Genel Kurulu’nun 80. oturumu sırasında düzenlenecek yüksek düzeyli haftada devam edecek. Biz, kendi görüşünü paylaşan ülkelerle birlikte, Filistin meselesinin müzakere yoluyla çözümü için gerekli ortamın oluşturulmasına yönelik gerilimi azaltma çalışmalarını sürdüreceğiz. Bu kapsamda Endonezyalı ortaklarımızla yakın iş birliğini devam ettirmeyi hedefliyoruz” dedi.
Abone ol
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova'nın Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelerin devam etmesini beklediğini söyledi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova’nın Ukrayna ile yürütülen müzakerelerin devam etmesini beklediğini ve heyet başkanlarının doğrudan temas halinde olduğunu belirtti.
Lavrov, yaptığı açıklamada, şöyle konuştu:
"Bu yılın baharında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in inisiyatifiyle Rusya ile Ukrayna arasında doğrudan görüşmeler yeniden başlatıldı. İstanbul’da üç tur görüşme gerçekleştirildi ve bu süreçte insani konulardaesir değişimleri, cenazelerin iadesi gibi belirli bir ilerleme kaydedildi. Ayrıca her taraf, çatışmanın sona erdirilmesine ilişkin kendi vizyonunu ortaya koydu. Heyet başkanları doğrudan iletişim halinde ve biz görüşmelerin devam etmesini umuyoruz"
Lavrov, Ukrayna krizinin barışçıl yollarla çözülmesinin Rusya için öncelik olmaya devam ettiğini vurguladı.
Ayrıca Lavrov, "Donbass’ta insanları kurtarmaya yönelik özel askeri operasyonun başlamasının ardından Kiev müzakereler talep etti ve biz derhal kabul ettik. Görüşmeler Şubat–Nisan 2022’de önce Belarus’ta, sonra Türkiye’de yapıldı. Hatta çatışmanın barışçıl sona erdirilmesine dair anlaşmalar ön protokollerle imzalanmaya yakındı ancak Kiev rejimi, Batılı danışmanlarının tavsiyesi üzerine barış anlaşmasını imzalamaktan vazgeçti ve çatışmayı sürdürmeyi seçti" ifadelerini kullandı.
Konuşmasında Lavrov, Ukrayna’da kalıcı barışın sağlanabilmesi için çatışmanın temel nedenlerinin ortadan kaldırılması gerektiğini vurgulayarak, Rusya’nın güvenliğine yönelik tehditlerin ortadan kaldırılması gerektiğini açıkladı.
Lavrov, yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
“Prensip olarak açıktır ki, çatışmanın temel nedenleri ortadan kaldırılmadan sürdürülebilir bir barış mümkün değildir. Bu nedenler arasında NATO’nun genişlemesi ve Ukrayna’nın bu saldırgan askeri bloğa dahil edilmeye çalışılması sonucu ortaya çıkan Rusya güvenliği tehditleri yer almaktadır. Bu tehditler ortadan kaldırılmalıdır. Ayrıca Rusya ve Ukrayna için yeni bir güvenlik garanti sistemi oluşturulmalı ve bu, Avrasya’da eşit ve bölünmez güvenlik temelinde kıta çapında bir mimarinin parçası olmalıdır”
Lavrov, insani ve hukuki boyutun da önemine dikkat çekti:
“En az bunun kadar önemli olan, Kiev rejiminin kontrolünde kalan bölgelerde insan haklarının yeniden tesis edilmesi ve korunmasıdır. Bu rejim, Rusya, Ruslar ve Rusça konuşanlar ile ilgili her şeyi yok etmeye çalışıyor; Rus dili, kültürü, gelenekleri, kanonik Ortodoks inancı ve Rusça medyayı hedef alıyor. Bugün Ukrayna, nüfusun önemli bir kesiminin dilinin yasal olarak yasaklandığı tek ülkedir"
Açıklamalarında Lavrov, Rusya’nın Eylül ayında BM Genel Kurulu’nun 80. oturumu kapsamında düzenlenecek yüksek düzeyli hafta boyunca Filistin meselesinin çözümünü sağlamak için çalışacağını açıkladı.
Lavrov, Rusya’nın bu konuda kendi görüşünü paylaşan ülkelerle birlikte hareket edeceğini belirterek, şöyle konuştu:
Filistin halkının meşru özlemlerinin ve kendi kaderini tayin etme hakkının gerçekleştirilmesi, Arap-İsrail çatışmasının çözümünde vazgeçilmez bir koşuldur. Bu sağlanmadan, İsrail’in güvenliğinin uzun vadeli ve gerçekçi bir şekilde temin edilmesini hayal etmek neredeyse imkansızdır. Rusya ve diğer sorumlu devletler de bu konuda samimi bir ilgiye sahiptir
Lavrov, bu anlayışla Rusya’nın 28-30 Temmuz tarihlerinde New York’ta düzenlenen Orta Doğu Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferansı’nda aktif rol aldığını hatırlatarak, "Bu formatta çalışmalar, BM Genel Kurulu’nun 80. oturumu sırasında düzenlenecek yüksek düzeyli haftada devam edecek. Biz, kendi görüşünü paylaşan ülkelerle birlikte, Filistin meselesinin müzakere yoluyla çözümü için gerekli ortamın oluşturulmasına yönelik gerilimi azaltma çalışmalarını sürdüreceğiz. Bu kapsamda Endonezyalı ortaklarımızla yakın iş birliğini devam ettirmeyi hedefliyoruz” dedi.
