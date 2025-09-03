https://anlatilaninotesi.com.tr/20250903/lavrov-biz-gorusmelerin-devam-etmesini-umuyoruz-1099039220.html

Lavrov: Biz görüşmelerin devam etmesini umuyoruz

Lavrov: Biz görüşmelerin devam etmesini umuyoruz

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova'nın Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelerin devam etmesini beklediğini söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova’nın Ukrayna ile yürütülen müzakerelerin devam etmesini beklediğini ve heyet başkanlarının doğrudan temas halinde olduğunu belirtti. Lavrov, yaptığı açıklamada, şöyle konuştu:Lavrov, Ukrayna krizinin barışçıl yollarla çözülmesinin Rusya için öncelik olmaya devam ettiğini vurguladı.Ayrıca Lavrov, "Donbass’ta insanları kurtarmaya yönelik özel askeri operasyonun başlamasının ardından Kiev müzakereler talep etti ve biz derhal kabul ettik. Görüşmeler Şubat–Nisan 2022’de önce Belarus’ta, sonra Türkiye’de yapıldı. Hatta çatışmanın barışçıl sona erdirilmesine dair anlaşmalar ön protokollerle imzalanmaya yakındı ancak Kiev rejimi, Batılı danışmanlarının tavsiyesi üzerine barış anlaşmasını imzalamaktan vazgeçti ve çatışmayı sürdürmeyi seçti" ifadelerini kullandı.Konuşmasında Lavrov, Ukrayna’da kalıcı barışın sağlanabilmesi için çatışmanın temel nedenlerinin ortadan kaldırılması gerektiğini vurgulayarak, Rusya’nın güvenliğine yönelik tehditlerin ortadan kaldırılması gerektiğini açıkladı.Lavrov, yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:Lavrov, insani ve hukuki boyutun da önemine dikkat çekti: Açıklamalarında Lavrov, Rusya’nın Eylül ayında BM Genel Kurulu’nun 80. oturumu kapsamında düzenlenecek yüksek düzeyli hafta boyunca Filistin meselesinin çözümünü sağlamak için çalışacağını açıkladı. Lavrov, Rusya’nın bu konuda kendi görüşünü paylaşan ülkelerle birlikte hareket edeceğini belirterek, şöyle konuştu:Lavrov, bu anlayışla Rusya’nın 28-30 Temmuz tarihlerinde New York’ta düzenlenen Orta Doğu Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferansı’nda aktif rol aldığını hatırlatarak, "Bu formatta çalışmalar, BM Genel Kurulu’nun 80. oturumu sırasında düzenlenecek yüksek düzeyli haftada devam edecek. Biz, kendi görüşünü paylaşan ülkelerle birlikte, Filistin meselesinin müzakere yoluyla çözümü için gerekli ortamın oluşturulmasına yönelik gerilimi azaltma çalışmalarını sürdüreceğiz. Bu kapsamda Endonezyalı ortaklarımızla yakın iş birliğini devam ettirmeyi hedefliyoruz” dedi.

