e-Devlet’ten "Elektrik Arıza İhbar Uygulaması"

e-Devlet’te yeni başlatılan elektrik arıza ihbar uygulamasını pozitif bir gelişme gibi gösterebilirler ama ben bunu öyle görmüyorum. Çünkü Türkiye’de elektrik üretiminin neredeyse tamamı, dağıtımın da yüzde yüzü özel sektörün elinde. Devletin elinde kalan tek şey iletim hatları, onu da stratejik olduğu için özelleştirmiyorlar. Dolayısıyla bu uygulamanın amacı vatandaşa kolaylık sağlamak değil, kaçak elektrik kullanımını yurttaşın ihbar etmesine zemin hazırlamak diye düşünüyorum.

Bugün e-Devlet’te açılan ikon üzerinden insanlar komşularını, akrabalarını, yan sokaktaki mahalleyi kaçak elektrik kullanıyor diye bildirebilecek. Elektrik dağıtım şirketleri hiçbir şekilde zarar etmiyor, kayıp kaçak oranı arttıkça bunu kayıp-kaçak bedeli adı altında bizim faturalarımıza yansıtıyorlar. Bu yüzden elektrik fiyatlarına zam yapılmadığı halde faturalar kabarıyor, 10 bin liralık fatura birden 13 bin liraya çıkabiliyor. Devlet de bunun enflasyona dönüşmesini engellemek için vatandaşı devreye sokuyor.