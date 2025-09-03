Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SEYİR HALİ
Ali Çağatay, her sabah Türkiye ve dünya gündemiyle, radyo mikrofonunun başına geçiyor. Son dakika haberleri, gazete manşetleri, köşe yazıları, canlı bağlantılar ve çok daha fazlası bu programda.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250903/e-devletten-elektrik-ariza-ihbar-uygulamasi-1099045745.html
e-Devlet’ten "Elektrik Arıza İhbar Uygulaması"
e-Devlet’ten "Elektrik Arıza İhbar Uygulaması"
Sputnik Türkiye
e-Devlet Kapısı, "Elektrik Arıza İhbar Uygulaması"nın hizmete başladığını duyurdu. 03.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-03T09:24+0300
2025-09-03T09:42+0300
seyi̇r hali̇
haberler
türkiye
tedaş
radyo sputnik
radyo
radyo
ali çağatay
seyir hali
elektrik
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/12/1098659610_1:0:710:399_1920x0_80_0_0_226eaacb777ae329e3d4671fcfe48bf6.jpg
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı himayesinde, Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ (TEDAŞ) tarafından yapılan açıklamaya göre, elektrik kesintileri, arızaları ve sokak aydınlatma sorunlarını bildirmek isteyen vatandaşlar, e-Devlet üzerinden hızlı ve güvenli şekilde ihbarda bulunabilecek.Gazeteci Ali Çağatay, Radyo Sputnik’te yayınlanan Seyir Hali programında "Elektrik Arıza İhbar Uygulaması" hakkında konuştu.Çağatay, uygulama hakkında şunları söyledi:
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Ali Çağatay
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg
Ali Çağatay
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/12/1098659610_178:0:710:399_1920x0_80_0_0_326ac370a473f79895dec7595e5c9079.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
haberler, türkiye, tedaş, radyo sputnik, radyo, radyo, ali çağatay, seyir hali, elektrik
haberler, türkiye, tedaş, radyo sputnik, radyo, radyo, ali çağatay, seyir hali, elektrik

e-Devlet’ten "Elektrik Arıza İhbar Uygulaması"

09:24 03.09.2025 (güncellendi: 09:42 03.09.2025)
seyir hali
seyir hali - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2025
Abone ol
Ali Çağatay - Sputnik Türkiye
Ali Çağatay
Tüm yazılar
e-Devlet Kapısı, "Elektrik Arıza İhbar Uygulaması"nın hizmete başladığını duyurdu.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı himayesinde, Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ (TEDAŞ) tarafından yapılan açıklamaya göre, elektrik kesintileri, arızaları ve sokak aydınlatma sorunlarını bildirmek isteyen vatandaşlar, e-Devlet üzerinden hızlı ve güvenli şekilde ihbarda bulunabilecek.
Gazeteci Ali Çağatay, Radyo Sputnik’te yayınlanan Seyir Hali programında "Elektrik Arıza İhbar Uygulaması" hakkında konuştu.

Çağatay, uygulama hakkında şunları söyledi:

e-Devlet’te yeni başlatılan elektrik arıza ihbar uygulamasını pozitif bir gelişme gibi gösterebilirler ama ben bunu öyle görmüyorum. Çünkü Türkiye’de elektrik üretiminin neredeyse tamamı, dağıtımın da yüzde yüzü özel sektörün elinde. Devletin elinde kalan tek şey iletim hatları, onu da stratejik olduğu için özelleştirmiyorlar. Dolayısıyla bu uygulamanın amacı vatandaşa kolaylık sağlamak değil, kaçak elektrik kullanımını yurttaşın ihbar etmesine zemin hazırlamak diye düşünüyorum.

Bugün e-Devlet’te açılan ikon üzerinden insanlar komşularını, akrabalarını, yan sokaktaki mahalleyi kaçak elektrik kullanıyor diye bildirebilecek. Elektrik dağıtım şirketleri hiçbir şekilde zarar etmiyor, kayıp kaçak oranı arttıkça bunu kayıp-kaçak bedeli adı altında bizim faturalarımıza yansıtıyorlar. Bu yüzden elektrik fiyatlarına zam yapılmadığı halde faturalar kabarıyor, 10 bin liralık fatura birden 13 bin liraya çıkabiliyor. Devlet de bunun enflasyona dönüşmesini engellemek için vatandaşı devreye sokuyor.

Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала