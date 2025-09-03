CHP’li Suat Özçağdaş: ‘İktidarla iş birliği yapanlarla yolumuza devam etmeyeceğiz’

“Mesele çok basit, yasamızda olmayan bir yetki iktidar yargısı tarafından kullanılmış durumda. Bundan medet umuluyor çünkü Cumhuriyet Halk Partisi ile mücadele edilemiyor. Dolayısıyla böyle bir darbeye ihtiyaçları var. İstanbul İl Başkanımız ve yönetimimiz çok başarılı arkadaşlarımız. Hukuken tamamen yok hükmünde olan bir karara uyarak buradan kendine bir vazife biçerek ben geliyorum, partiliyim diye kimseye dedirtmeyiz. Herhangi bir CHP’li AK Parti’nin siyasallaşmış yargısıyla iş birliği yaparsa söylediği anda kendisiyle ilgili işlemi başlatıp göndeririz. Gürsel Tekin geçtiğimiz yıl aday gösterilmediği için istifa ettiğini kamuoyuyla paylaşmış birisi. İstifa ettiğini söylemiş ama onu bile yapmamış bir kişi. Eğer diğer dört kişi de kayyum görevini kabul ederse onlar da gidecek. CHP üyesi olmayan hiç kimse de CHP’de bir görevi alamaz. İsimlerin bir önemi yok, önemli olan bu görevi kabul eden kim olursa olsun aynı gün aynı işleme tabi tutulacak olması. Dün Beykoz Belediye Başkanımız Alaattin Köseler’in davasındaydım, şimdi Çağlayan Adliyesi’ne 13 tutuklu gencimizin duruşmasına gidiyorum. Kariyerist eğilimlerle iktidarla iş birliği yapanlarla değil, bu ülkenin çocuklarına sahip çıkanlarla yolumuza devam edeceğiz.”