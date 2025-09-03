CHP’li Suat Özçağdaş: ‘İktidarla iş birliği yapanlarla yolumuza devam etmeyeceğiz’
yeri ve zamanı
Abone ol
Gazeteci Güçlü Özgan’ın Radyo Sputnik’te hazırlayıp sunduğu Yeri ve Zamanı programına konuk olan CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, Gürsel Tekin'in CHP İstanbul il yönetimine kayyum olarak atanmasını değerlendirdi.
CHP'nin İstanbul Kongresi, açılan dava sonucu mahkeme tarafından iptal edildi. CHP İl Başkanlığına ise Gürsel Tekin kayyum olarak atandı.
CHP lideri Özgür Özel, CHP İstanbul il yönetiminin görevden uzaklaştırılmasının ardından kayyum olarak atanan Gürsel Tekin'in partiden ihraç edildiğini duyurdu.
Güçlü Özgan’la Yeri ve Zamanı’na konuk olan CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, konuyla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:
“Bu karar Türkiye’de tüm seçim hukukunu yasaklayan bir karar. Böyle bir karar alınması söz konusu olursa seçim hukukuna gerek kalmaz. Örneğin bir vatandaşımız dava açıp referanduma karşı kaygılarım var, mühürsüz oylar kabul edildi der, bir bakmışsınız referandum tüm sonuçlarıyla ortadan kalkmış. Seçim hukukunun basit bir mantığı var, bir seçim yapıldığında belirli bir süreyle itiraz mekanizmaları vardır. Bu ilk kez denenmedi. 10 tane dava var, bunlardan 6 tanesi zamanı geçmiş bitmiş kurultaya yönelik, 4 tanesi İstanbul İl Kongresi’ne yönelikti. İstanbul’daki dördüncü mahkeme dün bu kararı verdi. Akıl almaz kararlar var, bu kabul edilebilecek bir şey değil. Hukuk yoluyla ve siyaseten bununla mücadele etmeye devam edeceğiz.”
‘Bir CHP’li AK Parti’nin siyasallaşmış yargısıyla iş birliği yaparsa işlemi başlatıp göndeririz’
“Mesele çok basit, yasamızda olmayan bir yetki iktidar yargısı tarafından kullanılmış durumda. Bundan medet umuluyor çünkü Cumhuriyet Halk Partisi ile mücadele edilemiyor. Dolayısıyla böyle bir darbeye ihtiyaçları var. İstanbul İl Başkanımız ve yönetimimiz çok başarılı arkadaşlarımız. Hukuken tamamen yok hükmünde olan bir karara uyarak buradan kendine bir vazife biçerek ben geliyorum, partiliyim diye kimseye dedirtmeyiz. Herhangi bir CHP’li AK Parti’nin siyasallaşmış yargısıyla iş birliği yaparsa söylediği anda kendisiyle ilgili işlemi başlatıp göndeririz. Gürsel Tekin geçtiğimiz yıl aday gösterilmediği için istifa ettiğini kamuoyuyla paylaşmış birisi. İstifa ettiğini söylemiş ama onu bile yapmamış bir kişi. Eğer diğer dört kişi de kayyum görevini kabul ederse onlar da gidecek. CHP üyesi olmayan hiç kimse de CHP’de bir görevi alamaz. İsimlerin bir önemi yok, önemli olan bu görevi kabul eden kim olursa olsun aynı gün aynı işleme tabi tutulacak olması. Dün Beykoz Belediye Başkanımız Alaattin Köseler’in davasındaydım, şimdi Çağlayan Adliyesi’ne 13 tutuklu gencimizin duruşmasına gidiyorum. Kariyerist eğilimlerle iktidarla iş birliği yapanlarla değil, bu ülkenin çocuklarına sahip çıkanlarla yolumuza devam edeceğiz.”