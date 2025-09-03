Türkiye
MUSTAFA HOŞ İLE YOL ARKADAŞI
Haberler değişiyor, koşullar değişiyor, gündem değişiyor. Ekonomi, sağlık, eğitim, siyaset...Mustafa Hoş, hafta içi her gün 17.30 - 19.00 saatleri arasında gündemden haberlerle ve haftanın öne çıkan başlıklarıyla Radyo Sputnik'te dinleyicilerle buluşuyor.
CHP'li Günaydın'dan Gürsel Tekin'e çok sert sözler
CHP'li Günaydın'dan Gürsel Tekin'e çok sert sözler
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Anayasa Hukukçusu Volkan Aslan ve Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Çervatoğlu Tok oldu.
Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, CHP İstanbul İl yönetimine yapılan kayyum atamasını değerlendirirken; Anayasa Hukukçusu Volkan Aslan da İstanbul İl Kongresi'nin iptal kararını yorumladı. Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Çervatoğlu ise Artvin'de ağaçları korurken katledilen Reşit Kibar'ın anması hakkında konuştu.
Mustafa Hoş
Mustafa Hoş
CHP'li Günaydın'dan Gürsel Tekin'e çok sert sözler

Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Anayasa Hukukçusu Volkan Aslan ve Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Çervatoğlu Tok oldu.
Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, CHP İstanbul İl yönetimine yapılan kayyum atamasını değerlendirirken; Anayasa Hukukçusu Volkan Aslan da İstanbul İl Kongresi’nin iptal kararını yorumladı. Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Çervatoğlu ise Artvin'de ağaçları korurken katledilen Reşit Kibar’ın anması hakkında konuştu.

'Derdinin başka yerde olduğunu biz biliyoruz'

Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, CHP İstanbul İl yönetimine yapılan kayyum atamasını şu sözlerle değerlendirdi:

Birkaç şeyi aydınlığa kavuşturalım. Gürsel Tekin'in CNN'e konuşmasını son derece doğal görüyorum. Artık konuşacağı kanal CNN'dir. Demek ki ona o binaya girmelisin demişler. O binada Cumhuriyet Halk Partililer var, milletvekilleri orada. Onlar karşılayacak, halk orada. Merkez Yönetim Kurulu, kendisini tedbirli olarak yüksek disiplin kuruluna sevk etti. Gürsel Tekin'in ihraç edilip edilmeyeceğine YDK karar verecek. Bunu yaparken de kendisinin savunması alınacak. AKP yargısının faaliyeti sonrasında neden kayyumluk görevini üstlendiğine yönelik bir açıklaması olacaktır. YDK buna göre karar verecek. An itibariyle üyelikten kaynaklanan faaliyetlerde bulunamaz. MYK tedbirli olarak sevk etti. Gürsel Tekin herhangi bir CHP'lilikten kaynaklanan faaliyette bulunamaz. 2024'ün 31 Mart'ı öncesinde Kadıköy Belediye Başkanı olmak istedi kendisi, olamayınca CHP'ye her şeyi söylemeye başladı. Yerel seçimlerde oy vermediğini kendi ağzıyla ifade etti. Sonra başka bir parti kuracağını söyledi, arkasından istifa ettiğini söyledi. Dün itibariyle aidat ödediği anlaşıldı. Tüm bunlar gayet yakışır diyen varsa sorun yok, o tartışmaya girmem. Ancak tutarlı bir siyasi çizgi elde edilemeceği açık. Eğer siz Ekim 2023'te yapılan kongreyi aradan 2 yıl geçtikten sonra Eylül 2025'te iptal etmeye yeltenirseniz, bu Türkiye'de çok partili hayatın ve seçim hukukunun yok olduğu anlamına gelir. Bu kararla mahkemenin canı istediğini seçilmiş olanı görevden alma, canı istediğini oraya atama gibi bir yetkisinin olduğu söylenebilir durumda olamaz, böyle bir görevi ve yetkisi yoktur. Asliye Hukuk Mahkemesi görev ve yetki gaspı yapmıştır. İstanbul kurultay delegeleri gelmesinler, onların dışındaki delegelerle olağanüstü CHP kurultayını toplayalım, siz ne zaman beğenecekseniz o zaman yapalım, haydi karşımızı çıkın. Canınız mutlak butlan kararı mı vermek istiyor? Bunları yaparsanız dünyanın en büyük hukuk skandalına imza atarsınız ama sizden her şey beklenir. Eğer bunun altında kalacağımızı düşünüyorsanız bizi hiç tanımıyorsunuz. Ya bil yol bulacak ya bir yol açacağız. Bizi dinleyenler kaygılanmasın. Buraya gelenler '30 gün içinde seçime götüeceğim' demiyor. 'Partiyi iktidar yapacağız' diyor. Partiyi iktidar yapanlar yönetimde zaten, partiyi yüzde 40'a çıkardılar. Sen 30 gün içinde seçim yapacağım diyor musun demiyorsun çünkü derdin orada değil. Derdinin başka yerde olduğunu biz biliyoruz.

