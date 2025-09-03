Kaçkar Dağları’nın incisi: Avusor Yaylası ve Gölü büyüleyici manzarasıyla dikkat çekiyor

Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinde, Kaçkar Dağları’nın zirvesinde konumlanan Avusor Yaylası ve Avusor Gölü, doğal güzellikleriyle bölgenin en dikkat çeken turistik noktalarından biri olarak öne çıkıyor.
Yaklaşık 2 bin 700 metre rakımda yer alan Avusor Gölü, Kemerli Kaçkar Dağı’nın eteklerinde ziyaretçilerini karşılıyor.
Yayladan ortalama 3 kilometrelik yürüyüş rotasıyla ulaşılabilen göl, özellikle doğa yürüyüşleri ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.
Kaçkarların yüksek zirvelerinde yer alan göl ve çevresindeki yayla, yeşilin, serin havanın ve huzurlu atmosferin bir araya geldiği eşsiz bir manzara sunuyor.
Özellikle yaz aylarında yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası haline gelen Avusor Yaylası, Karadeniz’in doğa turizmi açısından en değerli duraklarından biri kabul ediliyor.
Bölgeye gelen ziyaretçiler, sadece gölün eşsiz güzellikleriyle değil, aynı zamanda Kaçkar Dağları’nın vadilerinde uzanan doğal yürüyüş rotalarıyla da unutulmaz bir deneyim yaşıyor.
