Türkiye
Yılın Astronomi Fotoğrafçısı Yarışmasının finalistleri - Sputnik Türkiye, 1920
MULTİMEDYA
Politika, uluslararası ilişkiler, bilim, magazin, tarih, sanat gibi farklı alanlarda hazırlanan fotoğraf galerisi, video galerisi, infografik, hareketli grafik ve karikatürler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250903/1099056814.html
Kaçkar Dağları’nın incisi: Avusor Yaylası ve Gölü büyüleyici manzarasıyla dikkat çekiyor
Kaçkar Dağları’nın incisi: Avusor Yaylası ve Gölü büyüleyici manzarasıyla dikkat çekiyor
Sputnik Türkiye
Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinde, 2.700 metre rakımda yer alan Avusor Yaylası ve Avusor Gölü, Kaçkar Dağları’nın eşsiz doğasında ziyaretçilerine unutulmaz bir... 03.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-03T12:34+0300
2025-09-03T12:34+0300
multi̇medya
fotoğraf
fotoğraf
rize
çamlıhemşin
avusor yaylası
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/03/1099055747_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_e9dbabe51ab832e3f983ab72a4e1c6c4.jpg
rize
çamlıhemşin
avusor yaylası
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/03/1099055747_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_01ce3e4757aca14a82986632db8e0a4a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
фото, fotoğraf, fotoğraf, rize, çamlıhemşin, avusor yaylası
фото, fotoğraf, fotoğraf, rize, çamlıhemşin, avusor yaylası

Kaçkar Dağları’nın incisi: Avusor Yaylası ve Gölü büyüleyici manzarasıyla dikkat çekiyor

12:34 03.09.2025
Abone ol
Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinde, 2.700 metre rakımda yer alan Avusor Yaylası ve Avusor Gölü, Kaçkar Dağları’nın eşsiz doğasında ziyaretçilerine unutulmaz bir deneyim sunuyor. Göl, yayladan 3 kilometrelik yürüyüş rotasıyla ulaşılabilen doğa harikası bir nokta.
© AA / Ali Kemal Atik

Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinde, Kaçkar Dağları’nın zirvesinde konumlanan Avusor Yaylası ve Avusor Gölü, doğal güzellikleriyle bölgenin en dikkat çeken turistik noktalarından biri olarak öne çıkıyor.

Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinde, Kaçkar Dağları’nın zirvesinde konumlanan Avusor Yaylası ve Avusor Gölü, doğal güzellikleriyle bölgenin en dikkat çeken turistik noktalarından biri olarak öne çıkıyor. - Sputnik Türkiye
1/6
© AA / Ali Kemal Atik

Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinde, Kaçkar Dağları’nın zirvesinde konumlanan Avusor Yaylası ve Avusor Gölü, doğal güzellikleriyle bölgenin en dikkat çeken turistik noktalarından biri olarak öne çıkıyor.

© AA / Ali Kemal Atik

Yaklaşık 2 bin 700 metre rakımda yer alan Avusor Gölü, Kemerli Kaçkar Dağı’nın eteklerinde ziyaretçilerini karşılıyor.

Yaklaşık 2 bin 700 metre rakımda yer alan Avusor Gölü, Kemerli Kaçkar Dağı’nın eteklerinde ziyaretçilerini karşılıyor. - Sputnik Türkiye
2/6
© AA / Ali Kemal Atik

Yaklaşık 2 bin 700 metre rakımda yer alan Avusor Gölü, Kemerli Kaçkar Dağı’nın eteklerinde ziyaretçilerini karşılıyor.

© AA / Ali Kemal Atik

Yayladan ortalama 3 kilometrelik yürüyüş rotasıyla ulaşılabilen göl, özellikle doğa yürüyüşleri ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.

Yayladan ortalama 3 kilometrelik yürüyüş rotasıyla ulaşılabilen göl, özellikle doğa yürüyüşleri ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor. - Sputnik Türkiye
3/6
© AA / Ali Kemal Atik

Yayladan ortalama 3 kilometrelik yürüyüş rotasıyla ulaşılabilen göl, özellikle doğa yürüyüşleri ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.

© AA / Ali Kemal Atik

Kaçkarların yüksek zirvelerinde yer alan göl ve çevresindeki yayla, yeşilin, serin havanın ve huzurlu atmosferin bir araya geldiği eşsiz bir manzara sunuyor.

Kaçkarların yüksek zirvelerinde yer alan göl ve çevresindeki yayla, yeşilin, serin havanın ve huzurlu atmosferin bir araya geldiği eşsiz bir manzara sunuyor. - Sputnik Türkiye
4/6
© AA / Ali Kemal Atik

Kaçkarların yüksek zirvelerinde yer alan göl ve çevresindeki yayla, yeşilin, serin havanın ve huzurlu atmosferin bir araya geldiği eşsiz bir manzara sunuyor.

© AA / Ali Kemal Atik

Özellikle yaz aylarında yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası haline gelen Avusor Yaylası, Karadeniz’in doğa turizmi açısından en değerli duraklarından biri kabul ediliyor.

Özellikle yaz aylarında yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası haline gelen Avusor Yaylası, Karadeniz’in doğa turizmi açısından en değerli duraklarından biri kabul ediliyor. - Sputnik Türkiye
5/6
© AA / Ali Kemal Atik

Özellikle yaz aylarında yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası haline gelen Avusor Yaylası, Karadeniz’in doğa turizmi açısından en değerli duraklarından biri kabul ediliyor.

© AA / Ali Kemal Atik

Bölgeye gelen ziyaretçiler, sadece gölün eşsiz güzellikleriyle değil, aynı zamanda Kaçkar Dağları’nın vadilerinde uzanan doğal yürüyüş rotalarıyla da unutulmaz bir deneyim yaşıyor.

Bölgeye gelen ziyaretçiler, sadece gölün eşsiz güzellikleriyle değil, aynı zamanda Kaçkar Dağları’nın vadilerinde uzanan doğal yürüyüş rotalarıyla da unutulmaz bir deneyim yaşıyor. - Sputnik Türkiye
6/6
© AA / Ali Kemal Atik

Bölgeye gelen ziyaretçiler, sadece gölün eşsiz güzellikleriyle değil, aynı zamanda Kaçkar Dağları’nın vadilerinde uzanan doğal yürüyüş rotalarıyla da unutulmaz bir deneyim yaşıyor.

Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала