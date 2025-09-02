Prof. Dr. Ahmet Saltık: ‘Dünya son yılların en yaygın kolera salgınıyla karşı karşıya’

“Kolera başlıca kirlenmiş sular ve yiyecek maddeleriyle bulaşıyor. Yakın temas içinde bulunduğu insanlara da geçebilir. Su hijyeni ve insanların eğitimi sağlanırsa bu bir küresel epidemiye dönüşmez. 4 milyarın üstünde insan standart yaşam koşullarına sahip değil. Türkiye özelinde ise 87 milyon resmi nüfus ve 10 milyonu aşkın göçmen nüfus var. Dünyadaki bin insandan 12’si Türkiye’de yaşıyor. Ama Türkiye küresel nüfus içindeki payının yarısı kadar su kaynağına sahip. Her doğan bebek haliyle su gereksinimi içinde. Artık dünya kaynakları bunu kaldıramıyor. Covid salgını döneminde evde kaldığımızda dünyanın pek çok yerinde doğa kendini yeniledi. Türkiye transit bir coğrafya olduğu için her gün yüz binlerce insan gidip geliyor. Su fiyatları çok pahalı, biz iki kişilik bir aileyiz ve suyu çok dikkatli kullanıyoruz. Ancak her ay su faturamız bir öncekinden pahalı geliyor. Kolera aşısı yeni geliştirildi, iki doz yapılması gerekiyor. Çok yüksek bir koruyuculuğu yok ama hiç olmazsa salgınları geciktirici bir aşı bu. Özellikle salgın bölgelerinde tek doza düşürülmek zorunda kalındı”