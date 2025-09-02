Musandam Yarımadası'nın mercan bahçeleri: Umman’ın su altı hazinesi

Umman’ın kuzeyinde yer alan Musandam Yarımadası, eşsiz coğrafi yapısıyla sadece doğa tutkunlarını değil, deniz araştırmacılarını da kendine çekiyor.
Bölgenin dik yamaçlarla çevrili fiyortları kadar dikkat çeken bir diğer özelliği ise su altındaki mercangillerin oluşturduğu canlı bahçeler.
Musandam’daki mercan resifleri, yüzlerce balık türü, kabuklular ve diğer deniz canlıları için barınak ve besin kaynağı oluşturuyor.
Bu resifler yalnızca ekosistemin kalbini beslemekle kalmıyor; aynı zamanda kıyı erozyonunu önlüyor, deniz suyunun kalitesini artırıyor ve biyolojik çeşitliliğin korunmasına katkı sağlıyor.
Musandam’ın bu su altı zenginliği, hem doğa severler hem de bilim insanları için keşfedilmeyi bekleyen canlı bir laboratuvar niteliği taşıyor.
Burada yapılan araştırmalar, iklim değişikliğinin mercanlar üzerindeki etkilerini anlamak ve sürdürülebilir koruma yöntemleri geliştirmek açısından büyük önem taşıyor.
