Musandam Yarımadası'nın mercan bahçeleri: Umman’ın su altı hazinesi
Musandam Yarımadası'nın mercan bahçeleri: Umman’ın su altı hazinesi
Umman’ın Musandam Yarımadası, sarp dağları ve fiyortları kadar su altındaki rengarenk mercan resifleriyle de öne çıkıyor. Deniz canlılarına yaşam alanı sunan... 02.09.2025, Sputnik Türkiye
Musandam Yarımadası'nın mercan bahçeleri: Umman’ın su altı hazinesi

Umman’ın Musandam Yarımadası, sarp dağları ve fiyortları kadar su altındaki rengarenk mercan resifleriyle de öne çıkıyor. Deniz canlılarına yaşam alanı sunan bu mercan bahçeleri, bölgenin ekosistemini ayakta tutuyor.
© AA / Mahmut Serdar Alakuş

Umman’ın kuzeyinde yer alan Musandam Yarımadası, eşsiz coğrafi yapısıyla sadece doğa tutkunlarını değil, deniz araştırmacılarını da kendine çekiyor.

© AA / Mahmut Serdar Alakuş

Bölgenin dik yamaçlarla çevrili fiyortları kadar dikkat çeken bir diğer özelliği ise su altındaki mercangillerin oluşturduğu canlı bahçeler.

© AA / Mahmut Serdar Alakuş

Musandam’daki mercan resifleri, yüzlerce balık türü, kabuklular ve diğer deniz canlıları için barınak ve besin kaynağı oluşturuyor.

© AA / Mahmut Serdar Alakuş

Bu resifler yalnızca ekosistemin kalbini beslemekle kalmıyor; aynı zamanda kıyı erozyonunu önlüyor, deniz suyunun kalitesini artırıyor ve biyolojik çeşitliliğin korunmasına katkı sağlıyor.

© AA / Mahmut Serdar Alakuş

Musandam’ın bu su altı zenginliği, hem doğa severler hem de bilim insanları için keşfedilmeyi bekleyen canlı bir laboratuvar niteliği taşıyor.

© AA / Mahmut Serdar Alakuş

Burada yapılan araştırmalar, iklim değişikliğinin mercanlar üzerindeki etkilerini anlamak ve sürdürülebilir koruma yöntemleri geliştirmek açısından büyük önem taşıyor.

