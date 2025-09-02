https://anlatilaninotesi.com.tr/20250902/gazeteci-furkan-karabay-110-gundur-tutuklu--1099017047.html
Gazeteci Furkan Karabay 110 gündür tutuklu
Gazeteci Furkan Karabay, "Cumhurbaşkanına hakaret" ve “terörle mücadelede görev almış kişileri hedef gösterme” suçlamasıyla 110 gündür tutuklu. 02.09.2025, Sputnik Türkiye
Gazeteci Fethi Yılmaz, Radyo Sputnik’te yayınlanan Yazı-Yorum programında 110 gündür tutuklu olan gazeteci Furkan Karabay hakkında konuştu.Yılmaz, konuya ilişkin şunları söyledi:Her ay yapılan tutukluluk incelemelerine değinen Yılmaz, şöyle konuştu:'Furkan, adli hükümlülerle aynı koğuşta kalıyor'Cezaevindeki koşulları da aktaran Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü: Cezaevinin adının değiştirilmesine de değinen Yılmaz, şunları aktardı:
12:24 02.09.2025 (güncellendi: 13:17 02.09.2025)
Gazeteci Furkan Karabay, "Cumhurbaşkanına hakaret" ve “terörle mücadelede görev almış kişileri hedef gösterme” suçlamasıyla 110 gündür tutuklu.
Gazeteci Fethi Yılmaz, Radyo Sputnik’te yayınlanan Yazı-Yorum programında 110 gündür tutuklu olan gazeteci Furkan Karabay hakkında konuştu.
Yılmaz, konuya ilişkin şunları söyledi:
Gazeteci meslektaşımız Furkan Karabay bugünle birlikte 110 gündür tutuklu ve henüz iddianamesi yok Umarım iddianame bir an önce hazırlanır. Meslektaşımız haber yaptığı için, bir haberden ötürü cezaevine girdi ve 110 gündür cezaevinde tutuluyor.
Her ay yapılan tutukluluk incelemelerine değinen Yılmaz, şöyle konuştu:
Bu incelemelerde Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS( sistemi üzerinden hakim karşısına çıkılıyor, itirazlar dile getiriliyor. Furkan’ın tutukluluk durumu şimdiye kadar üç kez incelendi, yedi farklı hakim önüne çıktı. Üçünde de tutukluluğa devam kararı verildi. Üçüncü incelemeye yapılan itiraz hâlâ sonuçlanmadı.
'Furkan, adli hükümlülerle aynı koğuşta kalıyor'
Cezaevindeki koşulları da aktaran Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:
Furkan Karabay, adli hükümlülerle aynı koğuşta kalıyor. Hırsızlık, gasp, cinayet gibi suçlardan hükümlü kişilerle birlikte 40 kişilik koğuşta 62 kişi kalıyorlar. Yataklar üst üste yığılıyor, akşamları yere seriliyor. Bu kalabalığın sonucu olarak cezaevinde uyuz vakaları görüldü. Revirden alınan ilaçlarla tutuklular kendi imkânlarıyla tedavi olmaya çalışıyorlar.
Cezaevinin adının değiştirilmesine de değinen Yılmaz, şunları aktardı:
Silivri Cezaevi’nin adı Marmara Cezaevi olarak değiştirildi. Silivri Belediyesi’nin talebiyle yapılan bu değişiklik, cezaevinin geçmişteki olumsuz hafızasını silme çabası ama mümkün değil. Burası 15-16 yıl önce de kumpas davalarının merkeziydi.
Bugün de Furkan Karabay orada, iddianamesi olmadan 110 gündür tutuluyor. Bir insanı gazetecilik faaliyeti nedeniyle 110 gündür iddianamesi olmadan cezaevinde tutmak kabul edilemez. Yargı mensupları törenlerde sürekli vicdandan söz ediyor, keşke bunu pratikte de tatbik etseler.