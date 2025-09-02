Gazeteci Furkan Karabay 110 gündür tutuklu

Silivri Cezaevi’nin adı Marmara Cezaevi olarak değiştirildi. Silivri Belediyesi’nin talebiyle yapılan bu değişiklik, cezaevinin geçmişteki olumsuz hafızasını silme çabası ama mümkün değil. Burası 15-16 yıl önce de kumpas davalarının merkeziydi.

Bugün de Furkan Karabay orada, iddianamesi olmadan 110 gündür tutuluyor. Bir insanı gazetecilik faaliyeti nedeniyle 110 gündür iddianamesi olmadan cezaevinde tutmak kabul edilemez. Yargı mensupları törenlerde sürekli vicdandan söz ediyor, keşke bunu pratikte de tatbik etseler.